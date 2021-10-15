طريقة عمل الدجاج الصيني وطريقة التحضير في المنزل، وما يعرف باسم دجاج كانتون الذي يشتهر بإعداده في المطابخ العالمية والعربية لما له من نكهة لذيذة مع البهارات والبهارات ، كما يحتوي الدجاج الصيني على قيمة غذائية عالية تفيد من يأكله خاصة عند إضافة الخضار إليه ويمكن إضافة الكاجو إلى هذا الطبق.

طريقة عمل الدجاج الصيني

بعد تحضير المكوّنات السابقة يجب أن تتعرّف على طريقة تحضير الدجاج الصيني ، حيث أن هذا الطبق سهل التحضير ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات الدجاج الصيني:

يُطهى الأرز حسب التعليمات المدونة على العبوة ويتركه دافئًا. يُمزج الدجاج مع صلصة الصويا ودقيق الذرة وخمس توابل صينية ، ثم يُقلب حتى يتغطى بالتساوي. سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة وأضيفي البصل. يُقلب البصل على نار متوسطة لمدة ثماني دقائق ، حتى يلين ويصبح لونه بني فاتح. أضيفي الزنجبيل والثوم ومسحوق الكاري مع البصل لمدة دقيقتين. يُضاف الدجاج المغطى والمرق ويُترك على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة. أضيفي الأناناس والماء والكستناء والفلفل إلى الخليط. اتركي الدجاج الصيني يطهى لمدة 6 دقائق ، حتى ينضج الفلفل ويصبح الكاري سميكًا.

تحضير الدجاج الصيني مع البروكلي

بعد تحضير المكوّنات السابقة يجب أن تتعرّف على طريقة تحضير الدجاج الصيني مع البروكلي ، حيث أنّ هذا الطبق سهل التحضير ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات الدجاج الصيني بالبروكلي: