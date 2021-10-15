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طريقة عمل الدجاج الصيني وطريقة التحضير في المنزل، وما يعرف باسم دجاج كانتون الذي يشتهر بإعداده في المطابخ العالمية والعربية لما له من نكهة لذيذة مع البهارات والبهارات ، كما يحتوي الدجاج الصيني على قيمة غذائية عالية تفيد من يأكله خاصة عند إضافة الخضار إليه ويمكن إضافة الكاجو إلى هذا الطبق.طريقة عمل الدجاج الصيني
بعد تحضير المكوّنات السابقة يجب أن تتعرّف على طريقة تحضير الدجاج الصيني ، حيث أن هذا الطبق سهل التحضير ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات الدجاج الصيني:
- يُطهى الأرز حسب التعليمات المدونة على العبوة ويتركه دافئًا. يُمزج الدجاج مع صلصة الصويا ودقيق الذرة وخمس توابل صينية ، ثم يُقلب حتى يتغطى بالتساوي.
- سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة وأضيفي البصل.
- يُقلب البصل على نار متوسطة لمدة ثماني دقائق ، حتى يلين ويصبح لونه بني فاتح.
- أضيفي الزنجبيل والثوم ومسحوق الكاري مع البصل لمدة دقيقتين.
- يُضاف الدجاج المغطى والمرق ويُترك على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة.
- أضيفي الأناناس والماء والكستناء والفلفل إلى الخليط. اتركي الدجاج الصيني يطهى لمدة 6 دقائق ، حتى ينضج الفلفل ويصبح الكاري سميكًا.
بعد تحضير المكوّنات السابقة يجب أن تتعرّف على طريقة تحضير الدجاج الصيني مع البروكلي ، حيث أنّ هذا الطبق سهل التحضير ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات الدجاج الصيني بالبروكلي:
- يُطهى البروكلي على البخار أو يُقلى حتى يصبح طريًا ، ثم يُترك جانبًا. سخني مقلاة على نار عالية وأضيفي إليها القليل من الزيت.
- نضيف الدجاج ونتركه ينضج من جميع الجوانب لغلق اللحم ، ثم نخرج الدجاج ونضعه جانباً.
- اقلي الثوم والبصل الأخضر والزنجبيل لمدة 30 ثانية في المقلاة الساخنة مع إضافة القليل من الزيت إذا لزم الأمر مع التحريك من حين لآخر.
- نضع الدجاج في المقلاة مرة أخرى ، ثم نضيف صلصة الصويا وصلصة المحار والماء الساخن ، ونتركهم حتى يغلي.
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رشي القليل من العسل وغطيه واتركيه على نار هادئة مع التحريك من حين لآخر لمدة 10 دقائق حتى ينضج الدجاج ويقل الصلصة.
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يُضاف البروكلي ويُقلب مع الصلصة حتى ينضج تمامًا.
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يُسكب الدجاج الصيني والبروكلي في طبق التقديم ويُقدم ساخناً.
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طريقة عمل الدجاج الصيني وطريقة التحضير في المنزل، وما يعرف باسم دجاج كانتون الذي يشتهر بإعداده في المطابخ العالمية والعربية لما له من نكهة لذيذة مع البهارات والبهارات ، كما يحتوي الدجاج الصيني على قيمة غذائية عالية تفيد من يأكله خاصة عند إضافة الخضار إليه ويمكن إضافة الكاجو إلى هذا الطبق.طريقة عمل الدجاج الصيني
بعد تحضير المكوّنات السابقة يجب أن تتعرّف على طريقة تحضير الدجاج الصيني ، حيث أن هذا الطبق سهل التحضير ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات الدجاج الصيني:
- يُطهى الأرز حسب التعليمات المدونة على العبوة ويتركه دافئًا. يُمزج الدجاج مع صلصة الصويا ودقيق الذرة وخمس توابل صينية ، ثم يُقلب حتى يتغطى بالتساوي.
- سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة وأضيفي البصل.
- يُقلب البصل على نار متوسطة لمدة ثماني دقائق ، حتى يلين ويصبح لونه بني فاتح.
- أضيفي الزنجبيل والثوم ومسحوق الكاري مع البصل لمدة دقيقتين.
- يُضاف الدجاج المغطى والمرق ويُترك على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة.
- أضيفي الأناناس والماء والكستناء والفلفل إلى الخليط. اتركي الدجاج الصيني يطهى لمدة 6 دقائق ، حتى ينضج الفلفل ويصبح الكاري سميكًا.
بعد تحضير المكوّنات السابقة يجب أن تتعرّف على طريقة تحضير الدجاج الصيني مع البروكلي ، حيث أنّ هذا الطبق سهل التحضير ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات الدجاج الصيني بالبروكلي:
- يُطهى البروكلي على البخار أو يُقلى حتى يصبح طريًا ، ثم يُترك جانبًا. سخني مقلاة على نار عالية وأضيفي إليها القليل من الزيت.
- نضيف الدجاج ونتركه ينضج من جميع الجوانب لغلق اللحم ، ثم نخرج الدجاج ونضعه جانباً.
- اقلي الثوم والبصل الأخضر والزنجبيل لمدة 30 ثانية في المقلاة الساخنة مع إضافة القليل من الزيت إذا لزم الأمر مع التحريك من حين لآخر.
- نضع الدجاج في المقلاة مرة أخرى ، ثم نضيف صلصة الصويا وصلصة المحار والماء الساخن ، ونتركهم حتى يغلي.
-
رشي القليل من العسل وغطيه واتركيه على نار هادئة مع التحريك من حين لآخر لمدة 10 دقائق حتى ينضج الدجاج ويقل الصلصة.
-
يُضاف البروكلي ويُقلب مع الصلصة حتى ينضج تمامًا.
-
يُسكب الدجاج الصيني والبروكلي في طبق التقديم ويُقدم ساخناً.
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