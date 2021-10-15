بياض ناصع مع كريم بانثينول والنشا في أسبوع واحد فقط تلاحظ الفرق

كريم بانثينول والنشا الممتاز في تبييض جميع المناطق السمراء سواء كانت مناطق حساسة أو غيرها، يعد هذا الكريم ملطف وآمن على جميع أنواع البشرة حيث أن تستخدميه دون القلق منه، ويقوم كريم البانثينول بمفرده بمنع ظهور علامات السن المبكر والهالات السوداء لأنه ينتج مادة الكولاجين المسئولة عن كل هذا فما بالك عند خلطه مع مكونات طبيعية أخرى لها مفعول كبير في تفتيح وتنوير البشرة، كما نقدم لكم ماسك الكركديه والنشا المعجزة أيضاً في لمعان وحمار البشرة بدون مكياج، فهيا بنا نتعرف الآن على مكونات عمل كريم بانثينول والنشا وطريقة إعداده واستخدامه.

مكونات عمل كريم بانثينول والنشا

يتكون كريم بانثينول والنشا الفعال في التبييض وخاصة المناطق الحساسة من مكونات موجودة في كل منزل وهي كما يلي:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

خيارة متوسطة الحجم مهروسة.

ملعقة متوسطة من كريم بانثينول.

ملعقة من الكركم ( م متوسطة ).

طريقة تحضير واستخدام الكريم

تعد طريقة تحضير كريم البانثينول المبيض من أفضل الطرق الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل والطريقة هي كالتالي:

نحضر وعاء صغير ونضع به الكريم وعصير الليمون والخيارة المهروسة جيداً والكركم والنشا. نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيداً حتى يتكون لدينا خليط متجانس. نضع هذا الكريم على بشرة نظيفة لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ثم الماء البارد لكي نغلق المسام المفتوحة.

ماسك الكركديه والنشا

يمتاز ماسك الكركديه والنشا بمفعوله المعجزة في تفتيح ولمعان البشرة فهيا بنا نتعرف على مكوناته وطريقة عمله وهي كما يلي:

المكونات

2 ملعقة صغيرة من النشا.

نصف كوب من الماء.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

كمية من أوراق الكركديه.

الطريقة

القيام بغلي أوراق الكركديه، ثم نتركه حتى يبرد. ثم نضيف عليه ماء الورد والنشا ونقلبهم مع بعض. نضع كمية منه على البشرة ونفركه ونتركه لمدة 20 دقيقة. نشطف الوجه بالماء البارد ثم ندلك الوجه بمكعب من الثلج. يكرر مرة في اليوم قبل النوم.

الفوائد المهمة لكريم بانثينول الطبي الممتاز للبشرة

يغفل الكثير من الناس عن الفوائد الممتازة لكريم بانثينول المعجزة في التبييض والآن سوف نحدثكم عن بعض منها وهي كما يلي:

يقضي تماماً على حكة الجلد ويمنع تهيج البشرة.

يساعد في منع ظهور الحبوب لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على القضاء على البكتيريا والفطريات المسببة في ظهور ذلك.

يعد من الملطفات الجيدة التي تعمل على نعومة البشرة وإزالة الجلد الميت الموجود بها.

يعمل كريم بانثينول على منع ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن لأنه المحفز الطبيعي لإنتاج مادة الكولاجين اللازمة للبشرة.

يستخدم بعد ازالة الشعر لكى يمنع ظهور البقع الحمراء.

استخدامات الكركديه المذهلة

يتميز الكركديه بالعديد من الاستخدامات التي تظهر فور استخدامه مباشرة سوف نتعرف عليها الآن وهي كالتالي: