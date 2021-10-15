أشهر حلوى باردة اقتصادية في المطاعم العربية والاوروبية بمكونات من المنزل بأسهل طريقة خلال دقائق

أشهر حلوى باردة اقتصادية في المطاعم العربية والاوروبية بمكونات من المنزل بأسهل طريقة، نتناول اليوم أحد أفضل وأشهر الحلويات التي يتم تقديمها في المطاعم والفنادق الشهيرة، حلوى باردة بمكونات بسيطة جميعها من المنزل يمكنك تحضيرها خلال دقائق معدودة، أسهل طريقة بدون فرن لعشاق الحلوى معتدلة السكر الكريمة الباردة هذه الوصفة هي الأنسب لكم، أشهر حلوى باردة اقتصادية في المطاعم العربية والاوروبية بمكونات من المنزل بأسهل طريقة.

تحضير أشهى حلوى باردة اقتصادية

تتكون وصفة الحلوى الرائعة من العناصر التالية:

عبوة من التوست المحمص او استبداله بخبز فينو مع تحميصه بالمنزل.

كوب الا ربع من السكر.

كوب من الحليب.

تحضير الوصفة

يتم وضع السكر في وعاء عميق علي نار هادئة اقل من المتوسط مع الدمج حتى يتحول إلى كراميل بلون ذهبي يستغرق وقت يتراوح بين 10 الي 15 دقيقة، ثم يتم اضافة الحليب، يتم وضع التوست المحمص او الفينو المحمص في القالب ثم يترك خمس دقائق على النار حتى بدأ الغليان، ثم يوضع الكراميل الساخن في قالب التوست المحمص مع التوزيع بالتساوي.

تحضير الكريمة

تتكون طبقة الكريمة من العناصر التالية :

لتر من الحليب يعادل 4 أكواب.

بيضة واحدة.

نصف كوب من السكر.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

كوب من الدقيق.

فانيليا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

يتم وضع البيضة في وعاء عميق ثم باستخدام المضرب اليدوي يتم دمجها ثم إضافة الحليب والدقيق بالإضافة إلى السكر والنشا والفانيليا، يتم الدمج جيدا بين المكونات على البارد اولا ثم يتم رفع الخليط على النار، حتى الوصول إلى مرحلة الغليان يتم إضافة الزبدة، حتى ذوبان الزبدة يتحول الخليط الى خليط متماسك، يتم حينها وضعها على طبقة التوست المحمص وصوص الكراميل ويوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات حتى تمام التماسك.

يتم تحضير طبقة من الكريم شانتيه تتكون من عبوتين كريم شانتيه بودر كل عبوة 75 جرام مع إضافة كوب الا ربع من الحليب البارد، باستخدام مضرب كهربائي يتم دمج المكونات حتى يتحول إلى خليط متجانس تماما، ثم يتم وضعها على خليط التوست مع صوص الكراميل وطبقة الكريم لتصبح الطبقة الأخيرة هي الكريم كراميل، يتم وضعه في الثلاجة لمدة ١٥ دقيقة. حتى تمام التماسك ليصبح جاهز للتقديم، أشهر حلوى باردة اقتصادية في المطاعم العربية والاوروبية بمكونات من المنزل بأسهل طريقة.