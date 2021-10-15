هل تعلم فوائد الجزر الحقيقية للنظر

فوائد الجزر للنظر هي ما يسعى إلى معرفة حقيقتها الكثير من الأفراد، حيث يتردد إلى مسامعنا مقولة شهيرة تفيد بأن الجزر يساعد على تقوية النظر، فحقيقة الأمر أن هذه المقولة حقيقة لا يمكن إنكارها، حيث أن الجزر يحتوي على فيتامين A الذي بدوره يساعد على تقوية النظر والحفاظ على العينين.

فوائد الجزر للنظر

فوائد الجزر كثيرة لصحة الجسم وخاصة لصحة العينين، حيث يحتوي الجزر على كل من فيتامين A، و مركب البيتاكاروتين، الذين لهم دور كبير في المساهمة على تقوية العين.

حيث قد يعدان مصدر قوي للكثير من الفيتامينات التي تحتاجها العين، حيث أن هذه الفيتامينات تساعد العين في علاج مشكلة تحلل البقعة الصفراء، بالإضافة إلى مشكلة المياه البيضاء” إعتام عدسة العين “.

كما تعد من أفضل مصادر فيتامين A وفيتامين الرودوبسين والذي يعد الجزر مصدرها، يعرف الرودوبسين بأنها عبارة عن صبغة أرجوانية اللون تساعد العين على النظر عند خفت الإضاءة.

عند عدم حصول العين على الرودوبسين فإن الإنسان يعجز تماماً عن الرؤية وخاصة خلال ساعات الليل، حتى وإن كانت السماء صافية وكان القمر مكتملاً.

هناك بعض الأشخاص تتساءل عن أثر تناول الجزر خلال ساعات اليوم، فهل يعطي الشخص قوة نظر استثنائية والإجابة لا، حيث أن الجزر يمد العين بما تحتاجه من فيتامينات وبالتالي يقوي النظر.

فوائد الجزر الأخرى

بخلاف فوائد الجزر التي تساعد على تقوية النظر، هناك بعض الفوائد الصحية الأخرى التي تعود بالنفع على الجسم بأكمله من أهمها ما يلي:

تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان

يساعد الجزر على تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان والوقاية منه، هذا بفضل احتوائه على عنصر البيتا- كاروتين وهي إحدى مضادات الأكسدة.

حيث أكدت الدراسات على مدى تأثير مادة الكاروتينات على مرض السرطان، وذلك يرجع إلى قدرته في محاربة الجذور الحرة داخل الجسم.

تنظيم مستوى السكر في الدم

حيث أن الجزر يمتلك مؤشر جلايسيمي بمقدار 39 وهو الأمر الذي يعني أن لديه تأثير منخفض جداً في رفع نسبة السكر في الدم، حيث يمتلك الجزر بعض مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى بعض المركبات الكيميائية المفيدة للجسم، والذين بدورهم يساعدون على ضبط وتنظيم مستوى السكر في الدم.