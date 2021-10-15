طريقة عمل وجبة البيض الأوملت بشرائح الطماطم ألذ وجبة صحية للفطار

البيض الأوملت بشرائح الطماطم ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البيض الأوملت بشرائح الطماطم.

مكونات البيض الأوملت بشرائح الطماطم

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ثلاث بيضات.

ثلاث ملاعق من الزيت.

شرائح طماطم.

مكبين من الزبدة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البيض الأوملت بشرائح الطماطم وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع طاسة على نار هادئة ونضع في الطاسة كلا من الزبدة والزيت ونتركهم حتي يذوبون مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بفرد شرائح الطماطم في جميع مساحة الطاسة ونترك الطماطم يطفي علي النار الهادئة حتي يذبل بعض الشيء.

ثم نقوم بعد ذلك بخلط البيض جيدا ثم نقوم بصبه فوق الطماطم.

وكل ذلك علي نار هادئة.

وبعدما نقوم بصب خليط البيض مباشرة نقوم بتوزيعه فوق الطماطم.

ثم نقوم بتغطية الطاسة بغطاء ونترك البيض على النار الهادئة حتي ينضج من الأعلي.

ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكننا تناولها مع الكاتشب الحار أو الصوص المرغوب فيه.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا.

ثم يكون صوص الباربكيو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

أولا نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر ويكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير