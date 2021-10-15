طريقة تحضير الفينو بالمنزل خطوة خطوة كالمحلات

طريقة تحضير الفينو بالمنزل كالمحلات بشكل سهل وسريع، هناك العديد من الأسر في أنحاء العالم تتناول خبز الفينو كل يوم، لذلك هناك العديد يرغب في ضمان تناول خبز صحي في المنزل، كما أن هناك الكثير يهتمون بصحة أبناءهم لذلك يهتمون بصنع طعامهم في المنزل، حيث هذا الخبز من أكثر أنواع الخبز استخداما في الدول، فإن الأمهات في ظل غلاء الأسعار أو الظروف المتعسرة يبحثن عن طرق أقتصادية لإرضاء أطفالهم، فيمكن للأمهات أن تزور موقعنا الإلكتروني وتستفيد من هذه الطريقة الاقتصادية المميزة، فإن موقعنا يسعى لتوفير مطالب الأسر فالآن يمكن التوفير وتناول طعم لذيذ. مكونات عمل عيش الفينو إحضار أربع أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من الخميرة سواء الجافة أو الفورية.

ممكن إضافة ملعقتين من الحليب البودرة حسب الراغبة اختياري.

ملعقتين من السكر.

ربع ملعقة من الملح صغيرة.

ملعقة بيكنج باودر صغيرة.

عدد أربع ملاعق زيت كبيرة ويفضل زيت الذرة أو عباد الشمس.

ماء دافئ للعجين وتوفير علبة من الزبادي بوزن 110 جرام. طريقة تحضير الفينو بالمنزل كالمحل نحضر إناء كبير ونقوم بخلط جميع المواد التالية من دقيق والملح والحليب والسكر والبيكنج باودر والخميرة مع بعضهم جيدا.

إضافة الزيت والزبادي إلي الخليط ونقوم بالتقليب جيدا ثم نسكب الماء الدافئ تدريجيا علي الخليط حتي تتكون العجينة وتكون في شكل كتلة واحدة.

ثم نقوم بعجن تلك العجينة لمدة 10 دقائق علي الأقل ونحصل علي عجينة ملساء وطرية جدا.

نغطي العجين ونتركه في مكان دافئ لمدة ساعة أو أثنين لتختمر العجينة وتتضاعف ويزيد حجمها.

نقوم بتقطيع العجينة المختمرة إلي قطع متساوية صغيرة علي شكل كرة.

نضع الزيت علي أي سطح ثم تفرد كل كرة من العجينة باليد إلي أن تصبع مثل الرغيف دائرية بسمك قليل تقريبا 1 سم.

نلف هذه العجينة علي شكل رول مع غلق كلا الطرفين حتي نحصل علي شكل جيد.

نضع أرغفة الفينو في صنية أو صاج مع الحفاظ علي مسافات كافية بينهم وتغطيتهم ونتركهم حتي يختمر ويتضاعف حجم الرغيف.

ونضهم بالفرن حتي تسويتهم. مكونات عمل عيش الفينوطريقة تحضير الفينو بالمنزل كالمحل الوسوم

طريقة تحضير الفينو بالمنزل كالمحلات بشكل سهل وسريع، هناك العديد من الأسر في أنحاء العالم تتناول خبز الفينو كل يوم، لذلك هناك العديد يرغب في ضمان تناول خبز صحي في المنزل، كما أن هناك الكثير يهتمون بصحة أبناءهم لذلك يهتمون بصنع طعامهم في المنزل، حيث هذا الخبز من أكثر أنواع الخبز استخداما في الدول، فإن الأمهات في ظل غلاء الأسعار أو الظروف المتعسرة يبحثن عن طرق أقتصادية لإرضاء أطفالهم، فيمكن للأمهات أن تزور موقعنا الإلكتروني وتستفيد من هذه الطريقة الاقتصادية المميزة، فإن موقعنا يسعى لتوفير مطالب الأسر فالآن يمكن التوفير وتناول طعم لذيذ. مكونات عمل عيش الفينو إحضار أربع أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من الخميرة سواء الجافة أو الفورية.

ممكن إضافة ملعقتين من الحليب البودرة حسب الراغبة اختياري.

ملعقتين من السكر.

ربع ملعقة من الملح صغيرة.

ملعقة بيكنج باودر صغيرة.

عدد أربع ملاعق زيت كبيرة ويفضل زيت الذرة أو عباد الشمس.

ماء دافئ للعجين وتوفير علبة من الزبادي بوزن 110 جرام. طريقة تحضير الفينو بالمنزل كالمحل نحضر إناء كبير ونقوم بخلط جميع المواد التالية من دقيق والملح والحليب والسكر والبيكنج باودر والخميرة مع بعضهم جيدا.

إضافة الزيت والزبادي إلي الخليط ونقوم بالتقليب جيدا ثم نسكب الماء الدافئ تدريجيا علي الخليط حتي تتكون العجينة وتكون في شكل كتلة واحدة.

ثم نقوم بعجن تلك العجينة لمدة 10 دقائق علي الأقل ونحصل علي عجينة ملساء وطرية جدا.

نغطي العجين ونتركه في مكان دافئ لمدة ساعة أو أثنين لتختمر العجينة وتتضاعف ويزيد حجمها.

نقوم بتقطيع العجينة المختمرة إلي قطع متساوية صغيرة علي شكل كرة.

نضع الزيت علي أي سطح ثم تفرد كل كرة من العجينة باليد إلي أن تصبع مثل الرغيف دائرية بسمك قليل تقريبا 1 سم.

نلف هذه العجينة علي شكل رول مع غلق كلا الطرفين حتي نحصل علي شكل جيد.

نضع أرغفة الفينو في صنية أو صاج مع الحفاظ علي مسافات كافية بينهم وتغطيتهم ونتركهم حتي يختمر ويتضاعف حجم الرغيف.

ونضهم بالفرن حتي تسويتهم. مكونات عمل عيش الفينوطريقة تحضير الفينو بالمنزل كالمحل

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