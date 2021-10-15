طريقة عمل دجاج كنتاكي في البيت باحترافية شديدة وطعم أحلى من الجاهز بكتيييير

يعتبر دجاج كنتاكي من أهم الأكلات السريعة التي يعشقها الكبار والأطفال على حد سواء، مما يجعلهم يرغبون في تناوله بشكل مستمر، إلا أن الأمهات دائماً تقلق من تناول الأطفال لتلك الأطعمة بصورة مستمرة، مما يجعلهم يقومون بالبحث حول طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل بأفضل الطرق الآمنة والمفيدة للطفل والأم على حد سواء، ومن خلالنا تمكنا من الحصول على أسرار الخلطة السرية التي تساهم في تشجيع الطفل على تناول الطعام، يمكنكم تطبيقها بسهولة في البيت وبدون تعب. طريقة عمل دجاج كنتاكي في البيت المقادير: 8 قطع من الدجاج.

ربع كوب خل أبيض.

2 بيضة مخفوقة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب واحد من البقسماط.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة من البصل البودرة صغيرة.

ملعقة من الثوم البودرة صغيرة.

ملعقة من الريحان المجفف صغيرة.

ملعقة من الريحان الناشف صغيرة.

نصف ملعقة من الروز ماري المجفف صغيرة.

نصف ملعقة من الزعتر صغيرة.

زيت للقلي. طريقة التحضير: نقوم بغسل الدجاج جيداً، وننزع عنه الجلد.

في وعاء نضع كلاً من الدقيق والبقسماط والملح والفلفل والبابريكا والثوم والبصل البودرة والريحان والزعتر والروز ماري، ونقلب بشكل جيد.

ونخفق في وعاء آخر البيض جيداً مع الملح والفلفل.

نقوم بغمس قطع الدجاج في البيض، وبعد ذلك نغطيها بخليط البقسماط جيداً.

ثم ندخلها الفريزر لمدة 15 دقيقة، ونخرجها نقليها في الزيت الساخن، حتى يصبح لونها ذهبي. طريقة سلطة كول سلو من دجاج كنتاكي طريقة سلطة كول سلو من دجاج كنتاكي المقادير: 4 كوب من الكرنب الأبيض المقطع إلى شرائح رفيعة.

4 حبات من الجزر مبشورين.

نصف كوب مايونيز.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة

نصف ملعقة من الملح صغيرة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود صغيرة.

نصف كوب من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير: في وعاء عميق نخلط الكرنب مع الجزر.

وفي وعاء آخر نمزج الحليب مع السكر والملح والفلفل والمايونيز والخل وعصير الليمون جيداً.

ونقوم بإضافة خليط المايونيز إلى الخليط الكرنب، ونقلب جيداً لكي تتجانس المكونات.

ثم ندخله الثلاجة حتى وقت التقديم. الوسوم

يعتبر دجاج كنتاكي من أهم الأكلات السريعة التي يعشقها الكبار والأطفال على حد سواء، مما يجعلهم يرغبون في تناوله بشكل مستمر، إلا أن الأمهات دائماً تقلق من تناول الأطفال لتلك الأطعمة بصورة مستمرة، مما يجعلهم يقومون بالبحث حول طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل بأفضل الطرق الآمنة والمفيدة للطفل والأم على حد سواء، ومن خلالنا تمكنا من الحصول على أسرار الخلطة السرية التي تساهم في تشجيع الطفل على تناول الطعام، يمكنكم تطبيقها بسهولة في البيت وبدون تعب. طريقة عمل دجاج كنتاكي في البيت المقادير: 8 قطع من الدجاج.

ربع كوب خل أبيض.

2 بيضة مخفوقة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب واحد من البقسماط.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة من البصل البودرة صغيرة.

ملعقة من الثوم البودرة صغيرة.

ملعقة من الريحان المجفف صغيرة.

ملعقة من الريحان الناشف صغيرة.

نصف ملعقة من الروز ماري المجفف صغيرة.

نصف ملعقة من الزعتر صغيرة.

زيت للقلي. طريقة التحضير: نقوم بغسل الدجاج جيداً، وننزع عنه الجلد.

في وعاء نضع كلاً من الدقيق والبقسماط والملح والفلفل والبابريكا والثوم والبصل البودرة والريحان والزعتر والروز ماري، ونقلب بشكل جيد.

ونخفق في وعاء آخر البيض جيداً مع الملح والفلفل.

نقوم بغمس قطع الدجاج في البيض، وبعد ذلك نغطيها بخليط البقسماط جيداً.

ثم ندخلها الفريزر لمدة 15 دقيقة، ونخرجها نقليها في الزيت الساخن، حتى يصبح لونها ذهبي. طريقة سلطة كول سلو من دجاج كنتاكي طريقة سلطة كول سلو من دجاج كنتاكي المقادير: 4 كوب من الكرنب الأبيض المقطع إلى شرائح رفيعة.

4 حبات من الجزر مبشورين.

نصف كوب مايونيز.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة

نصف ملعقة من الملح صغيرة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود صغيرة.

نصف كوب من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير: في وعاء عميق نخلط الكرنب مع الجزر.

وفي وعاء آخر نمزج الحليب مع السكر والملح والفلفل والمايونيز والخل وعصير الليمون جيداً.

ونقوم بإضافة خليط المايونيز إلى الخليط الكرنب، ونقلب جيداً لكي تتجانس المكونات.

ثم ندخله الثلاجة حتى وقت التقديم.

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