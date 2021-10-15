الحلو إيه؟ .. حضري لأولادك حلوى الإكلير الفرنسية بأقل المكونات في البيت

يعتبر الإكلير من أشهر الحلويات الفرنسية التي يحبها العديد من الأشخاص، ولذلك انتشرت في الوطن العربي بسهولة وأصبحت من الحلويات المفضلة لديهم، وبدلاً من شرائه جاهز بتكاليف عالية، سوف نقدم لجميع الأمهات في هذا المقال طريقة تحضيره في البيت بكل سهولة وبأقل تكلفة أيضاً، ومع ذلك سوف تحصلون على نفس المذاق الطيب، ومن الجدير ذكره أنه فكرة مختلفة ومميزة لتقديمه للضيوف في المناسبات والعزائم، وغير متعب، فهو لا يحتاج إلى مجهود كبير، ويمكن تحضيره في وقت قصير.

مكونات عمل الإكلير في البيت

نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لتحضير ألذ إكلير في البيت، وهي ما يلي:

كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.

كوب من الماء.

مكعب من الزبدة.

ربع كوب من السكر.

عدد 4 بيضة.

صفار حبة واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

2 كوب من أي حشو مرغوب به، مثل: الشوكولاتة أو الكاسترد أو الفراولة أو الكريمة، حسب الرغبة.

شوكولاتة ذائبة للتزيين.

أولاً نقوم بنخل كلاً من الدقيق الأبيض والملح في وعاء كبير وعميق.

في إناء صغير على النار الهادئة نقوم بوضع كوب من الماء مع مكعب من الزبدة.

ونقوم بإضافة السكر لهم، ونترك الخليط على نار هادئة حتى ذوبان الزبدة.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق إلى هذا الخليط، ونقلب بشكل جيد حتى تختفي التكتلات نهائياً.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط مرة أخرى في الوعاء على النار، ونقلب لمدة دقيقتين بشكل مستمر.

ونقوم بإضافة البيض تدريجياً إلى هذا الخليط، ونخفق مع كل بيضة المكونات بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بوضع صفار البيضة، ونخفق بشكل جيد.

ونقوم بوضع الخليط في كيس الحلويات.

وندهن صينية الفرن بالزبدة، ثم نقوم بتشكيل الإكلير من كيس الحلويات.

وبعد ذلك الانتهاء من الخليط كله، نقوم بوضع الصينية في فرن ساخن على حرارة 200 درجة.

ونتركه حوالي عشر دقائق، وبعد ذلك نقلل الحرارة ونتركه حتى يستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجه ونتركه يبرد ثم نحشيه من الداخل.

طريقة تحضير الإكلير في البيت