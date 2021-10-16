لمناعة قوية حضري كيكة اليانسون الهشة لمهاجمة أي فيروس في وقتنا الحالي ولسلامة أولادنا

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كيكة اليانسون الهشة الخفيفة السريعة بمقادير متوفرة في كل منزل، تعتبر هذه الكيكة من أنواع الكيك الذي يلعب دور مهم وقوي في وقتنا الحالي وذلك بسبب ما نمر به من أمراض وفيروسات منتشرة، حيث يعمل اليانسون على تقوية جهاز المناعة ويحارب الاكتئاب والحزن الشديد، كما يعمل على تهدئة الأعصاب والشعور بالراحة ويعالج بعض المشاكل الهضمية والتنفسية خاصة عند الأطفال، ويساعد في خفض مستوي السكر في الدم، لذلك ننصح جميع الأمهات بعمل كل ما يجعل الأولاد يتعلقون بعشبة اليانسون حتى تزيد مناعتهم ويصبحون ذو صحة جيدة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات عمل كيكة اليانسون وطريقة تحضيرها خطوة بخطوة مع موقع ثقفني المشهور.مكونات عمل كيكة اليانسون اللذيذة
تعتبر مكونات عمل كيكة اليانسون من المكونات الموفرة للجميع لأن جميع مكوناتها سوف تكون في بيتك فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:
- ٢ ملعقة كبيرة من اليانسون.
- كوب من اللبن.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب من السكر.
- ٢ حبة من البيض.
- نصف كوب من الزيت.
تعد طريقة عمل كيكة المناعة هذه من الطرق البسيطة السريعة التي سوف يفضلها الجميع فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:
- نحضر إناء ونقوم بوضع كمية السكر والبيض والفانيليا ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربي حتى يذوب السكر.
- ثم نضيف عليهم الزيت واللبن ونستمر في الخفق حتى تتداخل المكونات.
- نقوم بعد ذلك بنخل الدقيق بالمنخل السلك ثم نقلب به البيكنج بودر واليانسون.
- نضع خليط الدقيق تدريجياً إلى الخليط السابق ونعجن جيداً حتى تتكون لدينا عجينة متجانسة ذات قوام مناسب.
- نحضر الصينية المناسبة وندهنها بقليل من الزيت أو السمنة مع رش قليل من الدقيق عليها، ثم نسكب بها خليط الكيكة.
- ندخل الصينية الفرن التي تم تسخينها من قبل على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة خمسة وأربعون دقيقة حتى تنضج تماماً وعدم فتح الفرن قبل مرور نصف ساعة عليها.
- ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد بعد ذلك نقدمها بألف هنا وشفا.
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كيكة اليانسون الهشة الخفيفة السريعة بمقادير متوفرة في كل منزل، تعتبر هذه الكيكة من أنواع الكيك الذي يلعب دور مهم وقوي في وقتنا الحالي وذلك بسبب ما نمر به من أمراض وفيروسات منتشرة، حيث يعمل اليانسون على تقوية جهاز المناعة ويحارب الاكتئاب والحزن الشديد، كما يعمل على تهدئة الأعصاب والشعور بالراحة ويعالج بعض المشاكل الهضمية والتنفسية خاصة عند الأطفال، ويساعد في خفض مستوي السكر في الدم، لذلك ننصح جميع الأمهات بعمل كل ما يجعل الأولاد يتعلقون بعشبة اليانسون حتى تزيد مناعتهم ويصبحون ذو صحة جيدة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات عمل كيكة اليانسون وطريقة تحضيرها خطوة بخطوة مع موقع ثقفني المشهور.مكونات عمل كيكة اليانسون اللذيذة
تعتبر مكونات عمل كيكة اليانسون من المكونات الموفرة للجميع لأن جميع مكوناتها سوف تكون في بيتك فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:
- ٢ ملعقة كبيرة من اليانسون.
- كوب من اللبن.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب من السكر.
- ٢ حبة من البيض.
- نصف كوب من الزيت.
تعد طريقة عمل كيكة المناعة هذه من الطرق البسيطة السريعة التي سوف يفضلها الجميع فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:
- نحضر إناء ونقوم بوضع كمية السكر والبيض والفانيليا ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربي حتى يذوب السكر.
- ثم نضيف عليهم الزيت واللبن ونستمر في الخفق حتى تتداخل المكونات.
- نقوم بعد ذلك بنخل الدقيق بالمنخل السلك ثم نقلب به البيكنج بودر واليانسون.
- نضع خليط الدقيق تدريجياً إلى الخليط السابق ونعجن جيداً حتى تتكون لدينا عجينة متجانسة ذات قوام مناسب.
- نحضر الصينية المناسبة وندهنها بقليل من الزيت أو السمنة مع رش قليل من الدقيق عليها، ثم نسكب بها خليط الكيكة.
- ندخل الصينية الفرن التي تم تسخينها من قبل على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة خمسة وأربعون دقيقة حتى تنضج تماماً وعدم فتح الفرن قبل مرور نصف ساعة عليها.
- ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد بعد ذلك نقدمها بألف هنا وشفا.
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