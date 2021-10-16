لمناعة قوية حضري كيكة اليانسون الهشة لمهاجمة أي فيروس في وقتنا الحالي ولسلامة أولادنا

كيكة اليانسون الهشة الخفيفة السريعة بمقادير متوفرة في كل منزل، تعتبر هذه الكيكة من أنواع الكيك الذي يلعب دور مهم وقوي في وقتنا الحالي وذلك بسبب ما نمر به من أمراض وفيروسات منتشرة، حيث يعمل اليانسون على تقوية جهاز المناعة ويحارب الاكتئاب والحزن الشديد، كما يعمل على تهدئة الأعصاب والشعور بالراحة ويعالج بعض المشاكل الهضمية والتنفسية خاصة عند الأطفال، ويساعد في خفض مستوي السكر في الدم، لذلك ننصح جميع الأمهات بعمل كل ما يجعل الأولاد يتعلقون بعشبة اليانسون حتى تزيد مناعتهم ويصبحون ذو صحة جيدة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات عمل كيكة اليانسون وطريقة تحضيرها خطوة بخطوة مع موقع ثقفني المشهور.

مكونات عمل كيكة اليانسون اللذيذة

تعتبر مكونات عمل كيكة اليانسون من المكونات الموفرة للجميع لأن جميع مكوناتها سوف تكون في بيتك فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:

٢ ملعقة كبيرة من اليانسون.

كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر.

٢ حبة من البيض.

نصف كوب من الزيت.

طريقة إعداد وتحضير الكيكة

تعد طريقة عمل كيكة المناعة هذه من الطرق البسيطة السريعة التي سوف يفضلها الجميع فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي: