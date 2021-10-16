طريقة عمل حلوى الغريبة التركية بألذ طعم للشيف منال العالم

تعد حلوي الغريبة التركية ، هي من الحلويات اللذيذة الهشة التي تمتاز بمذاق لذيذ وهش ويذوب بالفم فهي تمتاز بمذاق خاص ولذيذ جداً، وهي من إحدي الوصفات التي قامت بتقديمها الشيف منال العالم على الطريقة الخاصة بها قدمتها بطريقة جميلة ولذيذة وبوصفة سهلة جداً، وتحتوي هذه الحلوى على مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة، كما أن مكوناتها معدودة جداً فهي عبارة عن سكر ودقيق ونشا وزيت وزبدة فهي لا تحتوي على البيكنج بودر أو أي من المكونات الرافعة، تعتبر من الحلويات الجميلة المناسبة جداً في المناسبات والأفراح، فهي يمكن إعدادها بكمية كبيرة وذلك بمضاعفة المكونات وحفظها داخل عبوة، فهي هشة ولذيذة ومن أروع الحلويات التي تقدم مع الشاي أو الحليب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل حلوى الغريبة التركية على طريقة الشيف منال العالم.

مكونات عمل حلوى الغريبة التركية

تتكون الغريبة التركية من مكونات بسيطة جداً ومعدومة وهي كما يلي:-

٢ كوب وربع من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الزبدة المثلجة مكعبات.

ربع كوب سكر بودر.

للتزيين

سكر بودر.

طريقة التحضير

لكي نقوم بتحضير حلوى الغريبة التركية بمذاق رائع نتبع الخطوات الآتية:-

نقوم بوضع الزبدة مع الزيت في العجان الكهربائي ثم نثبت المضرب الشبكي ونقوم بخلط المكونات جيداً، حتي تتحول للون الفاتح. ثم نقوم بخلط السكر مع الدقيق والنشا ونقلب المكونات جيداً، ثم ننخل المكونات باستخدام المصفى السلك أكثر من مرة. نقوم بإضافة خليط الدقيق إلي خليط الزيت والزبدة ونقلب باستخدام الملعقة ونعجن المكونات حتي تتشكل لدينا عجينة بمجرد تشكل العجينة نتوقف عن العجن مباشرة. نقوم بتقسيم العجينة إلي أربعة أجزاء متساوية ثم نقوم بفرد كل جزء على شكل رول اسطواني (يتم فرد العجينة على ورقة زبدة). ثم نقوم باستخدام الشوكة ونقوم بالضغط على الرول من بدايته حتي النهاية ضغط خفيف، لكي يعطي شكل جميل للتزيين. نقطع الرول الاسطواني إلي أجزاء صغيرة في الحجم تشبه المكعبات الصغيرة. ثم نضعها على صينية مبطنة بورق الزبدة مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة من القطع.

طريقة التسوية

تتم طريقة التسوية باتباع الخطوات الآتية لكي نحصل على مذاق رائع وجميل والخطوات هي كما يلي:-

توضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف.

تترك داخل الفرن لمدة ربع ساعة فقط حتي تأخذ اللون الذهبي الفاتح.

نخرجها من الفرن وتزيين برشة من السكر البودر وتقدم بألف هنا وشفا.

نصائح عند عمل الغريبة التركية

هناك بعض النصائح الهامة يجب اتباعها عند البدء في طريقة العمل هي كما يلي:ـ

يفضل أن تكون الزبدة محفوظة داخل الثلاجة قبل البدء في العمل. يمكن الاحتفاظ بكمية الدقيق المستخدمة قبل البدء في العمل في الثلاجة أيضاً. يفضل خفق الزبدة مع السكر حتي تتحول إلي اللون الفاتح ويصبح الخليط كريمي. يفضل تزيين الغريبة بالسكر أثناء خروجها من الفرن مباشرة لكي تمتص السكر بطريقة سريعة.

طريقة عمل الغريبة بالشوكولاتة

يتم تحضير الغريبة بالشوكولاتة بهذه الخطوات:-