اصنعي بنفسك بسكوت اليانسون المقرمش الصحي بمكونات بسيطة

بسكوت اليانسون ، من المخبوزات الصحية التي تقي الجسم من الكثير من الأمراض ويحافظ على سلامة جهاز المناعة، وله طعم ورائحة مختلفة ومميزة عن المخبوزات الأخرى، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ولا تكلفنا وقت أو مجهود كبير عند صنعه، ويمتلك العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والعظام، ويوجد للبسكويت أنواع عديدة مثل بسكوت الشوفان، وبسكوت القرفة، وبسكوت التمر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت اليانسون المقرمش الصحي بمكونات بسيطة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات بسكوت اليانسون المقرمش

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل بسكويت هش وخفيف بالمنزل وصحي بكل سهولة وهي كما يلي:-

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر.

ثلاث حبات من البيض.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقتين من حبوب اليانسون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت اليانسون المقرمش بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نقوم بخلط السكر والزبدة مع بعض حتى يتجانس الخليط جيداً ويصبح مثل الكريم. نقوم بإضافة الحليب والبيض، واليانسون، والفانيليا، ثم نقلبهم مع بعض حتى نحصل على قوام ثقيل. نضيف الدقيق والبيكنج بودر، والملح، ثم نقوم بالعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وغير لاصقة باليد. نحضر صينية كبيرة مدهونة بقليل من السمنة، ثم نقوم بتقطيع عجينة البسكوت إلي كرات صغيرة الحجم، ونضغط عليها بواسطة اليد ثم نرص قطع البسكوت في الصينية. نستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من كمية العجين كلها، ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية ونتركها حتى تسخن. نضع الصينية في الفرن على الرف الأوسط ونتركها حتى تنضج، ونراقب البسكوت من وقت لآخر حتى لا يحترق. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نرص قطع البسكوت في طبق التقديم ونقدمه بالهناء والشفاء.

فوائد اليانسون للجسم

سوف نتعرف على بعض الفوائد الصحية التي يحتوي عليه وهى كالتالي:-

يساعد في التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخات والغازات والمغص المعوي.

يعمل على تطهير الفم من البكتيريا المسببة للروائح الكريهة.

يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتوسيع الأوعية الدموية.

يساعد على النوم والتخلص من الأرق والتعب الشديد الذي يصيب الجسم.

يمنح الجسم الطاقة ويحافظ على جهاز المناعة من الأمراض.

يقي من تجلط الدم ويحافظ على سلامة المخ.

يساعد على علاج ألم الطمث والتهابات المبايض.

سر نجاح عمل بسكوت اليانسون

هناك بعض الأسرار التي يجب علينا إتباعها عند عمل هذا النوع من المخبوزات وهى كما يأتي:-

لا يجب عجن العجين أكثر من اللازم حتى لا يصبح صلب. يجب نخل الدقيق جيداً حتى لا تحدث تكتلات أثناء العجن. يجب القيام بتسخين الفرن مسبقاً قبل وضع البسكويت بداخلها. خفق السمن والسكر جيداً قبل وضع باقي المكونات. يفضل وضع البيكنج بودر مع الدقيق.

طريقة عمل بسكوت القرفة

يحتوي هذا البسكويت على بعض المكونات البسيطة وهى كما يأتي

كوب دقيق.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة كاكاو.

ربع كوب سكر.

ربع كوب زبدة سائلة.

ملعقتان كبيرتان لبن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت القرفة وهى كما يلي:-