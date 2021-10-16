طريقة عمل سلطة اللوبيا البيضاء مع الخضار وجبة صحية شهية للرجيم

طريقة عمل سلطة اللوبيا , تعد اللوبيا من أقوى أنواع البقوليات التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تقوية الجسم، وهي عنصر أساسي للبروتين، يساهم في بناء العضلات، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة مثل سلطة اللوبيا التي تعتبر وجبة أساسية للرجيم أو للأشخاص الذين يمارسون رياضة كمال الأجسام، كما انها أيضًا تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، لذا في خلال السطور القليلة القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لعمل سلطة اللوبيا في البيت كما تقدم في أرقى المطاعم، والتي ستكون أحد وصفات السلطات لديكم. طريقة عمل سلطة اللوبيا طريقة عمل سلطة اللوبيا المكونات نصف كيلو من اللوبيا المسلوقة.

ثمرتان من البصل مقطع مكعبات.

ثمرتين من الطماطم المقطعة.

علبة من الذرة المسلوقة والمصفاة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع كوب من الكزبرة المفرومة.

ملعقة من الثوم المهروس ناعم.

مقدار ملعقة صغيرة من الكمون الناعم. طريقة التحضير احضري وعاء عميق وأضيفي به اللوبيا المسلوقة + البصل + الطماطم + الذرة المسلوقة + الفلفل.

امزجي كل المكونات معًا ثم أضيفي لها الكزبرة + الثوم + الكمون + زيت الزيتون + الملح مع الإستمرار في الخفق المستمر.

ثم اسكبي السلطة بعد مزجها جيدًا في طبق التقديم ويمكنك تزيينها بشرائح الليمون. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة اللوبيا مع الخضار الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة اللوبيا مع الخضار المكونات كوبان من اللوبيا المسلوقة المصفاة من الماء.

ثمرة كبيرة من الحجم من البصل الأحمر مقطع مكعبات.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

بصل أخضر مقطع.

كوب من السبانخ المقطعة.

ربع كوب من اللبنة.

ملعقتان كبيرتان من المسطردة.

معيار ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملح.

فلفل أسود.

كمون ناعم. طريقة التحضير قطعي كلًا من البصل الأخضر والبصل الأحمر والكزبرة الخضراء في وعاء عميق.

ثم ضعي في وعاء السبانخ المقطعة واسكبي اللوبيا + البصل بنوعيه والكزبرة.

في وعاء آخر امزجي المايونيز + الخل + المستردة + الملح + الفلفل + الكمون + الزيت.

ثم اسكبيه على اللوبيا وامزجي المكونات كلها جيدًا ثم قدمي السلطة. الوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة اللوبيا والبطاطا المكونات نصف كيلو من اللوبيا.

ثمرة من البطاطس مسلوقة ومقطعة مكعبات.

ثلاثة فصوص ثوم مهروسة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

عصير ثمرة من الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة المفرومة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسمر مطحون.

علبة من التونة مصفاة من الزيت أو الملح.

ثمرة من البصل متوسطة الحجم مفرومة ناعم. طريقة التحضير اغسلي اللوبيا جيدًا ثم ارفعيه في وعاء به ماء على النار لمدة ثلاثة دقائق.

صفي اللوبيا من ماء السلق واشطفه بالماء البارد واتركيها جانبًا.

في مقلاة على النار ضعي الزبدة وأضيفي البصل مع الثوم مع التحريك حتى يصبح باللون الذهبي.

ثم أضيفي البطاطس واللوبيا في المقلاة مع التحريك المستمر ثم ارفعي المقلاة جانبًا.

اسكبي الخليط في طبق التقديم ثم أضيفي المكونات الأخرى المتبقية بعد أن تصبح باردة.

زينيها بالكزبرة الخضراء وقدميها على الفور. طريقة التحضيرالوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة اللوبيا والبطاطاطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل سلطة اللوبيا , تعد اللوبيا من أقوى أنواع البقوليات التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تقوية الجسم، وهي عنصر أساسي للبروتين، يساهم في بناء العضلات، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة مثل سلطة اللوبيا التي تعتبر وجبة أساسية للرجيم أو للأشخاص الذين يمارسون رياضة كمال الأجسام، كما انها أيضًا تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، لذا في خلال السطور القليلة القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لعمل سلطة اللوبيا في البيت كما تقدم في أرقى المطاعم، والتي ستكون أحد وصفات السلطات لديكم. طريقة عمل سلطة اللوبيا طريقة عمل سلطة اللوبيا المكونات نصف كيلو من اللوبيا المسلوقة.

ثمرتان من البصل مقطع مكعبات.

ثمرتين من الطماطم المقطعة.

علبة من الذرة المسلوقة والمصفاة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع كوب من الكزبرة المفرومة.

ملعقة من الثوم المهروس ناعم.

مقدار ملعقة صغيرة من الكمون الناعم. طريقة التحضير احضري وعاء عميق وأضيفي به اللوبيا المسلوقة + البصل + الطماطم + الذرة المسلوقة + الفلفل.

امزجي كل المكونات معًا ثم أضيفي لها الكزبرة + الثوم + الكمون + زيت الزيتون + الملح مع الإستمرار في الخفق المستمر.

ثم اسكبي السلطة بعد مزجها جيدًا في طبق التقديم ويمكنك تزيينها بشرائح الليمون. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة اللوبيا مع الخضار الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة اللوبيا مع الخضار المكونات كوبان من اللوبيا المسلوقة المصفاة من الماء.

ثمرة كبيرة من الحجم من البصل الأحمر مقطع مكعبات.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

بصل أخضر مقطع.

كوب من السبانخ المقطعة.

ربع كوب من اللبنة.

ملعقتان كبيرتان من المسطردة.

معيار ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملح.

فلفل أسود.

كمون ناعم. طريقة التحضير قطعي كلًا من البصل الأخضر والبصل الأحمر والكزبرة الخضراء في وعاء عميق.

ثم ضعي في وعاء السبانخ المقطعة واسكبي اللوبيا + البصل بنوعيه والكزبرة.

في وعاء آخر امزجي المايونيز + الخل + المستردة + الملح + الفلفل + الكمون + الزيت.

ثم اسكبيه على اللوبيا وامزجي المكونات كلها جيدًا ثم قدمي السلطة. الوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة اللوبيا والبطاطا المكونات نصف كيلو من اللوبيا.

ثمرة من البطاطس مسلوقة ومقطعة مكعبات.

ثلاثة فصوص ثوم مهروسة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

عصير ثمرة من الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة المفرومة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسمر مطحون.

علبة من التونة مصفاة من الزيت أو الملح.

ثمرة من البصل متوسطة الحجم مفرومة ناعم. طريقة التحضير اغسلي اللوبيا جيدًا ثم ارفعيه في وعاء به ماء على النار لمدة ثلاثة دقائق.

صفي اللوبيا من ماء السلق واشطفه بالماء البارد واتركيها جانبًا.

في مقلاة على النار ضعي الزبدة وأضيفي البصل مع الثوم مع التحريك حتى يصبح باللون الذهبي.

ثم أضيفي البطاطس واللوبيا في المقلاة مع التحريك المستمر ثم ارفعي المقلاة جانبًا.

اسكبي الخليط في طبق التقديم ثم أضيفي المكونات الأخرى المتبقية بعد أن تصبح باردة.

زينيها بالكزبرة الخضراء وقدميها على الفور. طريقة التحضيرالوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة اللوبيا والبطاطاطريقة التحضير

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