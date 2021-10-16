طريقة عمل سلطة غريبة ولذيذة بأفكار غاية في الروعة ومكونات بسيطة جدًا

طريقة عمل سلطة غريبة ولذيذة ، الخروج عن الروتين وعن المألوف في كل شيء أمر مطلوب، حتى في تحضير الأطباق التي يتم تناولها، ولأن السلطة من الأطباق المهمة والتي يتم تناولها كل يوم بل يمكن في كل وجبة أساسية، قد يمل البعض من تناولها كل يوم، لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل سلطة غريبة ولذيذة أيضًا، يمكن من خلالها تناول السلطة والاستفادة من كل الفيتامينات والمعادن، ولكن بطعم مختلف وشهي.

طريقة عمل سلطة غريبة ولذيذة

لذا سنقدم لكم اليوم في خلال السطور القليلة القادمة أغرب وألذ 5 أنواع من السلطة يمكن تحضيرها والاستمتاع بتناولها كوجبة خفيفة مشبعة، أو مع الوجبات الأساسية.

المكونات

قطعتان من صدر الدجاج.

ثمرة من البرتقال المقطع مكعبات.

كوبان من الخس المفروم خشن.

ثمرة من الأفوكادو مقطع شرائح رفيعة.

ملعقتان كبيرتان من اللوز المحمص (شرائح).

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

صوص السلطة

عصير نصف ثمرة من البرتقال.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

معيار ملعقة كبيرة من المسطردة.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

تبلي صدر الدجاج مع الملح + الفلفل ثم ادهنيه بزيت الزيتون ثم ضعيه في الصينية وادخليها الفرن الساخن مسبقًا.

بعد ذلك اخراج الصينية من الفرن اتركيه حتى يبرد تمامًا، ثم قطعيه شرائح.

في وعاء آخر ضعي كلًا من الخس + البرتقال + الأفوكادو + اللوز وامزجي المكونات جيدًا.

ثم أضيفي الدجاج مع الاستمرار في التقليب.

في وعاء آخر ضعي عصير البرتقال + زيت الزيتون + المسطردة + العسل مع الاستمرار في الخفق.

ثم اسكبي الخليط السابق على خليط الدجاج ثم قدمي السلطة بشكل مناسب.

الوصفة الاولى: طريقة عمل سلطة الدجاج بالبرتقال

المكونات

ثمرتين من المانجو (متوسطة الحجم).

ثلاثة أكواب من الخس المفروم.

نصف ثمرة من البصل متوسطة الحجم (مقطعة شرائح رفيعة).

ربع كوب من الكزبرة المفرومة.

معيار ربع كوب من التوت المجفف.

صوص السلطة

ثمرة من الليمون المبشور.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة الجافة.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

ضعي مكونات صوص السلطة في وعاء عميق امزجي كل المكونات جيدًا ثم اتركيها جانبًا.

قطعي المانجو شرائح رفيعة، وفي وعاء التقديم ضعي الخس ثم شرائح المانجو.

ثم ضعي أوراق الكزبرة والبصل + التوت.

بعدها اسكبي صوص السلطة على المكونات السابقة وادخلي السلطة في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم قدميها على الفور.

المكونات

ثلاثة ثمرات من البرتقال أبو سرة مقطع أنصاف.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المفرومة.

مكونات صوص السلطة

عصير نصف ثمرة من البرتقال.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

مقدار الفلفل الحار حسب الرغبة.

ملح.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من الزيتون الأسود شرائح.

طريقة التحضير

ضع البرتقال في طبق التقديم.

ثم حضري الصوص عن طريق خلط كل المكونات معًا.

ثم أضيفي لها الزيتون.

اسكبي خليط الصوص على البرتقال واحتفظي بالسلطة في الثلاجة ثم قدميها على الفور.

الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة المانجو والليمون المنعشةالوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة البرتقال الحارة