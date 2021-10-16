السحلب المشروب المفضل في الشتاء وألذ وأحلي سحلب بالمكسرات علي أصوله

السحلب من أفضل المشروبات المفضل تناولها في فصل الشتاء لأنه أحد المشروبات المغذية والدافئة التي تمنحنا الدفء في برد الشتاء والذي يتميز بطعمه اللذيذ والمحبب لدي الجميع خاصتا الأطفال حيث أن السحلب يتميز بأطعمة المختلفة منها بالمكسرات، ومنها الشيكولاته مما يزيد من أقبال الأطفال عليه بصورة كبيرة، كما أنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط ويساعد علي تقوية العضلات وله العديد من الفوائد الصحية الكبيرة لما يحتويه السحلب من مكسرات والتي تمد الجسم بالعديد من المقويات الطبيعية، ولذلك فقد يبحث العديد عن أفضل الطرق السهلة والبسيطة لعمل السحلب على أصوله وعلي حسب رغبة كل فرد، وهو سهل وبسيط ويمكن تجهيزه بكل سهولة من خلال العديد من الطرق المختلفة ونقدم لكم في طريقتنا المميزة والمحببة لدي الجميع كيفية عمل السحلب علي أصوله. طريقة عمل السحلب على أصوله طريقة عمل السحلب على أصوله المكونات: مكسرات مسحوق ناعم، فستق فول سوداني وجوز هند وقرفة.

ملعقتين كبيرتين من السحلب، أو النشا.

ملعقة كبيرة من السكر أو علي حسب الرغبة

ملعقة ماء ورد.

كوبين من الحليب. طريقة التحضير نحضر مقلاة مناسبة نقوم بتجهيز الحليب بها.

نضع بالمقلاة كوبين من الحليب الطازج ونضعها علي النار العالية بضع دقائق ثم نار متوسطة حتي أن يقترب الحليب علي الغليان. ننزع المقلاة من على النار.

نقوم بتجهيز ملعقتين من السحلب علي بعض الحليب البارد وتقليبهم جيدا ونقوم بسكب هذا المزيج على الحليب بالمقلاة مع التقليب المستمر.

وأثناء التقليب نضع المقلاة على نار هادئة تماما، مع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط سميك إلي حد ما.

نقوم بإضافة السكر إلي السحلب مع التقليب يمكننا وضع ملعقة كبيرة من السكر لهذا المقدار أو علي حسب الرغبة.

ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد والتقليب كذلك وهكذا قد اكتمال المزيج وأصبح جاهزا للصب في الأكواب المناسبة.

ولابد منصب المزيج وهو ساخن لأنه عندما يبرد يلتصق بجدار المقلاة يصعب صبه.

نقوم يصب السحلب في الأموال والقيام بوضع المكسرات المطحونة ناعمة عليه، كما يمكننا تزيينه بالعديد من المكسرات الأخري من زبيب وجوز هند محروس.

ويمكننا وضع نصف الكوب من السحلب ووضع بعض المكسرات ثم استكمال باقي الكوب وتزيينه ثانية. طريقة التحضير الوسوم

السحلب من أفضل المشروبات المفضل تناولها في فصل الشتاء لأنه أحد المشروبات المغذية والدافئة التي تمنحنا الدفء في برد الشتاء والذي يتميز بطعمه اللذيذ والمحبب لدي الجميع خاصتا الأطفال حيث أن السحلب يتميز بأطعمة المختلفة منها بالمكسرات، ومنها الشيكولاته مما يزيد من أقبال الأطفال عليه بصورة كبيرة، كما أنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط ويساعد علي تقوية العضلات وله العديد من الفوائد الصحية الكبيرة لما يحتويه السحلب من مكسرات والتي تمد الجسم بالعديد من المقويات الطبيعية، ولذلك فقد يبحث العديد عن أفضل الطرق السهلة والبسيطة لعمل السحلب على أصوله وعلي حسب رغبة كل فرد، وهو سهل وبسيط ويمكن تجهيزه بكل سهولة من خلال العديد من الطرق المختلفة ونقدم لكم في طريقتنا المميزة والمحببة لدي الجميع كيفية عمل السحلب علي أصوله. طريقة عمل السحلب على أصوله طريقة عمل السحلب على أصوله المكونات: مكسرات مسحوق ناعم، فستق فول سوداني وجوز هند وقرفة.

ملعقتين كبيرتين من السحلب، أو النشا.

ملعقة كبيرة من السكر أو علي حسب الرغبة

ملعقة ماء ورد.

كوبين من الحليب. طريقة التحضير نحضر مقلاة مناسبة نقوم بتجهيز الحليب بها.

نضع بالمقلاة كوبين من الحليب الطازج ونضعها علي النار العالية بضع دقائق ثم نار متوسطة حتي أن يقترب الحليب علي الغليان. ننزع المقلاة من على النار.

نقوم بتجهيز ملعقتين من السحلب علي بعض الحليب البارد وتقليبهم جيدا ونقوم بسكب هذا المزيج على الحليب بالمقلاة مع التقليب المستمر.

وأثناء التقليب نضع المقلاة على نار هادئة تماما، مع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط سميك إلي حد ما.

نقوم بإضافة السكر إلي السحلب مع التقليب يمكننا وضع ملعقة كبيرة من السكر لهذا المقدار أو علي حسب الرغبة.

ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد والتقليب كذلك وهكذا قد اكتمال المزيج وأصبح جاهزا للصب في الأكواب المناسبة.

ولابد منصب المزيج وهو ساخن لأنه عندما يبرد يلتصق بجدار المقلاة يصعب صبه.

نقوم يصب السحلب في الأموال والقيام بوضع المكسرات المطحونة ناعمة عليه، كما يمكننا تزيينه بالعديد من المكسرات الأخري من زبيب وجوز هند محروس.

ويمكننا وضع نصف الكوب من السحلب ووضع بعض المكسرات ثم استكمال باقي الكوب وتزيينه ثانية. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السحلب المشروب المفضل في الشتاء وألذ وأحلي سحلب بالمكسرات علي أصوله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.