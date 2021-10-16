طريقة عمل الهيطلية السورية ألذ مهلبية حلبية بالنشا والحليب بالخطوات

طريقة عمل الهيطلية السورية ، هي عبارة عن حلى بارد، ولكن على الطريقة الشامية أو السورية تحديدا، حيث تعرف في بلدتي سوريا وفلسطين، وانتقلت منهما إلى باقي الدول العربية، بأسماء مختلفة وطرق جديدة وإضافات مميزة، ولكن تبقى طريقة عمل الهيطلية السورية، واحدة من الحلويات الشعبية الشامية، الأكثر شهرة في وطننا العربي، ولها طريقة مميزة في التحضير، حيث يتم إعدادها من الطحين والحليب السائل، مع مجموعة من الإضافات، وتقدم باردة لضيوفك أو أفراد أسرتك، واستمتعوا بألذ وأشهى مذاق للهيطلية على الإطلاق.ويمكنك عمل الهيطلية بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل الهيطلية بالسميد، وطريقة عمل الهيطلية بالسميد والحليب، وطريقة عمل الهيطلية بدون حليب، أو كما تعرف باسم طريقة عمل الهيطلية الحلبية، طريقة عمل الهيطلية الحموية، كما يمكنك تجربة طريقه عمل الهيطلية ام عبدو الحلبية.

الحلى من الإضافات الرائعة لمائدتك ولهذا السبب، يتنوع الحلى بين الساخن والبارد، والناعم والمقرمش، وله الكثير من الطرق لإعداده، والحلى البارد هو الأشهر بين الأنواع، حيث يناسب فترة الصيف تحديدا، كما يناسب المناسبات والعزومات الصغيرة نوعا ما مثل أعياد الميلاد، أو المناسبات التي يتواجد بها عدد من الأطفال حيث يمكنك تجربة؛ طريقة عمل حلى الأوريو البارد، أو طريقة عمل حلى أوفر جار المعروف، أو طريقة عمل عش البلبل، وكذلك حلى كرات القهوة بالسميد، ولا تتطلب المزيد من المقادير فقط مكونات بسيطة.

½ كوب ماء.

4 أكواب حليب سائل.

ملعقتان كبيرتان ماء ورد.

ملعقة كبيرة فستق حلبي مجروش.

¼ كوب نشا.

¼ ملعقة كبيرة مستكة.

ملعقتان كبيرتان سكر بودر.

كوب ونصف قطر جاهز.