أفضل طريقة لعمل بسبوسة مرملة وطرية مثل الجاهزة والطعم قمة الروعة

البسبوسة بالزبادي وجوز الهند تعتبر من أفضل أنواع البسبوسة، التي يعشقها الجميع، لأنها تتميز بمذاق ورائحة شهيين للغاية، ولها الكثير من الفوائد العظيمة لجسم الإنسان، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالزبادي وجوز الهند. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المكونات 2 كأس كبير من السميد المطحون.

400 جرام من الزبادي.

كأس كبير من السكر الغير ناعم.

50 جرام من زيت الذرة.

6 ملاعق صغيرة من بشر جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة من الملح. طريقة التحضير اخلطي السكر مع مقدار السميد، والملح، والبيكنج باودر جيدا في وعاء متوسط الحجم للخلط، بواسطة ملعقة. اسكبي زيت الذرة فوق خليط السميد بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب،ثم ضيفي الزبادي، ثم امزجي المكونات حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط بشكل متساوي في صينية مدهونة بقليل من الزبدة، ثم قطعيها حسب الرغبة، ثم وزعي عليها مكسرات مشكلة. ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة، حتى يصبح لونها ذهبي وتنضج. اتركي البسبوسة جانبا لمدة 10 دقائق، ثم اسكبي فوقها القطر، حتى تصبح البسبوسة بالزبادي جاهزة للتقديم. طريقة عمل البسبوسة المصرية بجوز الهند طريقة التحضيرطريقة عمل البسبوسة المصرية بجوز الهند المكونات 200 جرام من السميد المطحون.

كوب كبير من بشر جوز الهند.

150 جرام من السكر الغير ناعم.

عبوة كبيرة من الزبادي.

20 جرام بيكنج باودر. طريقة التحضير اخلطي السميد مع البيكنج باودر جيدا، ثم ضيفي إليهم السكر، وجوز الهند، ثم اخلطيهم بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي خليط البسبوسة في صينية غير لاصقة بشكل متساوي، ثم ضعيها في الفرن بعد تسخينه، ثم اتركيها حتى تنضج. اتركي البسبوسة جانبا حتى تهدأ قليلا، ثم وزعي عليها القطر. طريقة عمل القطر طريقة التحضيرطريقة عمل القطر المكونات 3 كؤوس كبيرة من السكر.

ربع لتر من الماء العادي.

2 ملعقة صغيرة من عصير الحامض.

نصف ملعقة كبيرة ماء زهر. طريقة التحضير امزجي الماء مع السكر في وعاء حراري على النار، ثم قلبيهم لمدة 6 دقائق. ضيفي عصير الحامض إلى خليط السكر، ثم ضيفي اليهم باقي المكونات، ثم اتركيهم حتى يتكون خليط كثيف. طريقة التحضير الوسوم

البسبوسة بالزبادي وجوز الهند تعتبر من أفضل أنواع البسبوسة، التي يعشقها الجميع، لأنها تتميز بمذاق ورائحة شهيين للغاية، ولها الكثير من الفوائد العظيمة لجسم الإنسان، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالزبادي وجوز الهند. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المكونات 2 كأس كبير من السميد المطحون.

400 جرام من الزبادي.

كأس كبير من السكر الغير ناعم.

50 جرام من زيت الذرة.

6 ملاعق صغيرة من بشر جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة من الملح. طريقة التحضير اخلطي السكر مع مقدار السميد، والملح، والبيكنج باودر جيدا في وعاء متوسط الحجم للخلط، بواسطة ملعقة. اسكبي زيت الذرة فوق خليط السميد بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب،ثم ضيفي الزبادي، ثم امزجي المكونات حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط بشكل متساوي في صينية مدهونة بقليل من الزبدة، ثم قطعيها حسب الرغبة، ثم وزعي عليها مكسرات مشكلة. ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة، حتى يصبح لونها ذهبي وتنضج. اتركي البسبوسة جانبا لمدة 10 دقائق، ثم اسكبي فوقها القطر، حتى تصبح البسبوسة بالزبادي جاهزة للتقديم. طريقة عمل البسبوسة المصرية بجوز الهند طريقة التحضيرطريقة عمل البسبوسة المصرية بجوز الهند المكونات 200 جرام من السميد المطحون.

كوب كبير من بشر جوز الهند.

150 جرام من السكر الغير ناعم.

عبوة كبيرة من الزبادي.

20 جرام بيكنج باودر. طريقة التحضير اخلطي السميد مع البيكنج باودر جيدا، ثم ضيفي إليهم السكر، وجوز الهند، ثم اخلطيهم بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي خليط البسبوسة في صينية غير لاصقة بشكل متساوي، ثم ضعيها في الفرن بعد تسخينه، ثم اتركيها حتى تنضج. اتركي البسبوسة جانبا حتى تهدأ قليلا، ثم وزعي عليها القطر. طريقة عمل القطر طريقة التحضيرطريقة عمل القطر المكونات 3 كؤوس كبيرة من السكر.

ربع لتر من الماء العادي.

2 ملعقة صغيرة من عصير الحامض.

نصف ملعقة كبيرة ماء زهر. طريقة التحضير امزجي الماء مع السكر في وعاء حراري على النار، ثم قلبيهم لمدة 6 دقائق. ضيفي عصير الحامض إلى خليط السكر، ثم ضيفي اليهم باقي المكونات، ثم اتركيهم حتى يتكون خليط كثيف. طريقة التحضير

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