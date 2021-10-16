اصنعي بنفسك البقسماط السادة الاقتصادي وسر نجاحه مثل المخابز

البقسماط السادة ، من المعجنات والمخبوزات الهشة التي يطلق عليها الخبز المحمص، ويعرف بقوامه الهش ورائحته الجميلة، لأنه يحتوي على نكهة السمسم التي تعطي له مذاق رائع، ويطلق عليه العديد من الأسماء وينتشر في كثير من البلاد العربية مثل مصر وسوريا والعراق، ويكن إضافة بعض النكهات له مثل نكهة اليانسون، وحبة البركة، ويقدم بجانب المأكولات الخفيفة مثل الجبنة والعسل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البقسماط السادة بكل سهولة بالمنزل. مكونات البقسماط السادة مكونات البقسماط السادة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل بقسماط هش وخفيف مثل المخابز وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق. ملعقة من الخميرة الفورية. نصف كوب من السكر. مقدار نصف كوب من الزيت. نصف كوب من السمسم. كوب من الحليب السائل. ماء للعجن حسب الرغبة. ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل البقسماط الهش الخفيف بكل سهولة وهى كالتالي:- نحضر العجان الكهربائي، ونضع الدقيق، والخميرة، والبيكنج بودر، والملح، وملعقتين من السمسم ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف الزيت ونقلب جيداً، بعد ذلك نضيف الحليب حتى تتكون لدينا عجينة طرية ولينة.

نغطي العجين ونتركه يرتاح لدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.

نقوم بتقطيع العجين إلي كرات صغيرة في حجم الليمون ونتركها حتى ترتاح قليلاً.

ثم نقوم ببرم كرات العجين على شكل أصابع طويلة الحجم، ثم ندهنها بالحليب ونغمسها في السمسم.

ثم نقوم برص أصابع البقسماط في صينية مدهونة بقليل من السمنة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى يختمر قليلاً.

ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم ندخلها الفرن مرة ثانية لمدة عشر دقائق حتى تصبح مقرمشة.

ثم نقدمها بجانب كوب من الشاي أو الحليب وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل البقسماط المقرمش في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لعمل معجنات سريعة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- ترك العجين يختمر مدة كافية. تسخين الفرن أولا قبل وضع الخبز. وضع المكونات الجافة مع بعضها. يفضل وضع الزيت على العجين بعد أن يتماسك. إضافة البيكنج بودر يعطي هشاشة أكثر للمخبوزات. يفضل أن يكون السمسم غير محمص. يفضل تقطيع العجين إلي كرات صغيرة الحجم مثل حجم الليمونة. عند فرد كرات العجين يفضل عمل أصابع رفيعة للغاية حتى لا يزداد حجمها. عدم ترك أصابع البقسماط مدة طويلة قبل دخولها الفرن حتى لا يتضاعف حجمها وتصبح مثل الخبز. بعد دخول الصينية الفرن نتركها حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نعيدها إلي الفرن مرة أخرى حتى تصبح مقرمشة. الوسوم

البقسماط السادة ، من المعجنات والمخبوزات الهشة التي يطلق عليها الخبز المحمص، ويعرف بقوامه الهش ورائحته الجميلة، لأنه يحتوي على نكهة السمسم التي تعطي له مذاق رائع، ويطلق عليه العديد من الأسماء وينتشر في كثير من البلاد العربية مثل مصر وسوريا والعراق، ويكن إضافة بعض النكهات له مثل نكهة اليانسون، وحبة البركة، ويقدم بجانب المأكولات الخفيفة مثل الجبنة والعسل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البقسماط السادة بكل سهولة بالمنزل. مكونات البقسماط السادة مكونات البقسماط السادة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل بقسماط هش وخفيف مثل المخابز وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق. ملعقة من الخميرة الفورية. نصف كوب من السكر. مقدار نصف كوب من الزيت. نصف كوب من السمسم. كوب من الحليب السائل. ماء للعجن حسب الرغبة. ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل البقسماط الهش الخفيف بكل سهولة وهى كالتالي:- نحضر العجان الكهربائي، ونضع الدقيق، والخميرة، والبيكنج بودر، والملح، وملعقتين من السمسم ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف الزيت ونقلب جيداً، بعد ذلك نضيف الحليب حتى تتكون لدينا عجينة طرية ولينة.

نغطي العجين ونتركه يرتاح لدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.

نقوم بتقطيع العجين إلي كرات صغيرة في حجم الليمون ونتركها حتى ترتاح قليلاً.

ثم نقوم ببرم كرات العجين على شكل أصابع طويلة الحجم، ثم ندهنها بالحليب ونغمسها في السمسم.

ثم نقوم برص أصابع البقسماط في صينية مدهونة بقليل من السمنة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى يختمر قليلاً.

ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم ندخلها الفرن مرة ثانية لمدة عشر دقائق حتى تصبح مقرمشة.

ثم نقدمها بجانب كوب من الشاي أو الحليب وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل البقسماط المقرمش في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لعمل معجنات سريعة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- ترك العجين يختمر مدة كافية. تسخين الفرن أولا قبل وضع الخبز. وضع المكونات الجافة مع بعضها. يفضل وضع الزيت على العجين بعد أن يتماسك. إضافة البيكنج بودر يعطي هشاشة أكثر للمخبوزات. يفضل أن يكون السمسم غير محمص. يفضل تقطيع العجين إلي كرات صغيرة الحجم مثل حجم الليمونة. عند فرد كرات العجين يفضل عمل أصابع رفيعة للغاية حتى لا يزداد حجمها. عدم ترك أصابع البقسماط مدة طويلة قبل دخولها الفرن حتى لا يتضاعف حجمها وتصبح مثل الخبز. بعد دخول الصينية الفرن نتركها حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نعيدها إلي الفرن مرة أخرى حتى تصبح مقرمشة.

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