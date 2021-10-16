“بمكون سري” طريقة عمل الكفتة الكدابة بكمية كبيرة تكفي لـ 9 أشخاص

ريقة عمل الكفتة الكدابة، نقدم اليوم لكل زوار موقعنا “ثقفني” الكرام أسهل طريقة لعمل الكفتة الكذابة فهي من ألذ واطعم أنواع الكفتة التي يعشقها الصغار والكبار هي الكفتة الكذابة التي تتميز بطعمها الرائع والشهي، كما تعتبر الكفتة الكدابة وجبة اقتصادية جدا كونها تعد بدون اضافة لحم عليها، حيث تعتمد الكفتة على العدس والأرز، واليكم أسهل طريقة لتحضير الكفتة فتابعوا معنا.

طريقة عمل الكفتة الكدابة

المقادير

ثلاث أكواب من الأرز المغسول جيدا ومنقوع من قبل ومطحون.

ربع كيلو من العدس البني سابق سلقه ونقعه.

بصلة كبير مفرومة جيدا.

جزمة من البقدونس والكزبرة المفرومة.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

كمية من بهارات اللحمة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة بهارات.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من الكمون.

كمية من الزيت للقلي.

ربع كيلو من الدقيق.

كمية من صوص الطحينة.

كمية من التوست المحمص.

ضعي كمية الأرز في بولا واسعة ثم ضيفي عليه كمية البقدونس والكزبرة المفرومين.

ثم ضيفي عليهم الدقيق والبصل المفروم، ثم جميع البهارات السابق ذكرها وتقلب جيدا معا.

ضعي عليهم كمية العدس البني ثم تقلب المكونات جيدا مرة أخري حتي تتجانس جميع المقادير معا.

خذي الخليط وضعيه في الكبة ويضرب جيدا حتي تصبح لديكي عجينة طرية للتشكيل.

ثم اخرجي العجينة وابدئي بتشكيلها شكل على حجم اصابع الكفتة باستخدام معلقة.

ثم خذيها وضعيها في الدقيق اولا ثم البيض ثم توضعي في البقسماط.

ثم سخني كمية الزيت في وعاء واسع ثم قومي بوضع الكفتة واحدة تلو الأخري واتركيها حتي تتحمر جيدا واخرجيها في طبق التقديم مع الخبز التوست وبالف هنا.

طريقة عمل الكفتة الكذابة

طريقة عمل الكفتة في الكدابة في الصينية

يمكن ايضاً إعداد الكفتة الكذابة في الصينية فقط اتبعي نفس ذات المكونات وامزجيها جيدا ثم شكليها على شكل كرات دائريه متوسطة الحجم وابدئي برص قطع الكفتة في صينية مدهونة بالقليل من الزيت، ثم ادخليها في الفرن على درجة حرارة 180 وتترك لمدة عشرون دقيقة مع المتابعة حتى تمام النضج وتقدموا بالف هنا.

طريقة عمل كفتة الارز

عليكي بنقع 3 أكوب من الأرز في الماء لمدة نصف ساعة ثم قومي بتصفيته، ثم اطحنى الارز في الكبة حتي يصل لقوام الدقيق، ثم ضعي الأرز مع دقيق البقسماط

في الخلاط ضعي كمية الشبت والبقدونس وكسبرة واضربيهم جيدا، ثم ضعي نصف ملعقة من الكمون والبهارا وكربونات صوديوم وفلفل اسود وكزبرة والملح حسب الرغبة ويخلطوا مرة اخري في الخلاط، ثم ضيفي عليهم ربع كيلو من اللحم المفروم واخلطيهم جيدا، ثم ضعي فوقهم كمية الارز المطحون ويعجن جيدا مرة أخري ثم تشمل وتقلي في الزيت وتقدم.