أسهل طريقة لعمل مخلل الخيار في البيت وأحلي من برا وبطرق غير مكلفة تماماً

طريقة تحضير مخلل الخيار، يعتبر مخلل الخيار واحد من المخللات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، حيث يتم تناول هذا النوع من المخلل مع أنواع معينة من الآكلات، فيتم تقديم هذه الوجبة بجانب وجبة الغذاء أو العشاء، ونظراً لأهمية وجوده بجانب الوجبات لدى البعض، ازداد البحث عن طريقتة كثيراً، حتى يتم تحضيره في المنزل بالطرق الصحيحة. طريقة تحضير مخلل الخيار طريقة تحضير مخلل الخيار المقادير كأس من الماء.

3 فصوص ثوم.

1/2 كيلو جرام من الخيار.

ملح الطعام بمقدار ملعقتين.

مقدار من الشبت الأخضر بما يعادل ملعقة.

رقائق الفلفل الأحمر الحار المجففة بما يعادل نصف ملعقة صغيرة.

خل طبيعي. كيفية التحضير جلب برطمان مع ضرورة غلقه بشكل محكم والتأكد من عدم دخول الهواء إليه.

غسل الخيار جيداً، للتحقق من شطفه من أي مبيدات قد تكون عالقة به.

تقطيع الخيار طولياً، حتى يتم تخليها سريعاً.

يوضع الثوم بعد هرسه داخل البرطمان، مع إضافة رقائق الفلفل الأحمر الحار وورقة الغار التي تم تجفيفها إليه.

ثم يتم وضع الملح داخل كوب من الماء، مع تحريكه بشكل جيد، للتأكد من سرعة ذوبانه.

يتم وضع مقدار بسيط على نار هادئة، مع إضافة كأس من الماء إليه، وأيضاً كأس خل التفاح.

تحريك الخليط باستمرار، ليبدأ في مرحلة الغلي، وبعد ذلك يتم استبعاده تماماً عن النار.

نقوم بوضع الخليط الساخن داخل البرطمان، مع تحريكه بشكل جيد، ليتم مزج المكونات مع بعضها البعض، ثم يوضع الخيار إلى البرطمان بعدما يبرد، ليمتلئ البرطمان بالكامل.

نغلق البرطمان بإحكام وتركه لفترة، ويجب أن يحفظ داخل الثلاجة لفترة تتراوح من يومين إلى أربعة أيام قبل أن يتم تناوله، ثم يوضع الخيار داخل الثلاجة لفترة تتراوح إلى عدة أسابيع. كيفية عمل مخلل الخيار مع الفلفل كيفية عمل مخلل الخيار مع الفلفل المكونات ملح.

2 كيلو خيار.

2 كيلو من الفلفل الأخضر.

2 كوب من الخل.

7 ملاعق صغيرة من السكر.

رشة من حبة البرمة.

ثوم مقشر. كيفية التحضير وضع الخيار والفلفل داخل وعاء، مع إضافة نصف كيس الملح وتقليبهم جيداً.

إضافة الخل وتقليبه، ثم وضع السكر وحبة البركة والثوم.

غلق الوعاء جيدا، ثم يتم تركه يوم كاملاً، وبعد ذلك يتم تناوله. الوسوم

طريقة تحضير مخلل الخيار، يعتبر مخلل الخيار واحد من المخللات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، حيث يتم تناول هذا النوع من المخلل مع أنواع معينة من الآكلات، فيتم تقديم هذه الوجبة بجانب وجبة الغذاء أو العشاء، ونظراً لأهمية وجوده بجانب الوجبات لدى البعض، ازداد البحث عن طريقتة كثيراً، حتى يتم تحضيره في المنزل بالطرق الصحيحة. طريقة تحضير مخلل الخيار طريقة تحضير مخلل الخيار المقادير كأس من الماء.

3 فصوص ثوم.

1/2 كيلو جرام من الخيار.

ملح الطعام بمقدار ملعقتين.

مقدار من الشبت الأخضر بما يعادل ملعقة.

رقائق الفلفل الأحمر الحار المجففة بما يعادل نصف ملعقة صغيرة.

خل طبيعي. كيفية التحضير جلب برطمان مع ضرورة غلقه بشكل محكم والتأكد من عدم دخول الهواء إليه.

غسل الخيار جيداً، للتحقق من شطفه من أي مبيدات قد تكون عالقة به.

تقطيع الخيار طولياً، حتى يتم تخليها سريعاً.

يوضع الثوم بعد هرسه داخل البرطمان، مع إضافة رقائق الفلفل الأحمر الحار وورقة الغار التي تم تجفيفها إليه.

ثم يتم وضع الملح داخل كوب من الماء، مع تحريكه بشكل جيد، للتأكد من سرعة ذوبانه.

يتم وضع مقدار بسيط على نار هادئة، مع إضافة كأس من الماء إليه، وأيضاً كأس خل التفاح.

تحريك الخليط باستمرار، ليبدأ في مرحلة الغلي، وبعد ذلك يتم استبعاده تماماً عن النار.

نقوم بوضع الخليط الساخن داخل البرطمان، مع تحريكه بشكل جيد، ليتم مزج المكونات مع بعضها البعض، ثم يوضع الخيار إلى البرطمان بعدما يبرد، ليمتلئ البرطمان بالكامل.

نغلق البرطمان بإحكام وتركه لفترة، ويجب أن يحفظ داخل الثلاجة لفترة تتراوح من يومين إلى أربعة أيام قبل أن يتم تناوله، ثم يوضع الخيار داخل الثلاجة لفترة تتراوح إلى عدة أسابيع. كيفية عمل مخلل الخيار مع الفلفل كيفية عمل مخلل الخيار مع الفلفل المكونات ملح.

2 كيلو خيار.

2 كيلو من الفلفل الأخضر.

2 كوب من الخل.

7 ملاعق صغيرة من السكر.

رشة من حبة البرمة.

ثوم مقشر. كيفية التحضير وضع الخيار والفلفل داخل وعاء، مع إضافة نصف كيس الملح وتقليبهم جيداً.

إضافة الخل وتقليبه، ثم وضع السكر وحبة البركة والثوم.

غلق الوعاء جيدا، ثم يتم تركه يوم كاملاً، وبعد ذلك يتم تناوله.

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