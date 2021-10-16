طريقة عمل بسكويت القرفة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

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بسكويت القرفة ، يعتبر نوع من أنواع الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر، وتعتبر من المخبوزات التي يمكن عملها بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في أي منزل، وتتنوع نكهات البسكويت منها بجوز الهند أو القرفة أو الشوفان أو الحليب، ويمكن عمله للأطفال في المدارس، وتقوم الأمهات بتقديمه بجانب كوب من الشاي أو كوب من عصير البرتقال، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل بسكويت القرفة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل بسكويت القرفة
يتكون بسكويت القرفة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهش وهي كالتالي:-
- نصف كوب من الزبدة.
- كوب إلا ربع من السكر.
- 3 ملاعق صغيرة من شراب الذرة.
- بيضة.
- ربع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.
- رشة من الملح.
- ربع ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.
- رشة من البهارات المشكلة.
- ربع ملعقة كبيرة من الزنجبيل.
- رشة من القرنفل.
- كوب ونصف من الدقيق.
سوف نتعرف على طريقة تحضير البسكويت اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-
- تحضير الخلاط الكهربائي ونضع به الزبدة والسكر والزنجبيل والقرفة والبيض وشراب الذرة وبيكريونات الصوديوم.
- نخلط المكونات جيداً ثم نضيف الملح والبهارات المشكلة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- نضيف بعد ذلك الدقيق مع الاستمرار في الخلط حتي الحصول على خليط متجانس وقوام هش وعجينة لينة لمدة نصف ساعة.
- وضع العجينة على كيس نايلون ونفردها بواسطة الكيس وليس الفرد باليد بتشكيلها على شكل قرص.
- نقوم بتغطية العجينة ونضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتي ترتاح قليلاً.
- تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن ونغلف الصينية بورق الزبدة.
- وضع العجينة على الرخام مرشوشة بكمية من الدقيق ونفردها جيداً وتقطيعها بقطاعة البسكويت.
- نرص البسكويت في الصينية مع ترك مسافة بين كل واحدة وآخري.
- ندخل الصينية من الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق حتي يحمر ويأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانباً حتي تبرد ثم يقدم بالهنا والشفا.
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بسكويت القرفة ، يعتبر نوع من أنواع الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر، وتعتبر من المخبوزات التي يمكن عملها بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في أي منزل، وتتنوع نكهات البسكويت منها بجوز الهند أو القرفة أو الشوفان أو الحليب، ويمكن عمله للأطفال في المدارس، وتقوم الأمهات بتقديمه بجانب كوب من الشاي أو كوب من عصير البرتقال، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل بسكويت القرفة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل بسكويت القرفة
يتكون بسكويت القرفة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهش وهي كالتالي:-
- نصف كوب من الزبدة.
- كوب إلا ربع من السكر.
- 3 ملاعق صغيرة من شراب الذرة.
- بيضة.
- ربع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.
- رشة من الملح.
- ربع ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.
- رشة من البهارات المشكلة.
- ربع ملعقة كبيرة من الزنجبيل.
- رشة من القرنفل.
- كوب ونصف من الدقيق.
سوف نتعرف على طريقة تحضير البسكويت اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-
- تحضير الخلاط الكهربائي ونضع به الزبدة والسكر والزنجبيل والقرفة والبيض وشراب الذرة وبيكريونات الصوديوم.
- نخلط المكونات جيداً ثم نضيف الملح والبهارات المشكلة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- نضيف بعد ذلك الدقيق مع الاستمرار في الخلط حتي الحصول على خليط متجانس وقوام هش وعجينة لينة لمدة نصف ساعة.
- وضع العجينة على كيس نايلون ونفردها بواسطة الكيس وليس الفرد باليد بتشكيلها على شكل قرص.
- نقوم بتغطية العجينة ونضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتي ترتاح قليلاً.
- تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن ونغلف الصينية بورق الزبدة.
- وضع العجينة على الرخام مرشوشة بكمية من الدقيق ونفردها جيداً وتقطيعها بقطاعة البسكويت.
- نرص البسكويت في الصينية مع ترك مسافة بين كل واحدة وآخري.
- ندخل الصينية من الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق حتي يحمر ويأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانباً حتي تبرد ثم يقدم بالهنا والشفا.
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