طريقة عمل بسكويت القرفة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

بسكويت القرفة ، يعتبر نوع من أنواع الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر، وتعتبر من المخبوزات التي يمكن عملها بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في أي منزل، وتتنوع نكهات البسكويت منها بجوز الهند أو القرفة أو الشوفان أو الحليب، ويمكن عمله للأطفال في المدارس، وتقوم الأمهات بتقديمه بجانب كوب من الشاي أو كوب من عصير البرتقال، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل بسكويت القرفة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل بسكويت القرفة

يتكون بسكويت القرفة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهش وهي كالتالي:-

نصف كوب من الزبدة.

كوب إلا ربع من السكر.

3 ملاعق صغيرة من شراب الذرة.

بيضة.

ربع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

رشة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

رشة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

رشة من القرنفل.

كوب ونصف من الدقيق.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البسكويت اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-