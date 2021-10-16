طريقة عمل البوريك التركي بمذاق جديد ومختلف وبعجينة سهلة وسريعة.

يقدم البوريك التركي ، بأكثر من طريقة وبأكثر من نوع من الحشوات فهي وجبة لذيذة وخفيفة وجميلة جداً من حيث الشكل، يتم تحضيره في المنزل من خلال مكونات بسيطة وبعجينة سهلة جداً تختلف عن العجينة الجاهز، وتعد طرق تحضيره كثيرة ومتنوعة تختلف من شيف إلي آخر، ويمتاز تحضير البوريك بهذه الطريقة التي سوف نقدمها من خلال هذا المقال بطعم مقرمش ولذيذ من الخارج، وهناك العديد من الأكلات والمعجنات التي يمكننات تحضيرها في المنزل بطرق كثيرة ومختلفة مثل فطيرة العشر دقائق تعطي نفس القرمشة والطعم اللذيذ، ولكن يتميز البوريك بأنه من الأكلات التي يمكن تقديمها بأكثر من حشوة فيمكن استخدام الجبن أو اللحم وغيرها من الحشوات المختلفة، كما أن عجينته تختلف عن الأكلات الأخرى، يقدم في العشاء كوجبة لذيذة أو يمكن تقديمه في الغداء حسب الرغبة، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة بسيطة لعمل البوريك التركي وبمذاق جديد ومختلف.

مكونات عمل البوريك التركي باللحم المفروم

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

للعجينة

2 كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة من الخل.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 بيضة.

رشة من الملح.

1 كوب من الماء الدافئ.

مقادير الحشوة

بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.

ربع كيلو من الحم المفروم.

حبة من البطاطس المسلوقة.

ثوم مفروم ربع ملعقة صغيرة.

رشة من الملح والفلفل.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

طريقة التحضير

يتم تحضير البوريك التركي بأبسط الخطوات وهي كما يلي:ـ

نضع الدقيق مع ملعقة الخل وملعقتين من الزيت وحبة من البيض في وعاء، ثم نقوم بخلط المكونات باستخدام العجان الكهربائي. نضيف إلي الخليط أثناء الخلط كمية الماء تدريجياً، حتي تبدأ العجينة تتشكل وتصبح طرية وغير ملساء. تترك العجينة لكي ترتاح قليلاً لمدة عشر دقائق، لكي يتم تشكيلها بكل سهولة.

طريقة تحضير الحشوة

لتحضير حشوة البوريك يُتبع الآتي:ـ

توضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت، ثم تترك لكي تسخن ثم نضيف إليها البصل ونقلب حتي يذبل البصل. ثم نضيف اللحم المفروم ونقلب حتي يتغير لون اللحم المفروم، ثم نضيف التوابل كمون وكزبرة وشطة. نضيف ربع ملعقة من الثوم ونقلب المكونات بشكل جيد، ثم نضيف إليها حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة جيداً. نقلب المكونات جيداً ثم ترفع من على النار، وتترك لكي تبرد وتصبح جاهزة للحشو. ثم نقوم بتشكيل العجينة نمسح اليدين بالزيت ثم نشكل العجينة إلي كور صغيرة ونتركها لكي ترتاح قليلاً. نقوم بمسح سطح بالزبدة ثم نقوم بفرد كرات العجين على السطح باليد، ونمسحها بالزبدة حتي تصبح العجينة رقيقة جداً وشفافة ويسهل فردها. نقوم بوضع جزء من الحشوة داخل العجينة، ونلف العجينة على شكل رول، ثم نجهز صينية متوسطة الحجم دائرية الشكل. نضع بداخلها رول العجين ويلف على شكل دائرة في المنتصف تشبه الكعكة، ثم نكرر ذلك مع بقية كرات العجين وتلف بنفس الشكل على الجزء الأول حتي الانتهاء من الكمية. يدهن الوجه بالبيض ويرش بحبة البركة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، حتي تأخذ اللون الذهبي تأخذ حوالي نصف ساعة، ثم يقطع ويقدم بألف هنا وشفا.

نصائح عند عمل عجينة البوريك التركي

ينصح باتباع الخطوات الآتية عند عمل عجينة البوريك بالمنزل وهي كما يلي:ـ

ينصح بعدم زيادة كمية الدقيق عن المعيار الموضح وذلك لأن عجينة البوريك من المعجنات التي تكون غير ملساء عند العجن ويمكن أن تلتصق باليد.

يجب فرد كرات العجين بسمك رقيق جداً ودهن كرات العجين بالزبدة جيداً أثناء التشكيل.

ترك العجينة لكي ترتاح لمدة عشر أو خمس دقائق يساعد كثير في تشكيل العجينة بكل سهولة.

طريقة عمل صينية البوريك التركي بالجبنة

تعتبر هذه الوصفة سهلة وسريعة ويمكن عملها باستخدام عجينة البوريك أو أوراق الجلاش الجاهزة وهي تتم كالآتي:ـ

نقوم أولاً بتحضير الحشوة وهي عبارة عن خليط من الجبنة الموتزاريلا مع الجبنة البيضة مع ملعقتين من البقدونس المفروم ونقلب المكونات مع بعضها البعض. ثم نقوم بخلط 2 بيضة مع نصف كوب من الحليب ورشة من الملح وثلث كوب زيت ورشة ملح وفلفل أسود، ونخلط المكونات جيداً يستخدم هذا الخليط لدهن أوراق الجلاش. نقوم بدهن صينية متوسطة الحجم بالسمنة ثم نقوم بوضع نصف نصف كمية أوراق الجلاش المستخدمة( لفة جاهزة من الجلاش) في أسفل الصينية مع الدهن بين كل طبقة والأخرى بخليط الحليب المجهز مسبقاً. ثم توضع خليط الحشوة في المنتصف، ونضع فوقه باقية أوراق الجلاش مع مراعاة الدهن بخليط الحليب بين كل طبقة والأخرى أيضاً. ثم ندهن الوجه ثم نقوم برش الوجه بالسمسم وحبة البركة ونقطعها باستخدام السكين إلي مربعات صغيرة. تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، حتي تأخذ اللون الذهبي تأخذ حوالي 20 دقيقة حتي تنضج.

طريقة عمل عجينة البوريك بدون بيض

عجينة سهلة وبسيطة يتم تشكيلها ثم حشوها وهي من المعجنات التي تقلي بالزيت ويتم تحضيرها كالآتي:ـ