خليط عراقي قنبلة لصبغ الشعر الابيض سريعا افضل علاج للتخلص من شيب الشعر

التخلص من الشعر الأبيض، ظهور الشعر الأبيض هو خطر يقلق النساء في مرحلة التقدم بالعمر حيث أنه يعطى إحساس بالعجز يسبب الضيق والحرج للمرأة ،وفد تجتمع عوامل السن مع الوراثة في تغير لون الشعر إلى الرمادي أو الأبيض.

وصفة الريحان للشعر الأبيض

المكونات

2 كوب من الماء.

نصف كوب من أوراق الريحان ما يعادل ثلاث ملاعق كبيرة.

ملعقة صغيرة من عشبة إكليل الجبل.

الطريقة

يتم وضع أوراق الريحان في الماء وتركها منقوعة لمدة عشر دقائق ثم أضيفي إليها إكليل الجبل وتوضع على النار ثم تترك لتغلي لمدة عشر دقائق أخرى.

بعد أن يبرد الخليط ضعيه فى زجاجة ويفضل استخدام بخاخ حيث يرش على مكان الشعر الأبيض.

كرري الوصفة باستمرار حتى تلاحظي اختفاء الشعر الأبيض.

السمسم المغلي لصبغ الشعر الأبيض

المكونات

كوب من الماء المغلي.

ثلاث ملاعق صغيرة من السمسم الغير محمص.

الطريقة

قومي سيدتي بنقع بذور السمسم في الماء المغلي مسبقا ثم اتركيه لمدة حوالي نصف ساعة.

ضعي الخليط على الشعر ثلاث مرات في الأسبوع وذلك لتحصلي على نتيجة مرضية.

الشاي الأسود للقضاء على الشعر الأبيض

المكونات

ملعقة كبيرة من الشاي.

2 كوب من الماء.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

الطريقة

قومي بغلي الشاي الأسود والملح مع الماء مدة 5 دقائق ثم اتركيه حتى يبرد.

اغسلي الشعر بهذا الخليط واتركيه لمدة ساعة.

ضعي الوصفة بانتظام حتى تضمني إخفاء الشعر الأبيض

وصفة صبغة القهوة للشعر

المكونات

2 ملعقة كبيرة من القهوة

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من بلسم الشعر.

الطريقة

قومي بوضع كل من القهوة وزيت الزيتون والبلسم في وعاء ثم اخلطي المكونات جيدا.

افردي الخلطة على الشعر واتركيه لمدة ساعة.

كما يمكن استخدام البنجر في تغطية الشعر الابيض باللون الاحمر العنابي فقط عليك تتباع الخطوات التالية لاخفاء شيب الشعر.

عليكي اخذ كمية منتسبة من البنجر حوالي 3 حبات وتقطع إلى قطع صغيرة الحجم، ثم في وعاء ضعيهم وضعي معهم 6 اكواب من الماء وتوضع على النار وتترك حتي يغلي البنجر وينزل منه اللون بالكامل.

يرفع الوعاء من على النار ويترك جانبا ليبرد ثم يوزع على كامل الشعر، تكرر نرة من كل اسبوع.