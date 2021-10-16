افضل الوصفات لتخليل الزيتون في المنزل بالخطوات ويفضل معاكي طوال السنة

يعتبر الزيتون من افضل الموالح التي لديها الكثير من المحبين من جميع أنحاء العالم العربي، ويعتبر الفصل المفضل لتقديم مخللات هو فصل الشتاء، ويوجد هناك الكثير من الأنواع المختلفة التي يتميز بها الزيتون فهنالك الزيتون الزيتي ويعتبر هو المكون الأساسي لصنع زيت الزيتون التي لا يخلو أي بيت منه، ويوجد أيضا الزيتون الغير زيتي ويعتبر هذا النوع هو المستخدم في التخليل حيث تكون قشرته قوية، تحتمل التخليل لفترة طويلة، أما عن النوع الثالث وهو الأخير الزيتون البري وهذا النوع يستخدم في كل من التحليل واستخراج الزيت الزيتون، تبدأ جميع البلدان في قطف جميع ثمار الزيتون في بداية فضل الشتاء ويكون هذا لاستخراج الزيت منه، ولكننا من خلال هذا المقال سوف يمكننا التعرف على أفضل طريقة لتخليل الزيتون في المنزل وعدم الحاجة إلي شرائه من الخارج.

يعتبر الزيتون الآخر من افضل أنواع الزيتون التي تستخدم في التخليل ومن مكونات اللازمة التالي :

٥٠٠ جرام من الزيتون الأخضر ويفضل أن يكون صغير أو متوسط الحجم.

كمية من الفلفل الأحمر الحار.

أربع جزرات مبشوريين.

عوديين كرفس.

ملعقة عصفر.

نصف كيلو من الليمون المقطع شرائح.

ملعقة حبة البركة.

كوب من عصير الليمون.

كمية من الملح.

نصف ملعقة ملح ليمون.

ربع ملعقة كركم.

مكونات تجهيز المحلول

لا يحتاج إلي الكثير من المكونات، وتكون جميع المكونات المطلوبة في جميع المنازل والتي من أبرزها التالي:

حوالي نصف لتر من الماء النقية.

٤ ملاعق كبيرة من الملح الأبيض.

نصف ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من الخل العادي (الخل الأبيض)

٥٠٠ جرام من الزيتون المكبوس.

٢٥٠.جرام من الفلفل الأحمر ويجب أن يكون حار.

كمية من الليمون المقطع بالقشر.

وباقي المكونات.

يتم وضع هذه المكونات في إناء محكوم وتغطية جيدا وتركه في مكان بعيد لمدة تتراوح بين ١٥ : ٢٠ يوم علي الأفل ثم من بعد يتم فتح علية ورؤية إن اصبح جاهر للتقديم وان كان لم يكن جاهزاً يجب تغطية وتركة لمدة أسبوع اخر حتي يكمل نضجه.

يعتبر المكان الأول لظهور الزيتون هو حول البحر الأبيض المتوسط وامتد حتي وصل إلي بعض الأماكن في فلسطين، كما يعتبر الزيتون من افضل الأكلات التي يمكن تقديمها وهو أيضا من الأكلات التي ذكرت في القران الكريم حوالي سبع مرات.