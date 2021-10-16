خلطة كريم بانثينول وزيت جونسون للتبييض بنتيجة رائعة ومضمونة ١٠٠ بالمئة

تعد خلطة كريم بانثينول وزيت جونسون من الخلطات السحرية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في البشرة، وكثير من السيدات يبحثن عن طرق طبيعية وغير مكلفة لتفتيح البشرة بشكل فوري، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة التحضير كريم لتفتيح البشرة، وتتكون هذه الخلطة من زيت جونسون المعروف في تفتيح البشرة وترطيبها بشكل كبير كما يعمل على إزالة التجاعيد والخطوط من البشرة، كما يعالج التشققات، وهنا سوف نقدم من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل خلطة كريم بانثينول وزيت جونسون للتبييض الفوري بنتيجة رائعة.

فوائد زيت جونسون للبشرة

هناك عدة فوائد لزيت جونسون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يمنع جفاف البشرة ويمنحها الرطوبة وينقيها من العيوب.

يساعد زيت جونسون على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالثلج.

يمنع ظهور التجاعيد والخطوط الموجودة على البشرة.

يساعد علي علاج تشقق القدمين والتخلص من المناطق التي تعاني من الشيخوخة.

يتخلص من الحروق من خلال خلطة مع العسل.

مكونات خلطة كريم بانثينول وزيت جونسون

تتكون خلطة كريم بانثينول وزيت جونسون على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كريم بانثينول. ماء ورد. ملعقة كبيرة من زيت جونسون. ملعقتين من النشا. ملعقتين من القهوة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خلطة كريم بانثينول وزيت جونسون للتفتيح هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بإضافة النشا مع نصف ملعقة من القهوة مع نصف عصير ليمون وملعقة من الزيت ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من كريم بانثينول ونستمر بالتقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق خلطة كريم بانثينول هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

نقوم بغسل البشرة جيداً ثم نقوم بوضع الكريم ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة. ثم نشطفه بالماء الدافئ وسوف نحصل على نتيجة مدهشة من أول استخدام. وبهذا نكون قدمنا أقوي كريم في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط المزعجة لأحلى مشاهدين.

كريم بانثينول لتفتيح المناطق الحساسة

سوف نقدم خلطة كريم بانثينول لتفتيح المناطق الحساسة بشكل بسيط هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-