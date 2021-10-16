طريقة عمل العرايس الشامية باللحم وبالخبز اللبناني بأسهل خطوات

طريقة عمل العرايس بالخبز اللبناني، يشتهي الكثير من مختلف الوطن العربي للاكلات الشامية التي تتميز بطعمها الرائع والشهي، لذلك نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام طريقة تحضير العرايس باللحمة بسهولة بدون الكثير من الخطوات فتابعوا معي. المكوّنات كيلو من اللحم المفروم.

حبة واحدة من البندورة المقطعة (طماطم) .

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

حبتين من البصل.

حزمة من القدونس المفروم.

كمية من الخبز البناني.

بهارات لحم.

ملعقة صغيرة من الفلفل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح (حسب الرغبة). طريقة عمل العرايس بالخبز اللبناني طريقة عمل العرايس بالخبز اللبناني خطوات التحضير عليكي اولا سيدتي البصل جيدا، ضعي فوقه اللحم المفروم وقلبيهم جيدا.

ثم اضيفي عليهم باقي المقادير من فلفل وطماطم وملح ودبس الرمان وبهارات اللحم.

قومي مرة آخري خلط جميع المكونات معا حتي تتجانس تمام.

افردي الخبز اللبناني ثم اصنعي به فتحه لتتمكني من وضع الحشو بداخله.

ابدئي بحشو كمية الخبز اللبناني باللحم، ثم قطعيه لاربع قطع.

ثم لفي قطع الخبز بالقصدير جيدا، بعد ذلك اشعلي اعلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي كمية الخبز في الفرن واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل مع المتابعة حتي تمام النضج ثم اخرجيه وبألف هنا. خطوات عمل عرايس بالدجاج خطوات عمل عرايس بالدجاج المكونات رشة من الفلفل الأسود.

بصلة كبيرة مفرومة فرم ناعم.

فلفل أخضر حار.

نصف صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة من الملح.

كمية حسب الرغبة من الخبز العربي.

ثلاث صدور من الدجاج مقطعة.

نصف ملعقة من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي اولا قبل البدء في خطوات التحضير بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، ثم احضري بولا واسعة وضعي بها كمية الدجاج بعد غسله جيدا بالليمون.

ثم ضيفي عليه الثوم والبصل والفلفل الحار وامزجيهم جيدا حتي تختلط المكونات مع الدجاج جيدا.

افتحي فتحة صغيرة في الخبز العربي ووزعي بداخله خلطة الدجاج.

ثم اغلقي الخبز وادهنيه بالقليل من الزيت، استمري على ذلك حتي تنفذ لديكي كمية الخشو والخبز.

ادخلي الخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة حتي ينضج ويتحمر الوجه ثم اخرجيه ووبألف هنا وشفا. طريقة عمل الفتوش مقادير 1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. 1 ملعقة صغيرة من الملح. 1 ملعقة صغيرة من النعناع الناشف. ملعقة كبيرة من عصير ليمونة. نصف كوب من زيت الزيتون 2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان. 3 حبات من طماطم المقطعة . 2 حبة من الخيار المقطع. نصف قطعة من الكابوتشا بصلة كبيرة بيضاء مقطعة لمكعبات. كمية من الخبز الشامي المحمر طريقة تحضير الفتوش *في وعاء،واسع عليكي بخلط جميع المكونات السابق ذكرها بالاعلي من الطماطم والخيار والخس والبصل جيدا. وفي وعاء أخري يتم مزج عصير الطماطم والثوم والخل والنعناع معا، ثم ضعي خليط الطماطم في طبق التقديم ويضاف عليهم على الوجه خليط النعناع، ويزين الطبق من على الوجه بالخبز وكمية قليلة من دبس الرمان وزيت الزيتون ثم يقدم وبالف هنا. الوسوم

طريقة عمل العرايس بالخبز اللبناني، يشتهي الكثير من مختلف الوطن العربي للاكلات الشامية التي تتميز بطعمها الرائع والشهي، لذلك نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام طريقة تحضير العرايس باللحمة بسهولة بدون الكثير من الخطوات فتابعوا معي. المكوّنات كيلو من اللحم المفروم.

حبة واحدة من البندورة المقطعة (طماطم) .

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

حبتين من البصل.

حزمة من القدونس المفروم.

كمية من الخبز البناني.

بهارات لحم.

ملعقة صغيرة من الفلفل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح (حسب الرغبة). طريقة عمل العرايس بالخبز اللبناني طريقة عمل العرايس بالخبز اللبناني خطوات التحضير عليكي اولا سيدتي البصل جيدا، ضعي فوقه اللحم المفروم وقلبيهم جيدا.

ثم اضيفي عليهم باقي المقادير من فلفل وطماطم وملح ودبس الرمان وبهارات اللحم.

قومي مرة آخري خلط جميع المكونات معا حتي تتجانس تمام.

افردي الخبز اللبناني ثم اصنعي به فتحه لتتمكني من وضع الحشو بداخله.

ابدئي بحشو كمية الخبز اللبناني باللحم، ثم قطعيه لاربع قطع.

ثم لفي قطع الخبز بالقصدير جيدا، بعد ذلك اشعلي اعلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي كمية الخبز في الفرن واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل مع المتابعة حتي تمام النضج ثم اخرجيه وبألف هنا. خطوات عمل عرايس بالدجاج خطوات عمل عرايس بالدجاج المكونات رشة من الفلفل الأسود.

بصلة كبيرة مفرومة فرم ناعم.

فلفل أخضر حار.

نصف صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة من الملح.

كمية حسب الرغبة من الخبز العربي.

ثلاث صدور من الدجاج مقطعة.

نصف ملعقة من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي اولا قبل البدء في خطوات التحضير بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، ثم احضري بولا واسعة وضعي بها كمية الدجاج بعد غسله جيدا بالليمون.

ثم ضيفي عليه الثوم والبصل والفلفل الحار وامزجيهم جيدا حتي تختلط المكونات مع الدجاج جيدا.

افتحي فتحة صغيرة في الخبز العربي ووزعي بداخله خلطة الدجاج.

ثم اغلقي الخبز وادهنيه بالقليل من الزيت، استمري على ذلك حتي تنفذ لديكي كمية الخشو والخبز.

ادخلي الخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة حتي ينضج ويتحمر الوجه ثم اخرجيه ووبألف هنا وشفا. طريقة عمل الفتوش مقادير 1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. 1 ملعقة صغيرة من الملح. 1 ملعقة صغيرة من النعناع الناشف. ملعقة كبيرة من عصير ليمونة. نصف كوب من زيت الزيتون 2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان. 3 حبات من طماطم المقطعة . 2 حبة من الخيار المقطع. نصف قطعة من الكابوتشا بصلة كبيرة بيضاء مقطعة لمكعبات. كمية من الخبز الشامي المحمر طريقة تحضير الفتوش *في وعاء،واسع عليكي بخلط جميع المكونات السابق ذكرها بالاعلي من الطماطم والخيار والخس والبصل جيدا. وفي وعاء أخري يتم مزج عصير الطماطم والثوم والخل والنعناع معا، ثم ضعي خليط الطماطم في طبق التقديم ويضاف عليهم على الوجه خليط النعناع، ويزين الطبق من على الوجه بالخبز وكمية قليلة من دبس الرمان وزيت الزيتون ثم يقدم وبالف هنا.

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