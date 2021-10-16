محلول الملح او خليط الماية والملح ليه فوايد جمالية كتير جدا للبشرة ، الماية لوحدها بتلعب دور كبير في ترطيب البشرة ، والملح يعتبر مكون مفيد بيساعدد على التقليل من التهابات البشرة ، وبيخلص البشرة من كتير من المشاكل الجلدية اللي ممكن يتعرض لها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف بالتفصيل على فوايد محلول الملح للبشرة ، وازاي تستخدميه ، وكمان ازاي تعمليه بنفسك في البيت.
فوايد محلول الملح للبشرة:
1- بينضف المسام والبشرة بعمق.
2- بيساعد على التخلص من اثار حب الشباب في وقت سريع.
3- التقليل من تورم واحمرار الوجه.
4- قفل المسامات الواسعة.
5- ازالة خلايا الجلد الميتة.
6- ازالة الرؤوس السودا, البثور من البشرة.
7- علاج الحبوب بشكل فعال.
8- تنضيف البشرة من البكتيريا والاوساخ.
9- بيدي البشرة نضارة وملمس ناعم.
10- بيساعد على تقشير البشرة .
11- بيساعد على تقليل الزيوت الزيادة من البشرة ، وده بيخليه مفيد للبشرة الدهنية بشكل خاص.
12- بيساعد على التئام الجروح والخدوش والندبات على الوجه.
13- بيقلل من التجاعيد والانتفاخات حوالين العين ، والخطوط الرفيعة على الجبين.
14- بيساعد على تنشيط الدورة الدموية في الوجه.
طريقة عمل محلول الملح:
– ملح طعام عادي.
– ماية.
نسبة الملح للماية المفروض تكون من 1 – 9 ، يعني معلقة واحدة ملح لكل 9 معالق ماية.
طريقة تانية لعمل محلول الملح:
– 3 معالق صغيرة ملح.
– 2 كوباية ماية.
– ¼ معلقة صغيرة من صودا الخبز.
حطي الماية في حلة على النار لحد ما تغلي ، ارفعيها من على النار وسيبيها تبرد شوية ، ودوبي فيها الملح وصودا الخبز (الكربوناتو) ، وكده يبقى محلول الملح جاهز عندك للاستخدام.
طريقة استخدام محلول الملح:
اغسلي بشرتك بنوع الغسول المناسب ، ادهني بشرتك بمحلول الملح مع التدليك الخفيف ، سيبيه 10 دقايق على البشرة وبعدها اغسليه بالماية.
تقدري تستخدمي مرة الصبح ومرة بالليل قبل النوم ، او بعد ازالة المكياج
ومحلول الملح كمان متوفر جاهز في اي صيدلية ، تجيبيه وتستخدميه على البشرة على طول بنفس الطريقة اللي احنا قولناها.
10 نصايح وحيل لتقليل انتفاخ الوجه
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوايد محلول الملح للبشرة..وازاي تستخدميه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.