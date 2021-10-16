محلول الملح او خليط الماية والملح ليه فوايد جمالية كتير جدا للبشرة ، الماية لوحدها بتلعب دور كبير في ترطيب البشرة ، والملح يعتبر مكون مفيد بيساعدد على التقليل من التهابات البشرة ، وبيخلص البشرة من كتير من المشاكل الجلدية اللي ممكن يتعرض لها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف بالتفصيل على فوايد محلول الملح للبشرة ، وازاي تستخدميه ، وكمان ازاي تعمليه بنفسك في البيت.

فوايد محلول الملح للبشرة:

1- بينضف المسام والبشرة بعمق.

2- بيساعد على التخلص من اثار حب الشباب في وقت سريع.

3- التقليل من تورم واحمرار الوجه.

4- قفل المسامات الواسعة.

5- ازالة خلايا الجلد الميتة.

6- ازالة الرؤوس السودا, البثور من البشرة.

7- علاج الحبوب بشكل فعال.

8- تنضيف البشرة من البكتيريا والاوساخ.

9- بيدي البشرة نضارة وملمس ناعم.

10- بيساعد على تقشير البشرة .

11- بيساعد على تقليل الزيوت الزيادة من البشرة ، وده بيخليه مفيد للبشرة الدهنية بشكل خاص.

12- بيساعد على التئام الجروح والخدوش والندبات على الوجه.

13- بيقلل من التجاعيد والانتفاخات حوالين العين ، والخطوط الرفيعة على الجبين.

14- بيساعد على تنشيط الدورة الدموية في الوجه.

طريقة عمل محلول الملح:

– ملح طعام عادي.

– ماية.

نسبة الملح للماية المفروض تكون من 1 – 9 ، يعني معلقة واحدة ملح لكل 9 معالق ماية.

طريقة تانية لعمل محلول الملح:

– 3 معالق صغيرة ملح.

– 2 كوباية ماية.

– ¼ معلقة صغيرة من صودا الخبز.

حطي الماية في حلة على النار لحد ما تغلي ، ارفعيها من على النار وسيبيها تبرد شوية ، ودوبي فيها الملح وصودا الخبز (الكربوناتو) ، وكده يبقى محلول الملح جاهز عندك للاستخدام.

طريقة استخدام محلول الملح:

اغسلي بشرتك بنوع الغسول المناسب ، ادهني بشرتك بمحلول الملح مع التدليك الخفيف ، سيبيه 10 دقايق على البشرة وبعدها اغسليه بالماية.

تقدري تستخدمي مرة الصبح ومرة بالليل قبل النوم ، او بعد ازالة المكياج

ومحلول الملح كمان متوفر جاهز في اي صيدلية ، تجيبيه وتستخدميه على البشرة على طول بنفس الطريقة اللي احنا قولناها.

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