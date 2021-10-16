طريقة عمل ألذ مكعبات كيك الشكولاتة رائعة للأطفال في المنزل

تعتبر مكعبات كيك الشكولاتة ، من أشهي و ألذ أنواع الحلويات، التي يمكنك تقديمها إلي أطفالك كنوع من التحلية الباردة، هي تحتوي علي كمية كبيرة من الشكولاتة لذلك تعتبر الكعكة المحببة إلي قلوب الأطفال، يمكنك أيضاً تحضيرها في الحفلات وأعياد الميلاد، تتميز هذه الحلوى بسهولة وسرعة تحضيرها، لأنها لا تأخذ وقتاً طويلاً عند تحضيرها، هي شهية ومفيدة ومغذية للأطفال، وهناك الكثير من الكبار يعشقونها كثيراً، تعتبر هذه الكعكة مغذية ومفيدة، لأنها تحتوي علي مكونات طبيعية ومفيدة للجسم، مثل الحليب والبيض والدقيق والسكر، وكل هذه المكونات غنية بالفيتامينات والمعادن والكالسيوم، الازم لبناء جسم أطفالك، فهي من الحلويات الشهية ذات مذاق مميز، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل مكعبات كيك الشكولاتة في المنزل بكل بساطة.

مكونات عمل مكعبات كيك الشكولاتة

هيا بنا نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كما يلي:-

4 بيضات.

كوب من السكر.

مقدار كوب من الزيت.

كوب من الحليب.

كيس فانيليا.

2 كوب ونصف من الدقيق.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

خليط الشكولاتة:-

كوب ونصف من الحليب.

كوب من السكر.

2 معلقة كبيرة من الكاكاو.

80 جرام من شوكولاتة خام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير مكعبات كيك الشكولاتة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

نقوم بخفق البيض والسكر، مع بعض في وعاء حتي تظهر الرغوة، لمدة 10 دقائق. ثم نضيف عليهم الزيت والحليب، و الدقيق و الفانيليا، ويتم الخفق جيداً، حتي يتماسك القوام. بعد ذلك نضيف بكينج بودر، ونستمر في الخفق، حتي يصبح الخليط جاهز. يتم سكب الخليط في القالب، وندخلها الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 30 دقيقة. ثم نحضر خليط الشكولاتة، وهو نضع المكونات في قدر علي نار هادئة، باستثناء الشكولاتة، ويتم تسخينها ثم نضيف الشكولاتة. عندما نخرج الكيك ونتركه يبرد تماماً، نقوم بتقطيعها إلي مكعبات، وتنقع في خليط الشكولاتة، و نرش جوز الهند عليها، ثم توضع في طبق التقديم في الثلاجة لتبرد، ثم تقدم بالهناء والشفاء.

أهم النصائح لنجاح وصفات الكيك

هناك عدة نصائح يجب أتباعها لضمان نجاح وصفة الكيك في المنزل وهي كالاتي:-

لا يفتح علي الكيك قبل 40 دقيقة.

البيض واللبن يكونوا بدرجة حرارة الغرفة.

يسخن الفرن مسبقاً قبل الخبز بحوالي نصف ساعة.

تأكدي من أن الفرن محكم الغلق ويتم وضع قالب الكيك في الرف الأوسط.

تأكدي من أن نوع الدقيق فاجر وقومي بنخله مره أو مرتين.

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