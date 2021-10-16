أسرع وصفة لتفتيح البشرة وتبييض الوجه بسرعة بوصفات طبيعية

أسرع وصفة لتفتيح البشرة بشكل أمن وطبيعي دون حدوث أي أثار جانبية تبحث عنها العديد من الفتيات، فالبشرة المشرقة ناصعة البياض هي حلم كل فتاة، وخاصةً مع تعرض البشرة للعديد من العوامل الخارجية التي قد تسبب اسمرار البشرة مثل التعرض لأشعة الشمس القوية، وبعض الكريمات والمستحضرات التجميلية رديئة الجودة التي قد تضرر البشرة منها، ولتفتيح البشرة تنافست مختلف الشركات في تحضير مستحضرات تجميلية تساعد في تفتيح البشرة بسرعة والتغلب على البقع الداكنة بها ولكن أغلبها إما باهظ الثمن أو لديه أثار جانبية على البشرة، لذلك الحلول والوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل والأوفر للحصول على بشرة بيضاء وصافية وخالية من البقع الداكنة، وهذا ما نتعرف عليه فيما يلي.

تعد تلك الوصفة من أكثر الوصفات فاعلية في تفتيح وتنعيم البشرة مباشرةً بعد الاستخدام، وتتميز بأن مكوناتها متوفرة في كل بيت وتكلفتها بسيطة جداً.

ملعقة كبيرة من الحليب البورد.

2 ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

القليل من عصير الليمون.

طريقة تطبيق الوصفة

في وعاء صغير يتم مزج جميع المكونات جيداً للحصول على القوام الكريمي متجانس، يتم توزيعه على بشرة الوجه والرقبة لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، ويتم تكرار الوصفة يومياً لمدة خمسة عشر يوماً للحصول تبييض الوجه ولمعان البشرة.

مكونات الوصفةأسرع قناع لتبييض الوجه في دقائق

الزبادي من أغنى المواد الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة بفضل احتوائه على لاكتيك أسيد الذي يحتوي على خصائص مبيضة للبشرة، ويمكن إضافة العديد من المكونات الطبيعية التي تزيد من فاعليته على تفتيح البشرة، ومنها: