كبد الدجاج بدبس الرمان أكلة شهية بمذاق رائع

كبد الدجاج بدبس الرمان من الأكلات الشهية سهلة الطهي، ويمكن تحضيرها في دقائق فهي وجبة مغذية ومفيدة للجسم، فهي غنية بالحديد وحمض الفوليك ومصدر غني بالبروتين، كما تحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة جداً مثل فيتامين ب12، بالإضافة إلي أنها تتميز بسعرها الرخيص وقيمتها الغذائية العالية، ويمكننا تحضير أكثر من وصفة باستخدام كبد الدجاج حيث تعطي نكهة ومذاق مميز للأكلات، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة عمل كبد الدجاج بدبس الرمان بمذاق رائع. مكونات كبد الدجاج بدبس الرمان مكونات كبد الدجاج بدبس الرمان تتميز كبد الدجاج بمذاق طيب ومحبب، يمكننا تحضيرها بمكونات بسيطة وغير مكلفة كالتالي:- نصف كيلو من كبد الدجاج.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

ربع كوب زيت زيتون.

4 فصوص ثوم مفروم.

ربع كوب دبس الرمان.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

جوزة الطيب.

للتقديم ( رمان – بقدونس ). طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير كبد الدجاج بدبس الرمان بطريقة سهلة وسريعة كالآتي:- يجب غسل كبد الدجاج بالماء والخل والملح قبل البدء في تحضير الوصفة.

نضع كبد الدجاج في مقلاة بها زيت زيتون على النار ثم التقليب لمدة 10 دقائق.

ثم نضيف شرائح البصل مع استمرار التقليب ثم رشة من الملح والفلفل الأسود.

ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم ورشة من جوزة الطيب مع استمرار التقليب.

بعد ذلك نضيف عصير الليمون وربع كوب من دبس الرمان مع ترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق ثم نرفعه من على النار.

ثم يتم وضعها في طبق التقديم مع تزينها بالرمان والبقدونس المفروم. لسان عصفور بكبد الدجاج المقادير ربع كيلو مكرونة لسان عصفور.

2 طماطم مقطعة.

جوزة الطيب.

ربع كيلو كبد الدجاج.

بصلة مقطعة.

فلفل حار.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة فلفل أسود. طريقة التحضير نضع لسان العصفور في مقلاة بها ملعقة سمن على النار مع التقليب حتى يأخذ لون ذهبي. ثم نضع البصل المقطع والفلفل الحار المفروم في مقلاة ثانية بها ملعقة سمن مع التقليب. ثم نضيف كبد الدجاج وملعقة صغيرة ملح وربع ملعقة فلفل أسود مع التقليب لمدة 10 دقائق. أضيفي لسان العصفور ورشة من جوزة الطيب ثم الطماطم المقطع مع التقليب. ثم نضيف 2 كوب ماء ساخن أو مرق دجاج، ثم نترك الخليط يغلي على نار هادئة حتى تمام النضج. الوسوم

كبد الدجاج بدبس الرمان من الأكلات الشهية سهلة الطهي، ويمكن تحضيرها في دقائق فهي وجبة مغذية ومفيدة للجسم، فهي غنية بالحديد وحمض الفوليك ومصدر غني بالبروتين، كما تحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة جداً مثل فيتامين ب12، بالإضافة إلي أنها تتميز بسعرها الرخيص وقيمتها الغذائية العالية، ويمكننا تحضير أكثر من وصفة باستخدام كبد الدجاج حيث تعطي نكهة ومذاق مميز للأكلات، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة عمل كبد الدجاج بدبس الرمان بمذاق رائع. مكونات كبد الدجاج بدبس الرمان مكونات كبد الدجاج بدبس الرمان تتميز كبد الدجاج بمذاق طيب ومحبب، يمكننا تحضيرها بمكونات بسيطة وغير مكلفة كالتالي:- نصف كيلو من كبد الدجاج.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

ربع كوب زيت زيتون.

4 فصوص ثوم مفروم.

ربع كوب دبس الرمان.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

جوزة الطيب.

للتقديم ( رمان – بقدونس ). طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير كبد الدجاج بدبس الرمان بطريقة سهلة وسريعة كالآتي:- يجب غسل كبد الدجاج بالماء والخل والملح قبل البدء في تحضير الوصفة.

نضع كبد الدجاج في مقلاة بها زيت زيتون على النار ثم التقليب لمدة 10 دقائق.

ثم نضيف شرائح البصل مع استمرار التقليب ثم رشة من الملح والفلفل الأسود.

ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم ورشة من جوزة الطيب مع استمرار التقليب.

بعد ذلك نضيف عصير الليمون وربع كوب من دبس الرمان مع ترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق ثم نرفعه من على النار.

ثم يتم وضعها في طبق التقديم مع تزينها بالرمان والبقدونس المفروم. لسان عصفور بكبد الدجاج المقادير ربع كيلو مكرونة لسان عصفور.

2 طماطم مقطعة.

جوزة الطيب.

ربع كيلو كبد الدجاج.

بصلة مقطعة.

فلفل حار.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة فلفل أسود. طريقة التحضير نضع لسان العصفور في مقلاة بها ملعقة سمن على النار مع التقليب حتى يأخذ لون ذهبي. ثم نضع البصل المقطع والفلفل الحار المفروم في مقلاة ثانية بها ملعقة سمن مع التقليب. ثم نضيف كبد الدجاج وملعقة صغيرة ملح وربع ملعقة فلفل أسود مع التقليب لمدة 10 دقائق. أضيفي لسان العصفور ورشة من جوزة الطيب ثم الطماطم المقطع مع التقليب. ثم نضيف 2 كوب ماء ساخن أو مرق دجاج، ثم نترك الخليط يغلي على نار هادئة حتى تمام النضج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كبد الدجاج بدبس الرمان أكلة شهية بمذاق رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.