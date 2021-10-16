حضري الميني بيتزا في مطبخك في 10 دقائق فقط لإضافة لذيذة في اللانش بوكس

‏نقدم لكم في هذا المقال طريقة الميني بيتزا، والتي تعتبر من أسهل الوصفات التي تبحث عنها جميع الأمهات في هذه الفترة، فمع دخول المدارس ترغب السيدات في تحضير أكلات مختلفة لأولادها في اللانش بوكس وذلك لكي لا يملوا من تناول الطعام المعتاد، وتعتبر الميني بيتزا من المخبوزات التي يحبها الأطفال بكافة الحشوات ويمكنك تحضيرها في البيت بكل سهولة في أسرع وقت، فهي لا تأخذ أكثر من 10 دقائق.

‏مكونات عمل الميني بيتزا في البيت

نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لتحضير هذه الوصفة في البيت بسهولة وتقديمها للأولاد عند الذهاب للمدرسة، وهي ما يلي:

‏ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول.

‏ثلاثة ملاعق كبار من اللبن البودرة.

‏ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

‫1\4‬ كوب زيت نباتي.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

للتلميع:

‏ملعقة كبيرة الحجم من الحليب.

ملعقة صغيرة الحجم من الخل الأبيض.

عدد 1 بيضة.

للحشو:

ثمرتين من الطماطم مقطعة إلى شرائح.

ثمرتين من الفلفل الألوان مقطعة إلى شرائح.

‏في وعاء الخلاط الكهربائي نقوم بوضع كلاً من الدقيق والملح والبيكنج بودر والخميرة الفورية واللبن البودرة و نخلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تجانس.

ثم نقوم بإضافة الماء والزيت النباتي إلى هذا الخليط، ونعيد خلط المكونات مرة أخرى لكي تتشكل لدينا عجينة ناعمة.

نقوم بوضع هذه العجينة في بولة عميقة ‏مدهونة بالزيت ونضع فوقها القليل من الزيت.

ثم نغطيها ونتركها جانباً حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

في صواني الفرن نضع العجينة على هيئة كرات ونقوم بمسحها بخليط التلميع.

ونفرد العجينة على شكل أقراص.

ونضع عليها شرائح الطماطم والفلفل.

ونتركها حتى تتخمر مرة أخرى. ‏

‏نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة، وندخل الصينية داخلها لمدة 15 دقيقة ونتركها حتى تستوي.

ثم نخرجها من الفرن ونرش عليها القليل من الجبنة الموزريلا وندخلها تحت الشواية مرة أخرى حتى تذوب، وبالتالي تكون جاهزة.

يمكن إضافتها للانش بوكس لتنال إعجاب الأطفال.

يمكن استخدام حشوات مختلفة مثل البسطرمة وغيرها.

وبالهنا والشفا لكم.

‏طريقة تحضير الميني بيتزا في البيت