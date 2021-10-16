خلية النحل بالجبنة ، من ألذ وأطعم المعجنات التي تسعي الكثير من الأمهات لتحضيرها في المنزل بدل من شراء الأطعمة الغير المفيدة لصحة الأطفال، وتتميز هذه الوجبة بطعمها الشهي وقوامها الهش وشكلها الجميل الذي يجذب الناس إليها، ويمكن إعدادها بعدة حشوات حلوه أو حادقة على حسب الأذواق، وهى تقدم دائماً على وجبة الإفطار أو العشاء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خلية النحل بالجبنة طرية وهشة وأحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات خلية النحل بالجبنة مكونات خلية النحل بالجبنة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل مخبوزات هشة بكل سهولة وهي كما يلي:- ٤ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

رشه صغيرة من الملح.

ماء للعجن.

نصف كوب من السمنة.

طبق من الجبنة الرومي.

طبق من الجبنة الموزاريلا.

كمون وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

حبة البركة للتزيين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خلية النحل بالجبنة أحلي من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع جميع المكونات الجافة ونقلبهم جيداً مع بعض. نضيف السمنة للخليط ثم نقلب برفق حتى يتجانس الخليط. نضيف الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية. نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات متوسطة الحجم، ثم نغطيها ونتركها حتى تختمر. نحضر طبق ونضع الجبنة الرومي والموزاريلا مع بعض ونضيف إليهم زيت الزيتون، والكمون، والزعتر، ونخلطهم مع بعض جيداً. نحضر كرات العجين، ثم نفردها على سطح متساوي على شكل دائرة متوسطة الحجم. نقوم بتوزيع خليط الجبنة على دوائر العجين. نغلق دوائر العجين جيداً على شكل كرات، ثم نحضر صينية تكون على شكل دائرة وندهنها بقليل من الزيت. نقوم برص كرات العجين في الصينية حتى تلتصق جميع الكور ببعض وعدم ترك مسافة بين القطع. نترك الصينية تختمر لمدة ربع ساعة، ثم ندهن الوجه بالبيض ونرشه بالسمسم. ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل خلية النحل بالجبنة سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي يجب التعرف عليها وهي كما يلي:- ترك العجين يرتاح قليلاً قبل التشكيل.

يفضل فرد قطع العجين على سطح متساوي.

تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.

يفضل خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها.

ترك كرات العجين تختمر قبل وضعها في الفرن.

يفضل أن يكون السمسم غير محمص. الوسوم

خلية النحل بالجبنة ، من ألذ وأطعم المعجنات التي تسعي الكثير من الأمهات لتحضيرها في المنزل بدل من شراء الأطعمة الغير المفيدة لصحة الأطفال، وتتميز هذه الوجبة بطعمها الشهي وقوامها الهش وشكلها الجميل الذي يجذب الناس إليها، ويمكن إعدادها بعدة حشوات حلوه أو حادقة على حسب الأذواق، وهى تقدم دائماً على وجبة الإفطار أو العشاء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خلية النحل بالجبنة طرية وهشة وأحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات خلية النحل بالجبنة مكونات خلية النحل بالجبنة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل مخبوزات هشة بكل سهولة وهي كما يلي:- ٤ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

رشه صغيرة من الملح.

ماء للعجن.

نصف كوب من السمنة.

طبق من الجبنة الرومي.

طبق من الجبنة الموزاريلا.

كمون وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

حبة البركة للتزيين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خلية النحل بالجبنة أحلي من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع جميع المكونات الجافة ونقلبهم جيداً مع بعض. نضيف السمنة للخليط ثم نقلب برفق حتى يتجانس الخليط. نضيف الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية. نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات متوسطة الحجم، ثم نغطيها ونتركها حتى تختمر. نحضر طبق ونضع الجبنة الرومي والموزاريلا مع بعض ونضيف إليهم زيت الزيتون، والكمون، والزعتر، ونخلطهم مع بعض جيداً. نحضر كرات العجين، ثم نفردها على سطح متساوي على شكل دائرة متوسطة الحجم. نقوم بتوزيع خليط الجبنة على دوائر العجين. نغلق دوائر العجين جيداً على شكل كرات، ثم نحضر صينية تكون على شكل دائرة وندهنها بقليل من الزيت. نقوم برص كرات العجين في الصينية حتى تلتصق جميع الكور ببعض وعدم ترك مسافة بين القطع. نترك الصينية تختمر لمدة ربع ساعة، ثم ندهن الوجه بالبيض ونرشه بالسمسم. ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل خلية النحل بالجبنة سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي يجب التعرف عليها وهي كما يلي:- ترك العجين يرتاح قليلاً قبل التشكيل.

يفضل فرد قطع العجين على سطح متساوي.

تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.

يفضل خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها.

ترك كرات العجين تختمر قبل وضعها في الفرن.

يفضل أن يكون السمسم غير محمص.

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