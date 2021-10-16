المجبوس الكويتي أسهل وصفة يمكن تحضيرها لأسرتك

المجبوس الكويتي من أشهر أنواع الأكلات الشهية والمعروفة في دولة الكويت، والتي يتم تقديمها في المناسبات والعزائم الكبيرة كطبق رئيسي، يتكون من الأرز البسمتي والبهارات والدجاج، ولذلك فهي وجبة عالية القيمة الغذائية لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن، كما تحتوي على البروتينات والألياف الغذائية، وهي من الأكلات التي يمكن تقديمها بطرق مختلفة مثل تقديمها باللحم أو الدجاج أو الأسماك، وهي عبارة عن طبق مميز جداً لاحتوائه على البهارات والتوابل المختلفة التي تعطي طعم ورائحة ذكية جداً، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل المجبوس الكويتي. مكونات المجبوس الكويتي يتم إعداد المجبوس الكويتي بالمكونات الآتية:- دجاجة كاملة مقطعة نصفين.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي.

بصلة كبيرة مبشورة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الهيل (حبهان).

نصف ملعقة صغيرة من ورق الغار (لورا).

نصف ملعقة صغيرة من الملح. الحشوة 3 بصلة كبيرة مبشورة.

نصف كوب زبيب منقوع ومصفى.

كوب حمص مجروش ومسلوق.

2 ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة صغيرة ملح.

بهارات مشكلة. لشوي الدجاج 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ربع ملعقة صغيرة زعفران مطحون.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغير ملح. مكونات الأرز أرز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة نصف ساعة.

ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة صغيرة ملح.

زعفران منقوع.

بهارات مشكلة. طريقة التحضير نضع الزيت والبصل في طاسة بها زيت على النار مع التقليب لمدة دقيقة. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة القرفة، وورق الغار، والهيل، والملح ونقلب جيداً لمدة دقيقتين. بعد ذلك نقوم بوضع الدجاج ونقلب حتى يأخذ طعم ورائحة البصل، ثم نقوم بإضافة الماء لسلق الدجاج، ويترك حتى ينضج تماماً. لتحضير الحشوة نضع البصل في طاسة بها ملعقتين سمن على النار مع التقليب الجيد على نار هادئة، ثم نضيف الحمص والزبيب والملح ونقلب جيداً، ثم نضع البهارات المشكلة مع التقليب لمدة دقيقتين ثم نتركه جانباً. نقوم بعمل خلطة شوي الدجاج، نضع في طبق الزيت والكركم وبودرة الزعفران والبهارات المشكلة والملح مع تقليب الخليط جيداً ثم نقوم بدهن الدجاج. ثم يوضع الدجاج في صينية ويدخل الفرن حتى يتحمر لونه. نضع ملعقة من السمن في قدر على النار ثم نضيف الأرز البسمتي مع التقليب لمدة دقيقتين. ثم نضيف 2 كوب من مرق سلق الدجاج بعد تصفيته وملعقة من البهارات المشكلة، ثم يغطي ويترك على نار هادئة. بعد مرور ١٠ دقائق نضيف منقوع الزعفران على الأرز حتى ينضج تماماً. ثم نضع الأرز في طبق التقديم ونضع عليه الحشوة والدجاج ويقدم بألف صحة وعافية. الوسوم

المجبوس الكويتي من أشهر أنواع الأكلات الشهية والمعروفة في دولة الكويت، والتي يتم تقديمها في المناسبات والعزائم الكبيرة كطبق رئيسي، يتكون من الأرز البسمتي والبهارات والدجاج، ولذلك فهي وجبة عالية القيمة الغذائية لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن، كما تحتوي على البروتينات والألياف الغذائية، وهي من الأكلات التي يمكن تقديمها بطرق مختلفة مثل تقديمها باللحم أو الدجاج أو الأسماك، وهي عبارة عن طبق مميز جداً لاحتوائه على البهارات والتوابل المختلفة التي تعطي طعم ورائحة ذكية جداً، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل المجبوس الكويتي. مكونات المجبوس الكويتي يتم إعداد المجبوس الكويتي بالمكونات الآتية:- دجاجة كاملة مقطعة نصفين.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي.

بصلة كبيرة مبشورة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الهيل (حبهان).

نصف ملعقة صغيرة من ورق الغار (لورا).

نصف ملعقة صغيرة من الملح. الحشوة 3 بصلة كبيرة مبشورة.

نصف كوب زبيب منقوع ومصفى.

كوب حمص مجروش ومسلوق.

2 ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة صغيرة ملح.

بهارات مشكلة. لشوي الدجاج 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ربع ملعقة صغيرة زعفران مطحون.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغير ملح. مكونات الأرز أرز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة نصف ساعة.

ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة صغيرة ملح.

زعفران منقوع.

بهارات مشكلة. طريقة التحضير نضع الزيت والبصل في طاسة بها زيت على النار مع التقليب لمدة دقيقة. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة القرفة، وورق الغار، والهيل، والملح ونقلب جيداً لمدة دقيقتين. بعد ذلك نقوم بوضع الدجاج ونقلب حتى يأخذ طعم ورائحة البصل، ثم نقوم بإضافة الماء لسلق الدجاج، ويترك حتى ينضج تماماً. لتحضير الحشوة نضع البصل في طاسة بها ملعقتين سمن على النار مع التقليب الجيد على نار هادئة، ثم نضيف الحمص والزبيب والملح ونقلب جيداً، ثم نضع البهارات المشكلة مع التقليب لمدة دقيقتين ثم نتركه جانباً. نقوم بعمل خلطة شوي الدجاج، نضع في طبق الزيت والكركم وبودرة الزعفران والبهارات المشكلة والملح مع تقليب الخليط جيداً ثم نقوم بدهن الدجاج. ثم يوضع الدجاج في صينية ويدخل الفرن حتى يتحمر لونه. نضع ملعقة من السمن في قدر على النار ثم نضيف الأرز البسمتي مع التقليب لمدة دقيقتين. ثم نضيف 2 كوب من مرق سلق الدجاج بعد تصفيته وملعقة من البهارات المشكلة، ثم يغطي ويترك على نار هادئة. بعد مرور ١٠ دقائق نضيف منقوع الزعفران على الأرز حتى ينضج تماماً. ثم نضع الأرز في طبق التقديم ونضع عليه الحشوة والدجاج ويقدم بألف صحة وعافية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجبوس الكويتي أسهل وصفة يمكن تحضيرها لأسرتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.