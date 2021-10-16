طريقة عمل خبز الصاج سريع التحضير اللذيذ للغاية بثلاث مكونات فقط

خبز الصاج سريع التحضير ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيره.

كما أنه مفضل لدي الجميع لما له من مذاق خاص ولذيذ خاصة مع الشاورما، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خبز الصاج سريع التحضير.

مكونات خبز الصاج سريع التحضير

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء المغلي.

ملعقتين من الزيت.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خبز الصاج سريع التحضير وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بعجن كلا من الملح والدقيق والزيت والماء المغلي جيدا مع بعضهم البعض.

ونستمر في العجن فترة من الزمن حتي يصبح قوام العجينة أملس ناعم.

بعد ذلك نترك العجينة ترتاح لفترة وجيزة.

ثم نقوم بتكوير العجينة إلي كور بالحجم المرغوب فيه.

ثم نقوم بفرد العجينة بسمك رقيق.

وبعدما نقوم بفرد العجينة بسمك رقيق نقوم بوضعها علي طاسة على النار بدرجة حرارة مرتفعة ونقوم بقلبه حتي يطهي الخبز من الجهتين.

وبعدما تتم تسويته مباشرة نقوم بتغطيته بقماش رطب حتي يصبح قوام الخبز طري.

ويكون بعد ذلك جاهز للأكل ويمكن تناوله مع العديد من الأطعمة والصوصات.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير