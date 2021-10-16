“sponge cake” اسرع طريقة لتحضير الكيكة الاسفنجية مثل محلات الحلويات 2021

الكيكة الاسفنجة او المعروفة بأسم sponge cake تعد من احد اشهر انواع الحلويات التي يتم تحضيرها في افخم المطاعم والمحلات . نظرا لكثرة عمليات البحث لتاريخ اليوم 16.10.2021 قررنا نحن جريدة ثقفني عرض لكم طريقة تحضير الكيكه الاسفنجية او sponge cake بطريقة صحية في المنزل ببعض من الخطوات البسيطة , والجدير بالذكر ان هناك العديد من الانواع التي يتم تحضير الكيكة ولكن تعد الاسفنجية افضلهم نظرا لشكلها المتماسك وقوامها الرائع وكذلك طعمها الهش البسيط المنفوش بطريقة متميزه للغاية . مكونات تحضير الكيكة الاسفنجية مكونات تحضير الكيكة الاسفنجية ولتحضير الكعكه الاسفنجية علينا تحضير بعض المكونات واتباع طريقة التحضير وسوف تحتاجين بعض مكونات المطبخ مثل :- 6 بيضات دجاج

كوب واحد من السكر الابيض او اي نوع

كوب كامل من الطحين

غرف معلقة كبيرة من الفانيلا طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بالتفصيل طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بالتفصيل بعد الاستعداد لتحضير الكيكه الشهية وجلب كل مكونات تحضير الكيكه عليكي فقط اتباع طريقة التحضير اول باول حتي تستطيعي الحصول علي افضل قوام للكيكة بطريقة هشه وهشهية عليكي تثبيت الرف الشبكي الخاص بالفرن داخل منتصف الفرن وتشغيل الفرن للوصول لدرجه حرار 180 درجة مئوية وضع القليل من ورق الزبدة داخل قالب الكيكه وفرده داخل القالب نقوم بوضع الدقيق داخل طبق عميق 3 مرات مزج كل من البيض و الفانيلا والسكر حسب الرغبة ثم ضربهم في وعاء الخلاط ضرب المزيج في الخلاط علي سرعه معقوله حتي يصبح الخليط اكبر الضغف بالاضافة لشكلة الاصفر الرائع والقوام الجيد اضافه ربع كوب من الدقيق داخل وعاء الخلاط وتقليب الخليط باليد من الاسفل الى الاعلي ” يفضل بمعلقة خشب” وضع ما تبقي من الطحين بهدوء كميه تلو الاخري والتقليب حتي يختفي بعد المزج جيدا تقومي بسكب الخليج الرائع داخل قالب الكيكه المجهز بالزبده وضع الكيكه علي النار ليتم خبزها لمده 20 دقيقة في الفرن لمعرفة اذا نضجتك تقومي بوضع ملعقه او سكينة داخل الكيكه واخراجها فأزها خرجت نظيفة فتهانينا قد نضجت واذا اخرجت معها جزء من الخليط فأتريكها قليل من الوقت مدة تحضير الكيكة 15 : 20 دقيقة مدة خبزها في الفرن 30 دقيقة الكمية تكفي 5 اشخاص او اكثر الوسوم

الكيكة الاسفنجة او المعروفة بأسم sponge cake تعد من احد اشهر انواع الحلويات التي يتم تحضيرها في افخم المطاعم والمحلات . نظرا لكثرة عمليات البحث لتاريخ اليوم 16.10.2021 قررنا نحن جريدة ثقفني عرض لكم طريقة تحضير الكيكه الاسفنجية او sponge cake بطريقة صحية في المنزل ببعض من الخطوات البسيطة , والجدير بالذكر ان هناك العديد من الانواع التي يتم تحضير الكيكة ولكن تعد الاسفنجية افضلهم نظرا لشكلها المتماسك وقوامها الرائع وكذلك طعمها الهش البسيط المنفوش بطريقة متميزه للغاية . مكونات تحضير الكيكة الاسفنجية مكونات تحضير الكيكة الاسفنجية ولتحضير الكعكه الاسفنجية علينا تحضير بعض المكونات واتباع طريقة التحضير وسوف تحتاجين بعض مكونات المطبخ مثل :- 6 بيضات دجاج

كوب واحد من السكر الابيض او اي نوع

كوب كامل من الطحين

غرف معلقة كبيرة من الفانيلا طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بالتفصيل طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بالتفصيل بعد الاستعداد لتحضير الكيكه الشهية وجلب كل مكونات تحضير الكيكه عليكي فقط اتباع طريقة التحضير اول باول حتي تستطيعي الحصول علي افضل قوام للكيكة بطريقة هشه وهشهية عليكي تثبيت الرف الشبكي الخاص بالفرن داخل منتصف الفرن وتشغيل الفرن للوصول لدرجه حرار 180 درجة مئوية وضع القليل من ورق الزبدة داخل قالب الكيكه وفرده داخل القالب نقوم بوضع الدقيق داخل طبق عميق 3 مرات مزج كل من البيض و الفانيلا والسكر حسب الرغبة ثم ضربهم في وعاء الخلاط ضرب المزيج في الخلاط علي سرعه معقوله حتي يصبح الخليط اكبر الضغف بالاضافة لشكلة الاصفر الرائع والقوام الجيد اضافه ربع كوب من الدقيق داخل وعاء الخلاط وتقليب الخليط باليد من الاسفل الى الاعلي ” يفضل بمعلقة خشب” وضع ما تبقي من الطحين بهدوء كميه تلو الاخري والتقليب حتي يختفي بعد المزج جيدا تقومي بسكب الخليج الرائع داخل قالب الكيكه المجهز بالزبده وضع الكيكه علي النار ليتم خبزها لمده 20 دقيقة في الفرن لمعرفة اذا نضجتك تقومي بوضع ملعقه او سكينة داخل الكيكه واخراجها فأزها خرجت نظيفة فتهانينا قد نضجت واذا اخرجت معها جزء من الخليط فأتريكها قليل من الوقت مدة تحضير الكيكة 15 : 20 دقيقة مدة خبزها في الفرن 30 دقيقة الكمية تكفي 5 اشخاص او اكثر

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