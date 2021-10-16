ماسك خرافي لتبييض البشرة: من اول استخدام فوري ونتائج مبهرة2021

نقدم لكم ماسك خرافي لتبييض البشرة ، وبطريقة مضمونة ودون اضرار جانبية، حيث يساعد في التبييض للبشرة والمناطق داكنة، ويعمل ايضا في اخفاء التجاعيد من البشرة نهائيا، ويعتبر ماسك معجزة من عند الله، حيث تبحث كل فتاه عن ماسك طبيعي لتفتيح. البشرة وازالة جميع البقع من الوجه والحصول علي وجه وبشرة خالية من جميع المشاكل التي من الممكن ان تواجهك خلال فترة الشتاء، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل ماسك خرافي لتبييض البشرة من اول استخدام فوري2021.

مكونات عمل ماسك خرافي لتبييض البشرة من اول دهنة

سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي سوف نقوم من خلالها بعمل الماسك الخرافي والرهيب في التبييض من اول دهنة وهي كما يلي:-

معلقتين من الحليب البودرة.

ثلاث معالق الكركم.

معلقة من النشا.

كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستعمال

نقدم لكم طريقة بسيطة لتحضير واستخدام الماسك علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية خلال فترة بسيطة جدا وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة النشا والحليب والكركم ونخلط المكونات الجافة جيدا حتي تتجانس. ثم نضيف علي الخليط ماء الورد ونخلط المكونات جيدا حتي يصبح خليط كريمي ونضع الخليط في علبة محكمة. ثم نغسل البشرة جيدا ونضع طبقة من الخليط علي البشرة حتي نغطي جميع اجزاء البشرة لكي تحصلين علي تبييض كامل. نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 20 دقيقة الي 30 دقيقة لكي نحصل علي افضل نتائج فوري. نكرر العملية في الاسبوع ثلاث مرات ونستمر علي الطريقة لمدة شهر لنحصل علي تبييض رهيب للبشرة.

فوائد ونصائح يفضل العمل بها عن استخدام الماسك

سوف نقدم لكم بعض الفوائد والنصائح الخاصة للماسك وكيفية الاستفادة من الماسك بطريقة مضمونة جدا وهي كما يأتي:-