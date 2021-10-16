طريقة عمل كيكة الليمون الهشة الاسفنجية الذيذة بكل أسرارها وتكاتها

دائمًا ما يتم تداول طريقة عمل كيكة الليمون داخل محركات البحث بشكل كبير من جانب العديد من الناس، وذلك يرجع إلى أن هناك البعض منهم لا يستطيعون أن يتوصلوا إلى المذاق الجيد من هذه الكيكة، لكننا سنقوم بعرض طريقة عملها بشكل تفصيلي، حتى نحصل على مذاقها الشهي التي تشتهر به، وهي وجبة خفيفة وسريعة يمكن تناولها مع المشروب المفضل أو كبديل سريع لوجبة الإفطار. طريقة عمل كيكة الليمون طريقة عمل كيكة الليمون تتمثل مكونات وطريقة تحضير كيكة الليمون بالشكل الآتي ذكره: المكونات كوب من السكر المطحون.

ربع كوب من عصير الليمون.

رشة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

2 ملعقة صغير من الفانيليا.

4 بيضات.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 كوب إلا ربع من الدقيق.

مكونات صوص كيكة الليمون

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب ماء. طريقة تحضير الكيك في البداية نقوم بوضع كمية البيض مع السكر والفانيليا داخل وعاء كبير، ومن ثم نقوم بخفقهم جيدًا، حتى نتحصل على قوام هش.

ومن ثم نقوم بوضع الزيت مع الزبدة وكمية بشر الليمون في وعاء، ومن ثم نقوم بخفقهم لفترة قد تصل إلى 5 دقائق.

وبعد ذلك نقوم بإضافة كمية الدقيق إلى البيكنج بودر مع رشة الملح، ومن ثم نقوم بمزجهم، وبعدها نقوم بوضعهم على الخليط الآخر، لكن نقوم بوضع الخليط بشكل تدريجي مع التقليب.

ومن بعدها نقوم بإحضار الصينية ونقوم بدهنها بالزبدة والدقيق، وبعد ذلك نقوم بوضع عجينة الكيك.

ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180، لمدة ساعة إلا ربع.

وعلى الجانب الآخر نقوم بتجهيز الصوص، فنقوم بوضع السكر والماء على النار، وبعد دقائق من الغليان نقوم بوضع عصير الليمون والفانيليا إليهما، ومن ثم نقوم بالتقليب حتى يصير قوام متماسك بعض الشيء. طريقة تحضير الكيك وبالتالي نكون قد طرحنا لكم طريقة عمل كيكة الليمون بشكل تفصيلي، فعلينا أن نقوم بالانتباه إلى المقادير وطريقة التحضير بكل عناية، وذلك حتى نحصل على مذاق ممتاز من هذه الكيكة. الوسوم

دائمًا ما يتم تداول طريقة عمل كيكة الليمون داخل محركات البحث بشكل كبير من جانب العديد من الناس، وذلك يرجع إلى أن هناك البعض منهم لا يستطيعون أن يتوصلوا إلى المذاق الجيد من هذه الكيكة، لكننا سنقوم بعرض طريقة عملها بشكل تفصيلي، حتى نحصل على مذاقها الشهي التي تشتهر به، وهي وجبة خفيفة وسريعة يمكن تناولها مع المشروب المفضل أو كبديل سريع لوجبة الإفطار. طريقة عمل كيكة الليمون طريقة عمل كيكة الليمون تتمثل مكونات وطريقة تحضير كيكة الليمون بالشكل الآتي ذكره: المكونات كوب من السكر المطحون.

ربع كوب من عصير الليمون.

رشة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

2 ملعقة صغير من الفانيليا.

4 بيضات.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 كوب إلا ربع من الدقيق.

مكونات صوص كيكة الليمون

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب ماء. طريقة تحضير الكيك في البداية نقوم بوضع كمية البيض مع السكر والفانيليا داخل وعاء كبير، ومن ثم نقوم بخفقهم جيدًا، حتى نتحصل على قوام هش.

ومن ثم نقوم بوضع الزيت مع الزبدة وكمية بشر الليمون في وعاء، ومن ثم نقوم بخفقهم لفترة قد تصل إلى 5 دقائق.

وبعد ذلك نقوم بإضافة كمية الدقيق إلى البيكنج بودر مع رشة الملح، ومن ثم نقوم بمزجهم، وبعدها نقوم بوضعهم على الخليط الآخر، لكن نقوم بوضع الخليط بشكل تدريجي مع التقليب.

ومن بعدها نقوم بإحضار الصينية ونقوم بدهنها بالزبدة والدقيق، وبعد ذلك نقوم بوضع عجينة الكيك.

ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180، لمدة ساعة إلا ربع.

وعلى الجانب الآخر نقوم بتجهيز الصوص، فنقوم بوضع السكر والماء على النار، وبعد دقائق من الغليان نقوم بوضع عصير الليمون والفانيليا إليهما، ومن ثم نقوم بالتقليب حتى يصير قوام متماسك بعض الشيء. طريقة تحضير الكيك وبالتالي نكون قد طرحنا لكم طريقة عمل كيكة الليمون بشكل تفصيلي، فعلينا أن نقوم بالانتباه إلى المقادير وطريقة التحضير بكل عناية، وذلك حتى نحصل على مذاق ممتاز من هذه الكيكة.

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