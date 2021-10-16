بملعقة فازلين حولي شعرك الخشن لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

بملعقة فازلين حولي شعرك الخشن لخيوط حرير، الفازلين من المواد الطبيعية المفيدة جدا للشعر، فلها فاعليه في فرد الشعر الخشن لذلك يستخدم في الكثير من الوصفات، لأن الشعر الخشن والمجعد يسبب الضيق للفتيات، لأن الشعر هو الذي يظهر جمالهم، فيبحثون عن وصفات تفيد الشعر دون أن تسبب أي أضرار، فإليكم وصفة الفازلين لفرد الشعر الخشن والمجعد بسرعة وبأقل التكاليف.

بملعقة فازلين حولي شعرك الخشن لخيوط حرير

المكونات

1/8 حبة من الأفاكادو.

ملعقتان صغيرتان من الفازلين.

ملعقة من زبدة الشيا.

1/4 ملعقة من ماء الورد.

1/8 ملعقة زيت شجرة الشاي.

1/4 ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك خلط المكونات جيداً، حتي تصبح سلسة ومتاحة للاستخدام، قومي بتوزيع الخليط على الشعر وتركة لمدة ساعة، ثم عليك غسل شعرك جيداً بالماء الدافئ، لأن الفازلين يحتاج إلي غسل الشعر جيداً للتخلص منه.

بملعقة فازلين حولي شعرك الخشن لحرير اقوي كيراتين طبيعي

المكونات

كريم ترطيب للشعر.

كمية مناسبة من الفازلين.

طريقة التحضير

قومي بخلط الكريم الخاص بالشعر مع الفازلين بشكل جيد، ثم قومي بدهن الشعر به وتمشيطة سيساعدك ذلك في فرد الشعر، ويمكنك استخدامة كقناع للشعر من خلال تركة لمدة ساعتين على شعرك، ثم قومي بغسل شعرك بشامبو وبلسم مناسب.

وصفات طبيعيه لفرد الشعر الخشن وتنعيمه

وصفة زيت جوز الهند والسمسم واللوز

المكونات

كمية مناسبة من زيت اللوز.

كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

كمية مناسبة من زيت السمسم.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بتسخين الزيت التي ترغبين في استخدامها لمدة 20 دقيقة من خلال الميكروويف، وضع الزيت الدافئ على الشعر وفروة الرأس، واتركي لمدة من 15 إلي 20 دقيقة مع التدليك، تمشيط الشعر لكي يتم توزيع الزيت في الشعر كامل بالتساوي، تغطيه الشعر بمنشفة ساخنة من 30 إلي 40 دقيقة، ثم عليك غسل الشعر جيداً بشامبو طبي خالي من الكبريت.

أقوي كيراتين طبيعي للشعر

المكونات

بيضة.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بتوزيع الخليط على الشعر وتركة لمدة ساعة، ثم عليك تدليك فروة الرأس وتوزيع الخليط من الجذور إلي الأطراف، ثم عليك غسل الشعر جيداً بالشامبو.