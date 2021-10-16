أسهل طريقة لعمل كيكة الكاسترد والجيلي أحلى كيك يمكن تحضيره لأطفالك

تعتبر كيكة الكاسترد والجيلي من ألذ أنواع الحلويات الشهية واللذيذة، وهي عبارة عن طبقات من الكيك والكاسترد والجيلي، وتتميز بطعمها الرائع والمحبب لدى الكبار والصغار، وخاصة عشاق الكاسترد والجيلي فهي نوع سهل وبسيط وغير مكلف ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، كما يمكن تقديمها في المناسبات والأعياد حيث تتمتع بشكل مميز ومذاق رائع، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كيكة الكاسترد والجيلي. مكونات كيكة الكاسترد والجيلي تتكون كيكة الكاسترد والجيلي من المكونات الآتية:- 4 بيضات.

كوب وربع سكر.

2 كوب ونصف دقيق.

كوب وربع حليب.

ملعقة صغيرة نشا.

كوب وربع زيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

قطع فراولة للتزيين. الكاسترد 4 ملاعق كبيرة سكر.

4 ملاعق كبيرة حليب جاف.

5 ملاعق كبيرة من بودرة الكاسترد.

5 أكواب من الحليب السائل. الجيلي 2 عبوة من جيلي الفراولة.

كوب وربع ماء ساخن.

كوب وربع ماء فاتر. طريقة التحضير يتم تحضير كيكة الكاسترد والجيلي بالخطوات الآتية:- نضع البيض والفانيليا والسكر في العجان الكهربي ونخفق على السرعة العالية لمدة خمس دقائق، حتى نحصل على قوام كريمي لونه فاتح، ثم نضيف الزيت والحليب ونخفق على سرعة هادئة لمدة دقيقة. بعد ذلك نقوم بخلط الدقيق والنشا والبيكنج بودر، ثم يضاف إلي الخليط السابق ونخفق على السرعة الأولي لمدة دقيقتين، ثم نصب خليط الكيك في صينية مدهونة بالسمن أو الزبدة. يخبز الكيك في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥ دقيقة، ثم نختبر نضج الكيك بعود خشبي وعند تمام النضج نخرج الكيك من الفرن ليبرد تماماً. لتحضير الكاسترد نضع خمس أكواب من الحليب السائل في إناء على النار، ثم نضيف خمس ملاعق كبيرة من بودرة الكاسترد وأربع ملاعق من الحليب البودرة، وأربع ملاعق من السكر مع التقليب الجيد. ثم نترك الخليط يغلي لمدة دقيقتين، ثم يصب على الكيك البارد، وندخل الكيكة إلى الفريزر لتتماسك طبقة الكاسترد تماماً. نضع عبوتين من الجيلي مع كوب وربع ماء ساخن، ثم كوب وربع ماء فاتر مع التقليب الجيد. نضع قطع الفراولة على طبقة الكاسترد، ثم نصب خليط الجيلي على الكيك، ثم ندخلها إلى الفريزر لتتماسك وتصبح جاهزة للتقديم. نصائح للحصول على كيك ناجح هناك بعض النصائح المهمة لتجنب فشل الكيك، منها ما يلي:- يجب نخل الدقيق للتأكد من خلوه من الشوائب.

يجب أن نشعل الفرن قبل خبز الكيك بعشر دقائق حتى نحصل على كيك خفيف وهش.

عدم المبالغة في إضافة البيكنج بودر، والالتزام بالمقادير المحددة للمكونات.

يجب عدم فتح الفرن أثناء الخبز إلا بعد مرور 20 دقيقة على الأقل، حيث يؤدي ذلك إلى هبوط الكيك. الوسوم

تعتبر كيكة الكاسترد والجيلي من ألذ أنواع الحلويات الشهية واللذيذة، وهي عبارة عن طبقات من الكيك والكاسترد والجيلي، وتتميز بطعمها الرائع والمحبب لدى الكبار والصغار، وخاصة عشاق الكاسترد والجيلي فهي نوع سهل وبسيط وغير مكلف ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، كما يمكن تقديمها في المناسبات والأعياد حيث تتمتع بشكل مميز ومذاق رائع، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كيكة الكاسترد والجيلي. مكونات كيكة الكاسترد والجيلي تتكون كيكة الكاسترد والجيلي من المكونات الآتية:- 4 بيضات.

كوب وربع سكر.

2 كوب ونصف دقيق.

كوب وربع حليب.

ملعقة صغيرة نشا.

كوب وربع زيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

قطع فراولة للتزيين. الكاسترد 4 ملاعق كبيرة سكر.

4 ملاعق كبيرة حليب جاف.

5 ملاعق كبيرة من بودرة الكاسترد.

5 أكواب من الحليب السائل. الجيلي 2 عبوة من جيلي الفراولة.

كوب وربع ماء ساخن.

كوب وربع ماء فاتر. طريقة التحضير يتم تحضير كيكة الكاسترد والجيلي بالخطوات الآتية:- نضع البيض والفانيليا والسكر في العجان الكهربي ونخفق على السرعة العالية لمدة خمس دقائق، حتى نحصل على قوام كريمي لونه فاتح، ثم نضيف الزيت والحليب ونخفق على سرعة هادئة لمدة دقيقة. بعد ذلك نقوم بخلط الدقيق والنشا والبيكنج بودر، ثم يضاف إلي الخليط السابق ونخفق على السرعة الأولي لمدة دقيقتين، ثم نصب خليط الكيك في صينية مدهونة بالسمن أو الزبدة. يخبز الكيك في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥ دقيقة، ثم نختبر نضج الكيك بعود خشبي وعند تمام النضج نخرج الكيك من الفرن ليبرد تماماً. لتحضير الكاسترد نضع خمس أكواب من الحليب السائل في إناء على النار، ثم نضيف خمس ملاعق كبيرة من بودرة الكاسترد وأربع ملاعق من الحليب البودرة، وأربع ملاعق من السكر مع التقليب الجيد. ثم نترك الخليط يغلي لمدة دقيقتين، ثم يصب على الكيك البارد، وندخل الكيكة إلى الفريزر لتتماسك طبقة الكاسترد تماماً. نضع عبوتين من الجيلي مع كوب وربع ماء ساخن، ثم كوب وربع ماء فاتر مع التقليب الجيد. نضع قطع الفراولة على طبقة الكاسترد، ثم نصب خليط الجيلي على الكيك، ثم ندخلها إلى الفريزر لتتماسك وتصبح جاهزة للتقديم. نصائح للحصول على كيك ناجح هناك بعض النصائح المهمة لتجنب فشل الكيك، منها ما يلي:- يجب نخل الدقيق للتأكد من خلوه من الشوائب.

يجب أن نشعل الفرن قبل خبز الكيك بعشر دقائق حتى نحصل على كيك خفيف وهش.

عدم المبالغة في إضافة البيكنج بودر، والالتزام بالمقادير المحددة للمكونات.

يجب عدم فتح الفرن أثناء الخبز إلا بعد مرور 20 دقيقة على الأقل، حيث يؤدي ذلك إلى هبوط الكيك.

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