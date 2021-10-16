أقوي خلطة طبيعية لفرد الشعر المجعد في دقائق مثل الكيراتين نتيجة فورية من أول استعمال

وصفة لفرد الشعر المجعد، تحرص النساء دوما على جمال شعرها حيث أن شعر المرأة هو تاج يزين جمالها وأنوثتها وتميل النساء إلى الشعر الطويل المفرود، وتعتبر الزيوت الطبيعية من أفضل العناصر التي يمكن استخدامها في علاج الشعر وفرده، ونقدم لك في هذا المقال وصفة طبيعية لفرد الشعر للحصول على شعر ناعم في أسرع وقت وذلك يتطلب الكثير من العناية والإهتمام.

استخدام زيت جوز الهند لفرد الشعر

● يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت المغذية للشعر والمفيدة لإنباته وتطويله إلى جانب منحه النعومة والفرد اللازم له حيث يغذى الشعرة من جذورها وحتى أطرافها و يساعد في القضاء عليها جفاف الشعر والتقصف.

● قومي باستخدام زيت جوز الهند النقي على الشعر بعد غسله بدهنه من الجذور وحتى الأطراف وإذا كان الشعر دهني يمكن الإكتفاء بوضع الزيت على الأطراف فقط ثم كرري هذه العملية مرتين كل أسبوع لتحصلي على شعر ناعم ومفرود.

استخدام الجوجوبا لفرد الشعر

● يحتوي زيت جوجوبا على نسبة إلى من الأحماض الدهنية الشمع السائل وهذا يجعله مساعد قوى على ترطيب الشعر وهو يؤثر بشكل ملحوظ عند استخدامه على الشعر من أول مرة ويمنحه مظهرا مفرودا.

● يمكن أن يستخدم زيت الجوجوبا مباشرة على الشعر للتصفيف كما يمكن إضافته إلى شامبو الشعر أو البلسم يعطي الشعر اللمعان والترطيب.

استخدام الموز لفرد الشعر

● قومي بتحضير ماسك الموز للشعر عن طريق استخدام موز مهروسة مع كوب من اللبن ونصف كوب من الزبادي.

● بعد مزج الخليط جيدا ثم قومي بوضعه على الشعر ووزعيها بطريقة سليمة واتركيه من نصف ساعة إلى ساعة.

● اغسلي الشعر بالشامبو ورطبي حيث يقوم الموز بما يحتوي عليه من عناصر مفيدة كالكالسيوم والبوتاسيوم والأحماض الأمنية بفرد الشعر.

ماسك العسل والحليب لفرد الشعر

مع ماسك الحليب والعسل الطبيعي احصلي على شعر ناعم مفرود، فقط اخلطي نصف كوب من الحليب السائل، وضيفي عليه ملعقة صغيرة من العسل الأبيض الطبيعي، امزجيهم جيدا جداً، ثم وزعيه على كامل شعرك مع تدليك لفروة الرأس، ثم يترك لمدة ساعة على الأقل قبل شطفه بالماء والشامبو.

وصفة النخاع لفرد وتنعيم الشعر

من اجل الحصول على شعر ناعم ومفرود والتخلص نهائيا دن تجاعيد الشعر التي اصبحت مشكلة بالنسبة لكي اليكي الحل الأمثل سيدتي الذي سيجعل شعرك يبدو كالحرير فقط مع زيت النخاع الذي اثبت قدرته الهائلة على تنعيم الشعر من اول استعمال.

كل ما عليكي هو اخذ كمية مناسبة من زيت النخاع ويوزع على كامل الشعر ويترك لمدة ليلة كاملة قبل أن يشطف بالماء البارد.