حضري كرات البطاطس بالجبنة بألذ طعم للقرمشة

تعد كرات البطاطس بالجبنة ، من الأكلات الشهية واللذيذة التي تندرج تحت المأكولات سريعة التحضير، فهي يتم تحضيرها من حبات البطاطس المسلوقة مع البهارات التي تعطي لها مذاق مختلف ثم يتم تغطيتها بالدقيق والبيض والبقسماط لكي تعطي طعم مقرمش من الخارج، تقدم مع الكاتشب ومختلف أنواع الصوص، يتم حشوها بأي نوع من الجبن الذي نفضله، وتعتبر البطاطس من أكثر الخضار الذي تقدم منه وجبات مختلفة وعديدة ومن أشهر الأطباق كفتة البطاطس وأصابع البطاطس المقلية وغيرها وصفات كثيرة وسهلة التحضير وله مذاق مقرمش ولذيذ ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة بألذ طعم للقرمشة.

مكونات عمل كرات البطاطس بالجبنة

تتكون كرات البطاطس بالجبنة من مكونات سهلة جداً وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وهي كما يلي:ـ

3 حبات من البطاطس .

1 حبة من البصل الأخضر مقطع أجزاء صغيرة.

ملعقة كبيرة زبادي.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة من الزعتر.

ملعقة صغيرة ملح وشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

للتغليف

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة من دقيق سيمولينا ( السميد).

بيضة.

توابل نصف ملعقة من كلاً من (ملح وفلفل بودرة بصل بودرة ثوم بابريكا بقدونس مجفف).

ملعقتين من الحليب.

كوب من البقسماط.

للحشو

مكعبات صغيرة من الجبنة الشيدر.

طريقة التحضير

يتم تحضير كرات البطاطس بالجبنة بالخطوات الآتية:ـ

نقوم بسلق حبات البطاطس في ونغمرها بالماء، ثم نتركها حتي تنضج تماماً. نقوم بهرس البطاطس جيداً ثم نضيف إليها البصل الأخضر المقطع والزبادي ثم نضيف إليها التوابل( ملح وفلفل والثوم البودر والبابريكا والزعتر). نخلط المكونات جيداً باليد حتي تصبح مثل العجينة المتماسكة، ثم نقوم بتقطيع الجبنة الشيدر للحشو نقطعها إلي أجزاء صغيرة مثل المكعبات. نأخذ جزء من حبات البطاطس المهروسة ثم نشكله على شكل كرة صغيرة نضغط عليها في المنتصف ثم نضيف إليه مكعب الجبن. ثم نقوم بغلقها جيداً، نكرر ذلك مع كل كمية البطاطس المهروسة حتي الانتهاء من الكمية. نضع كوب من الدقيق في طبق ونضيف إليه رشة من كلاً من الملح والفلفل والبابريكا والزعتر وبودرة الثوم والبصل البودر والبقدونس المجفف وملعقة صغيرة من دقيق السيمولينا. ثم نجهز طبق آخر ونضع به بيضة مع ملعقتين من الحليب ورشة من الفلفل الأسود ونقلب المكونات جيداً. نضع في طبق آخر البقسماط، ثم نقوم بوضع الكرات في الدقيق ثم طبق البيض ثم طبق البقسماط حتي تتغطي تماماً واحدة تلو الأخرى.

طريقة التسوية

يتم تسوية البطاطس باتباع الخطوات الآتية:ـ

توضع مقلاة على النار ونضع بها كمية وفيرة من الزيت وتترك حتي تسخن.

توضع كرات البطاطس داخل الزيت الساخن ونقلب حتي تأخذ اللون الذهبي الفاتح.

ثم توضع على ورق المطبخ حتي نتخلص من الزيت الزائد تماماً، ثم تقدم بالهنا والشفا.

نصائح عند عمل كرات البطاطس

هناك بعض النصائح الهامة عند عمل كرات البطاطس وهي كما يلي:ـ

يفضل قلي كرات البطاطس حتي تأخذ اللون الذهبي فقط، لا تترك أكثر من اللازم حتي تخرج حشوة الجبنة إلي الخارج.

البهارات في هذه الوصفة تكون حسب البهارات التي نرغب بها والمتوفرة لدينا.

يمكن الاستغناء عن البقدونس المجفف، وإضافة ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم الطازج.

إضافة دقيق السيمولينا للدقيق العادي في هذه الوصفة يعطي طعم مقرمش لكرات البطاطس.

طريقة عمل كرات الجبنة المقرمشة

يتم تحضير كرات الجبنة المقرمشة بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ