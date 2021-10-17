ماسك اردني قنبلة تبييض الوجه بسرعة نتيجة مدهشة تبييض البشرة في دقائق

نقدم اليوم لكل متابعينا الكرام اقوي وصفة تبييض الوجه واليدين في يومين ، الوجه واليدين من المناطق الظاهرة بالجسم، والتي يجب أن تكون خالية من العيوب والتقشف والاستمرار، ولكنها معرضة للبقع الداكنة نظرا لأنها في مقابل العوامل والمتغيرات الخارجية.

يمكن المحافظة على بياض الوجه واليدين بإستخدام وصفات طبيعية غير ضارة تمنح البشرة صفاء واشراق طبيعي.

تبييض الوجه بسرعة

وصفة زيت الزيتون:

يجب أن نعلم أن زيت الزيتون من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة، وتنعيمها وتفتيحها، يحتوي على عناصر مفيدة بشكل كبير.

إليكم الوصفة بالتفصيل:

يخلط زيت الزيتون، مع عصير نصف ليمونة، ويضاف لهما صفار بيضة واحدة.

امزجي الخليط جيدا، واصنعي ماسك البشرة الفعال الذي يتم تطبيقه مباشرة على الوجه واليدين، واتركيه مدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

احرصي على تكرار الوصفة بمعدل مرتين في الأسبوع، وسوف تشاهدين التفتيح المدهش لبشرتك والتخلص من المناطق الغامقة.

تبييض البشرة في دقائق

وصفة البطاطس:

البطاطس أيضا من النباتات القوية التي تفيد في تفتيح البشرة.

للاستفادة من عناصر البطاطس في التفتيح يمكن عمل وصفة عبارة عن بطاطس مبشورة وبعض من الجبن.

ابشري سيدتي البطاطس، وضيفي إليها بعض من الجبن.

اخلطي المقادير سويا، واستخدمي الخلطة الناتجة ماسك على الوجه، ودلكي البشرة من هذا المكون واليدين.

أتركي الخليط بعض من الوقت ثم اشطفي الوجه واليدين.

مع تكرار الوصفة عدة مرات ستحصلي على بشرة ناعمة بيضاء خالية من البقع السمراء.

تفتيح المناطق السمراء:

الشوفان من الوصفات المذهلة في تفتيح البشرة، ومع خلط الشوفان وعصير الليمون ستندهش بتبييض البشرة.

اخلطي 2 ملعقة من الشوفان، وتضاف إليها 2 ملعقة من عصير الليمون.

يتم خلط المقادير جيدا، وتطبق على البشرة واليدين، وتترك مدة 15 دقيقة.

يتم شطف البشرة واليدين بالماء والصابون، ومع تكرار الوصفة عدة مرات ستساعد على إزالة آثار البقع الداكنة بالوجه واليدين.

وصفة الحليب النشا مع الليمون لتفتيح الوجه سريعا

مع وصفة الحليب التي حققت نجاح مذهل في عالم الوصفات الطبيعية ستجدين بشرتك افتح عدة درجات، حيث يحتوي الحليب على عناصر فعالة لتبييض البشرة ومع اضافة عصير الليمون نتيجة مبهرة من اول استخدام، فقط ماعليكي هو اخذ ملعقة صغيرة من عصير الليمون والحليب والنشا، وتمزج المكونات معا ثم توزع على كامل الوجه وتترك لمدة ساعة قبل أن تشطف بالماء البارد احرصي على تكرار تلك العملية مرتين كل اسبوع لنتيجة واضحة.