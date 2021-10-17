كفتة الكباب بمذاق شهي ورائع وأحلى من الجاهز

كفتة الكباب ، تعتبر من ألذ المأكولات التي يمكن تقديمها كسندويتشات أو يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض، تمتاز بنكهة رائعة وجميلة وبكل سهولة يمكننا تحضيرها داخل المنزل والاستغناء عن شراءها من المحلات بالأسعار المرتفعة، فمن خلال كيلو من اللحم يمكننا عمل كمية وفيرة نجهز منها أكثر من سندويتش بالمنزل، وتعد الكفتة هي من أكثر وأشهر الأطباق التي تحضر في المناسبات وفي الأعياد ولا يخلو منزل من محبي الكفتة وعشاقها وخاصة الأطفال، وهناك العديد من أنواع الكفتة التي تقدم بأشكال مختلفة منها كفتة الدجاج وكفتة اللحم المشوية وكفتة الدجاج بالصوص الأحمر وغيرها الكثير من الأطباق الشهية واللذيذة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام في كل مكان من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كفتة الكباب بمذاق رائع وأحلى من الجاهز.

مكونات عمل كفتة الكباب بالمنزل

تتكون الكفتة من مكونات بسيطة جداً وسهلة في تحضيرها وهي كما يلي:ـ

نصف كيلو من اللحم البقري.

نصف كيلو من اللحم الضاني.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بصلة كبيرة مبشورة.

بقدونس مفروم ثلاث ملاعق.

نصف كوب من البقسماط.

طريقة التحضير

يتم تحضير كفتة الكباب بخطوات بسيطة جداً ولكنها تعطي لها مذاق مختلف ورائع وهي كما يلي:ـ

نبدأ بخلط اللحم البقري مع اللحم الضاني ثم نخلطهم جيداً حتي يتجانس الخليط. ثم نضيف ربع ملعقة من البيكنج صودا، ثم نقوم بإضافة بشر البصل (ونقوم بتصفيته تماماً من الماء). ثم نقوم بإضافة البقدونس المفروم والفلفل الأسود ونصف كوب من البقسماط، ثم نقوم بعجن المكونات باليد بشكل جيد حتي تتجانس تماماً وتتشكل كالعجينة. نحفظ الخليط داخل الثلاجة لكي يتماسك قبل التشكيل ويتشكل معنا بكل سهولة.

طريقة التشكيل

يتم تشكيل الكفتة بأكثر من شكل وإليكم هذه الطريقة:ـ