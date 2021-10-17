تمتع بأسنان بيضاء كالثلج باستخدام وصفة الفحم السحرية والمذهلة وقشر الموز المفيدة

تعتبر الأسنان البيضاء مصدر الثقة للكثير من الناس وتعتبر مصدر جمال لهم، حيث يشعر الكثير منهم بالشعور بالخجل عندما يبتسمن أو يضحكون نتيجة للطبقة المتراكمة باللون الأصفر على الأسنان مما تجعلها تظهر بشكل غير مقبول وتسبب رائحة كريهة، على الرغم من استخدامهم لكثير من المنظفات مثل المعجون وغيره من المستحضرات الطبية ومبيضات الأسنان، حيث يلجأن الكثير من الناس إلى مراكز المستحضرات الطبية التي تعمل علي تبييض الأسنان إزالة طبقات الجير المتراكمة علي الأسنان بالطبع ولكنها مكلفة للغاية، والآن تحلمون بأن تصبح أسنانكم بيضاء مثل اللؤلؤ، تحلمون أن تصبح خالية من الطبقات المتراكمة باللون الأصفر، تحلمون بزوال الرائحة الكريهة، كل هذا سوف تحصلون عليه وبأقل تكلفة مادية وفي أسرع وقت ممكن باستخدام الوصفة الطبيعية المميزة والمذهلة، حيث أن أغلب الوصفات المستخدمة في تبييض الأسنان وإزالة الطبقات المتراكمة تعتمد على عناصر حمضية تمكنكم من الحصول على النتيجة المطلوبة والشكل الذي تحلم به، والمكونين الأساسين هما الفحم والماء وأيضا عن طريق وصفة قشر الموز والذي يحتوي علي عنصرين البوتاسيوم، والمغنيسيوم والذي يحتاج لهم الأسنان كعناصر مفيدة لها والتي تعتبر من الوصفات الاقتصادية وغير مكلفة بالمرة وذات نتيجة جيدة وفاعلة والتي تمتصها الأسنان فتستفيد منها وتساعد علي أن تعطينا أسنان بيضاء كالثلج. طريقة تبيض الأسنان بالفحم ومكوناتها المكونات ملعقة كبيرة من الفحم.

ملعقتان كبيرتان من الماء. طريقة التحضير نحضر طبق زجاجي صغير ونضع فيه ملعقة كبيرة من الفحم ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من الماء.

نخلط المكونين جيدا بفرشاة أسنان للحصول على قوام مناسب.

نضع هذا المخلوط على الأسنان مع تحريكه بالفرشاة حركات دائرية لمدة دقيقتين.

بعد عملية التحريك بشكل دائري قومي بغسل الأسنان جيدا حتى تتأكدي من زوال الفحم تماما من الفم.

كرري هذه الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع وفي النهاية سوف تحصلين على نتائج جبارة ومذهلة وسوف تلاحظين الفرق بين قبل وبعد الاستخدام. طريقة تبيض الأسنان بقشر الموز للحصول علي أسنان بيضاء كالثلج نقوم بإحضار موز طازج ثم نقوم بتقشيره وفور تقشيره نقوم بوضع الجهة الداخلية لقشرة الموز علي الأسنان وفرك الأسنان بها جيدا، مع وجوب ترك الفم مفتوح مع تباعد الشفتين لعدم ملامسة الأسنان وبعد فرك قشر الموز جيدا علي الأسنان .

وللاستفادة من قشر الموز نتركه علي الأسنان لمدة خمس دقائق تقريبا وبعد ذلك نغسل الأسنان جيدا للحصول علي أسنان أكثر بياض وكالثلج. طريقة تبيض الأسنان بالفحم ومكوناتها المكوناتطريقة التحضيرطريقة تبيض الأسنان بقشر الموز الوسوم

تعتبر الأسنان البيضاء مصدر الثقة للكثير من الناس وتعتبر مصدر جمال لهم، حيث يشعر الكثير منهم بالشعور بالخجل عندما يبتسمن أو يضحكون نتيجة للطبقة المتراكمة باللون الأصفر على الأسنان مما تجعلها تظهر بشكل غير مقبول وتسبب رائحة كريهة، على الرغم من استخدامهم لكثير من المنظفات مثل المعجون وغيره من المستحضرات الطبية ومبيضات الأسنان، حيث يلجأن الكثير من الناس إلى مراكز المستحضرات الطبية التي تعمل علي تبييض الأسنان إزالة طبقات الجير المتراكمة علي الأسنان بالطبع ولكنها مكلفة للغاية، والآن تحلمون بأن تصبح أسنانكم بيضاء مثل اللؤلؤ، تحلمون أن تصبح خالية من الطبقات المتراكمة باللون الأصفر، تحلمون بزوال الرائحة الكريهة، كل هذا سوف تحصلون عليه وبأقل تكلفة مادية وفي أسرع وقت ممكن باستخدام الوصفة الطبيعية المميزة والمذهلة، حيث أن أغلب الوصفات المستخدمة في تبييض الأسنان وإزالة الطبقات المتراكمة تعتمد على عناصر حمضية تمكنكم من الحصول على النتيجة المطلوبة والشكل الذي تحلم به، والمكونين الأساسين هما الفحم والماء وأيضا عن طريق وصفة قشر الموز والذي يحتوي علي عنصرين البوتاسيوم، والمغنيسيوم والذي يحتاج لهم الأسنان كعناصر مفيدة لها والتي تعتبر من الوصفات الاقتصادية وغير مكلفة بالمرة وذات نتيجة جيدة وفاعلة والتي تمتصها الأسنان فتستفيد منها وتساعد علي أن تعطينا أسنان بيضاء كالثلج. طريقة تبيض الأسنان بالفحم ومكوناتها المكونات ملعقة كبيرة من الفحم.

ملعقتان كبيرتان من الماء. طريقة التحضير نحضر طبق زجاجي صغير ونضع فيه ملعقة كبيرة من الفحم ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من الماء.

نخلط المكونين جيدا بفرشاة أسنان للحصول على قوام مناسب.

نضع هذا المخلوط على الأسنان مع تحريكه بالفرشاة حركات دائرية لمدة دقيقتين.

بعد عملية التحريك بشكل دائري قومي بغسل الأسنان جيدا حتى تتأكدي من زوال الفحم تماما من الفم.

كرري هذه الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع وفي النهاية سوف تحصلين على نتائج جبارة ومذهلة وسوف تلاحظين الفرق بين قبل وبعد الاستخدام. طريقة تبيض الأسنان بقشر الموز للحصول علي أسنان بيضاء كالثلج نقوم بإحضار موز طازج ثم نقوم بتقشيره وفور تقشيره نقوم بوضع الجهة الداخلية لقشرة الموز علي الأسنان وفرك الأسنان بها جيدا، مع وجوب ترك الفم مفتوح مع تباعد الشفتين لعدم ملامسة الأسنان وبعد فرك قشر الموز جيدا علي الأسنان .

وللاستفادة من قشر الموز نتركه علي الأسنان لمدة خمس دقائق تقريبا وبعد ذلك نغسل الأسنان جيدا للحصول علي أسنان أكثر بياض وكالثلج. طريقة تبيض الأسنان بالفحم ومكوناتها المكوناتطريقة التحضيرطريقة تبيض الأسنان بقشر الموز

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