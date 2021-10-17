طريقة عمل صلصة الجبنة بطريقة سهلة وبسيطة وبثلاث مكونات فقط في وقت قصير

صلصة الجبنة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صلصة الجبنة.

مكونات صلصة الجبنة

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

كوبين من الجبنة الشيدر المبشورة.

كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق من النشا.

ثلث ملعقة صغيرة من الكركم حسي الرغبة.

رشة شطة مطحونة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صلصة الجبنة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من الجبنة الشيدر المبشورة والثلاث ملاعق من النشا ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتغلف الجبنة بالنشا.

ثم نقوم بوضع كوب الحليب في طاسة على النار الهادئة ونضيف إليه الجبنة الشيدر المخلوطة مع النشا.

ونقلب باستمرار حتى يبدأ الخليط في الذوبان فنضيف إليه الكركم.

ونستمر في التقليب حتى تذوب وتتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا.

ثم تكون صلصة الجبنة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات والصوصات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

أولا نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر ويكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير