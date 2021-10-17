احسن كيراتين لفرد الشعر المجعد بكريم البانثينول.. وهتلاحظي نتيجة مذهلة في اقل وقت

فرد الشعر بالبانثينول أصبح حديث الساعة خلال الآونة الأخيرة، فكان من المعروف أن كريم بانثينول له تأثير مفيد جدًا على البشرة ويعمل كمرطب عميق لها، لكن وجدنا بعض خبراء التجميل يعلنون عن إستخدامه لفرد الشعر ولمعالجة الشعر المجعد والمقصف والذي به هيشان وذلك من خلال خلط كريم البانثينول مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى مثل الزيوت، وتأثيره على الشعر آمن جدًا لأنه طبيعي عكس البروتين والكيراتين، تابعي للنهاية حتى تتعرفي على الطريقة. فرد الشعر بالبانثينول فرد الشعر بالبانثينول المكونات 4 ملاعق كبيرة من كريم البانثينول.

شامبو مناسب للشعر، أو بلسم مناسب كذلك. طريقة التحضير والاستخدام قومي بإضافة كريم البانثينول إلى الشامبو أو البلسم حسب المناسب لكِ.

يجب مراعاة كمية البانثينول التي توضع على الشامبو، فلو كان زجاجة الشامبو كبيرة جدًا يمكنكِ مضاعفة كمية البانثينول.

يُستخدم الخليط على الشعر مرتين أو ثلاث مرات إسبوعيًا، ولكن لفروة الرأس الدهنية لا يستخدم أكثر من مرة أو اثنين.

يُترك الخليط على الشعر لمدة تتراوح بين عشر دقائق إلى خمسة وعشرون دقيقة.

يُغسل الشعر بالماء بعد مرور الوقت وتجفيفه جيدًا قبل تسريح الشعر بالمشط الخشب.

تظهر النتيجة على شعرك بمرور إسبوع أو اثنين فقط. طريقة فرد الشعر بالزيوت الطبيعية مع البانثينول في المنزل طريقة التحضير والاستخدامطريقة فرد الشعر بالزيوت الطبيعية مع البانثينول في المنزل المكونات 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

2 ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

5 ملاعق كبيرة من كريم البانثينول. طريقة التحضير والاستخدام قومي بخلط الزيوت مع كريم البانثينول في إناء، ويمكن استبدال هذه الزيوت بغيرها حسب المناسب لشعرك والذي يلائمه.

يمكن استخدام زيت اللوز الحلو للشعر الذي يعاني من الهيشان، وزيت الخروع للشعر الضعيف.

ضعي من الخليط على شعرك بداية من فروة الرأس والجذور حتى الأطراف لتتأكدي من وصوله لكل خصلة في الشعر.

يُستخدم الخليط ثلاث مرات إسبوعيًا بانتظام، ويُترك لمدة ساعة على الأقل على شعرك وبعدها يُغسل بالماء والشامبو.

ستلاحظين الفرق على شعرك في الأسبوع الأول وعندما يستجيب شعرك يمكنكِ إستخدام الخليط مرة إسبوعيًا.

لكي لا يتساقط شعركِ بعد إستخدام الخليط قومي بتسريحه بمشط خشب وليس بلاستيك حتى لا يتقصف ويتساقط وتظنين أن العيب من الخلطة وليس من غيرها. الوسوم

فرد الشعر بالبانثينول أصبح حديث الساعة خلال الآونة الأخيرة، فكان من المعروف أن كريم بانثينول له تأثير مفيد جدًا على البشرة ويعمل كمرطب عميق لها، لكن وجدنا بعض خبراء التجميل يعلنون عن إستخدامه لفرد الشعر ولمعالجة الشعر المجعد والمقصف والذي به هيشان وذلك من خلال خلط كريم البانثينول مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى مثل الزيوت، وتأثيره على الشعر آمن جدًا لأنه طبيعي عكس البروتين والكيراتين، تابعي للنهاية حتى تتعرفي على الطريقة. فرد الشعر بالبانثينول فرد الشعر بالبانثينول المكونات 4 ملاعق كبيرة من كريم البانثينول.

شامبو مناسب للشعر، أو بلسم مناسب كذلك. طريقة التحضير والاستخدام قومي بإضافة كريم البانثينول إلى الشامبو أو البلسم حسب المناسب لكِ.

يجب مراعاة كمية البانثينول التي توضع على الشامبو، فلو كان زجاجة الشامبو كبيرة جدًا يمكنكِ مضاعفة كمية البانثينول.

يُستخدم الخليط على الشعر مرتين أو ثلاث مرات إسبوعيًا، ولكن لفروة الرأس الدهنية لا يستخدم أكثر من مرة أو اثنين.

يُترك الخليط على الشعر لمدة تتراوح بين عشر دقائق إلى خمسة وعشرون دقيقة.

يُغسل الشعر بالماء بعد مرور الوقت وتجفيفه جيدًا قبل تسريح الشعر بالمشط الخشب.

تظهر النتيجة على شعرك بمرور إسبوع أو اثنين فقط. طريقة فرد الشعر بالزيوت الطبيعية مع البانثينول في المنزل طريقة التحضير والاستخدامطريقة فرد الشعر بالزيوت الطبيعية مع البانثينول في المنزل المكونات 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

2 ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

5 ملاعق كبيرة من كريم البانثينول. طريقة التحضير والاستخدام قومي بخلط الزيوت مع كريم البانثينول في إناء، ويمكن استبدال هذه الزيوت بغيرها حسب المناسب لشعرك والذي يلائمه.

يمكن استخدام زيت اللوز الحلو للشعر الذي يعاني من الهيشان، وزيت الخروع للشعر الضعيف.

ضعي من الخليط على شعرك بداية من فروة الرأس والجذور حتى الأطراف لتتأكدي من وصوله لكل خصلة في الشعر.

يُستخدم الخليط ثلاث مرات إسبوعيًا بانتظام، ويُترك لمدة ساعة على الأقل على شعرك وبعدها يُغسل بالماء والشامبو.

ستلاحظين الفرق على شعرك في الأسبوع الأول وعندما يستجيب شعرك يمكنكِ إستخدام الخليط مرة إسبوعيًا.

لكي لا يتساقط شعركِ بعد إستخدام الخليط قومي بتسريحه بمشط خشب وليس بلاستيك حتى لا يتقصف ويتساقط وتظنين أن العيب من الخلطة وليس من غيرها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احسن كيراتين لفرد الشعر المجعد بكريم البانثينول.. وهتلاحظي نتيجة مذهلة في اقل وقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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