طريقة عمل الشيش طاووق الأصلي مثل المحلات طري ولذيذ بخطوات بسيطة وسهلة

من أكثر الأشياء التي تعاني منها ربات البيوت والأمهات كل يوم هو تحديد وجبة الغداء، ولهذا يبحثون دائمًا عن وصفات سهلة وبسيطة يستطيعون تحضيرها في وقت قصير ويكون شهي ولذيذة يحبه جميع أفراد أسرتها، ولهذا سنقدم لكم أسهل الأكلات التي يعشقها الأطفال و جميع أفراد الأسرة هي الشيش طاووق بالفراخ، كما أن هذه الوصفة يذهب الجميع دائمًا إلى المحلات الجاهزة لتناولها بالخارج، ولذلك سنقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الشيش طاووق من المنزل بمكونات بسيطة.

نلاحظ أن الشيش طاووق من أكثر الأكلات السريعة والمغذية لأنها تحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من حيث الخضروات والبروتين والنشويات، كما إنها من ألذ وأحلى الوجبات السريعة، وإليكم مكونات الشيش طاووق بالفراخ وهي:

كيلو من الفراخ المكعبات ويفضل يكون من الصدر.

بصل مكعبات.

فلفل ألوان مكعبات.

طماطم مكعبات.

بطاطس مكعبات.

زيت نباتي.

مكونات تتبيلة الشيش طاووق هي:

كوب من الزبادي.

ثوم مفروم.

نصف كوب من زيت الزيتون ويمكن استبداله بزيت النباتي.

معلقة من صلصة الطماطم.

ملح.

فلفل أسود.

عصير ليمون.

ملعقة من الكزبرة المفرومة.

نصف معلقة من الزنجبيل.

ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من القرفة.

ملعقة من العسل الأبيض.

نصف معلقة من الكمون.

أعواد خشبية.

سنقدم لكم أفضل طريقة لتحضير الشيش طاووق بالفراخ مثل المحلات، وطريقة التحضير هي:

أولًا عليك إحضار كافة المكونات قبل البدء بالتحضير.

ثم نقوم بغسل الدجاج جيدًا بالماء والملح والليمون.

تقطع الفراخ إلى مكعبات متوسطة الحجم.

ثم نقوم بتجهيز التتبيلة من خلال إحضار وعاء كبير ونضع بداخله كوب الزبادي والليمون والزيت الزيتون ومعلقة العسل الأبيض والملح والفلفل الأسود ويقلب جيدًا.

نضيف البهارات الجافة المكونة من الحبهان والكمون الكزبرة، القرفة والزنجبيل والبابريكا.

تقلب جميع المكونات مع بعضها البعض ونضع بداخلها قطع الفراخ وتقلب في التتبيلة جيدًا.

يجب تغطية الفراخ وتركها لمده ساعة على الأقل.

يتم نقع الأعواد الخشبية في ماء قبل استخدامها لكي لا تحترق.

ثم نحضر الطماطم والفلفل الالوان والبطاطس المكعبات

نقوم برص قطع من الفراخ ثم قطعة من الفلفل ثم قطعة من البطل ثم قطعة من البطاطس وتستمر هكذا حتى يتم انتهاء الكمية.

نقوم بوضع طاسة على نار متوسطة ونضع القليل من الزيت لكي لا تلتصق.

ثم توضع أعواد الشيش طاووق على الطاسة بعد تسخينها وتقليب على جميع الجوانب.

يفضل وضع طبق ثقيل عليها أثناء النضج، وتقدم على طبق التقديم و وتقدم للطعام.

وهكذا نكون قدمنا لكم طريقة تحضير الشيش طاووق بالفراخ.