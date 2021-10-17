من 3 كيلو لبن عملت كمية كبيرة من الجبنة البيضاء ألذ واحلي من الجاهز ومفيدة جدا للأطفال

الجبنة البيضاء ألذ واحلي من الجاهز، تكون وصفة الجبنة البيضاء من أقدم الوصفات التي استخدامهما الكثير من الأشخاص حتى يتجنبون شراء الجبن من الخارج، لكنها تكون وصفة تحتاج إلى صبر واتباع الطريقة بعناية حتى تخرج معك الوصفة بنجاح، يجب عليكى أولاً عند أول مرة تقومي بتحضير هذه الوصفة أن لا تبالغ في كميات المقادير حتى تضبط معك في البداية ثم قومى بتحضيرها بالكميات التي تناسبك، حتى لا تهدري المقادير. الجبنة البيضاء ألذ واحلي من الجاهز الجبنة البيضاء ألذ واحلي من الجاهز مكونات الجبنة البيضاء تحضير 3 لتر من الحليب يكون كامل الدسم.

معلقتين كبار من حبة البركة.

ملح خشن.

يتم وضع على كل لتر لبن نقطة منفحة الجبن. طريقة تحضير الجبنة البيضاء أضيفي الحليب إلى درجة حرارة متوسطة ثم قومى بإضافة ملعقة من الملح الخشن، وقلبي بشكل متساوٍ حتى يذوب الملح.

بعد تسخين الحليب ووصوله إلى 37 درجة مئوية، أخرجه من النار.

ضعي ثلاث قطرات من المنفحة في الكوب أضيفي بعض الحليب وقلبي جيدًا ثم أضيفي الخليط إلى الحليب المتبقي وحركي جيدًا.

غطي الوعاء واتركيه لمدة أربع ساعات حتى يتخثر الحليب.

قم بتقطيع الجبن إلى قطع.

إلى قطع. في وعاء نظيف ضعي قطعة من الشاش أو قطعة قماش نظيفة وضعي الجبن فيها ثم أضيفي المنفحة وغطى الجبن بإحكام بالشاش حتى يتم تصريف الماء.

بإحكام بالشاش حتى يتم تصريف الماء. ضعي في الثلاجة وقومي بإخراجه بعد اربع ساعات، ثم ضعي عليه نقطة من منفحة الجبن. طريقة أخرى الجبنة البيضاء طريقة تحضير الجبنة البيضاءطريقة أخرى الجبنة البيضاء مكونات الجبنة البيضاء احضري كمية التي تناسبك من الحليب ويجب يكون حليب غنمي أو بقري.

منفحة الخاصة بالجبن.

كلوريد الكالسيوم.

ملح خشن. طريقة التحضير الجبنة البيضاء يجب أولا تصفية اللبن جيدًا من أي شوائب توجد به.

ثم قومى بتسخين الحليب جيدًا حتى الغليان.

ضيفي إلى الحليب منفحة الخاصة بالجبن وكلوريد الكالسيوم.

وكلوريد الكالسيوم. اترك الخليط حتى يفصل اللبن ويطلع منه الجبن.

ضعي الجبن إلى شاش و قومى بالضغط عليه واتركيه لمدة أربع ساعات.

قومى بتغير الشاش وضعي عليه الملح واتركي أربع ساعات، ثم قومى وضع الجبن في الثلاجة مع وضع عليه منفحه. طريقة التحضير الجبنة البيضاء الوسوم

الجبنة البيضاء ألذ واحلي من الجاهز، تكون وصفة الجبنة البيضاء من أقدم الوصفات التي استخدامهما الكثير من الأشخاص حتى يتجنبون شراء الجبن من الخارج، لكنها تكون وصفة تحتاج إلى صبر واتباع الطريقة بعناية حتى تخرج معك الوصفة بنجاح، يجب عليكى أولاً عند أول مرة تقومي بتحضير هذه الوصفة أن لا تبالغ في كميات المقادير حتى تضبط معك في البداية ثم قومى بتحضيرها بالكميات التي تناسبك، حتى لا تهدري المقادير. الجبنة البيضاء ألذ واحلي من الجاهز الجبنة البيضاء ألذ واحلي من الجاهز مكونات الجبنة البيضاء تحضير 3 لتر من الحليب يكون كامل الدسم.

معلقتين كبار من حبة البركة.

ملح خشن.

يتم وضع على كل لتر لبن نقطة منفحة الجبن. طريقة تحضير الجبنة البيضاء أضيفي الحليب إلى درجة حرارة متوسطة ثم قومى بإضافة ملعقة من الملح الخشن، وقلبي بشكل متساوٍ حتى يذوب الملح.

بعد تسخين الحليب ووصوله إلى 37 درجة مئوية، أخرجه من النار.

ضعي ثلاث قطرات من المنفحة في الكوب أضيفي بعض الحليب وقلبي جيدًا ثم أضيفي الخليط إلى الحليب المتبقي وحركي جيدًا.

غطي الوعاء واتركيه لمدة أربع ساعات حتى يتخثر الحليب.

قم بتقطيع الجبن إلى قطع.

إلى قطع. في وعاء نظيف ضعي قطعة من الشاش أو قطعة قماش نظيفة وضعي الجبن فيها ثم أضيفي المنفحة وغطى الجبن بإحكام بالشاش حتى يتم تصريف الماء.

بإحكام بالشاش حتى يتم تصريف الماء. ضعي في الثلاجة وقومي بإخراجه بعد اربع ساعات، ثم ضعي عليه نقطة من منفحة الجبن. طريقة أخرى الجبنة البيضاء طريقة تحضير الجبنة البيضاءطريقة أخرى الجبنة البيضاء مكونات الجبنة البيضاء احضري كمية التي تناسبك من الحليب ويجب يكون حليب غنمي أو بقري.

منفحة الخاصة بالجبن.

كلوريد الكالسيوم.

ملح خشن. طريقة التحضير الجبنة البيضاء يجب أولا تصفية اللبن جيدًا من أي شوائب توجد به.

ثم قومى بتسخين الحليب جيدًا حتى الغليان.

ضيفي إلى الحليب منفحة الخاصة بالجبن وكلوريد الكالسيوم.

وكلوريد الكالسيوم. اترك الخليط حتى يفصل اللبن ويطلع منه الجبن.

ضعي الجبن إلى شاش و قومى بالضغط عليه واتركيه لمدة أربع ساعات.

قومى بتغير الشاش وضعي عليه الملح واتركي أربع ساعات، ثم قومى وضع الجبن في الثلاجة مع وضع عليه منفحه. طريقة التحضير الجبنة البيضاء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من 3 كيلو لبن عملت كمية كبيرة من الجبنة البيضاء ألذ واحلي من الجاهز ومفيدة جدا للأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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