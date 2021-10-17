الكريم الأخضر السحري يبيض البشرة في ثوان ويزيل التصبغات والتجاعيد للأبد

الكريم الأخضر السحري يبيض البشرة في ثوان ويزيل التصبغات والتجاعيد، إليكي سيدتي طريقة تحضير الخليط الأخضر المذهل لتبييض وشد بشرة الوجه، حيث أنه يبيض البشرة ويجعلها مثل بياض الثلج، كما يقضي على التصبغات والبقع الداكنة بالوجه ويمكنك أيضاً إستخدامه للأماكن الداكنة بالجسم، نستخدم في هذا الخليط إلى الكرفس فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يمنح البشرة إشراقة ونضارة طبيعية ويجعل البشرة أصغر سناً وبدون تجاعيد، كما نحتاج إلى الخيار فهو يفتح لون البشرة ويجعلها أكثر نعومة، ويقضي أيضاً على التصبغات بالمناطق الداكنة.

أقوى كريم منزلي لتبييض وشد البشرة

المقادير المضبوطة لتحضير هذا الكريم هي كالتالي:

حزمة من الكرفس + نصف حبة خيار.

كوب صغير من الماء.

ملعقة من نشا الذرة.

ملعقة من عصير الليمون الحامض.

ملعقة من زيت اللوز الحلو ويمكنك إضافة أى نوع زيت مفضل لك.

نبدأ تحضير الكريم الأخضر بغسل مقدار الكرفس جيداً ونقطعه بعد ذلك ثم نضع الكرفس المقطع في الخلاط الكهربائي، ونضيف إليه الماء ثم نطحن الكرفس جيداً مع الماء إلى أن نحصل على خليط سائل نوعاً ما، بعد ذلك يتم تصفية الخليط لإزالة بقايا الكرفس ونضع عصير الكرفس الذي تم استخراجه جانباً، ومن جانب آخر نحضر قطعة الخيار ونقوم ببشر الخيار بواسطة مبشرة، لكي نحصل على مبشور الخيار.

وبعد ذلك نصفي هذا المبشور ونضيف العصير المحصول عليه إلى عصير الكرفس، ثم نخلط عصير الكرفس مع عصير الخيار ونضعهم في قدر مناسب، ثم نضيف إلى هذا الخليط مقدار النشا ونخلط المكونات جيداً، مع إضافة عصير الليمون ثم نرفع القدر على نار هادئة مع التحريك المستمر دون توقف، إلى أن نحصل على خليط كريمي وعند ذلك نطفئ النار ثم نفرغ الخليط في وعاء خارجي حتى يبرد تماماً.

إزالة تصبغات وتجاعيد الوجه

نضيف إلى الخليط زيت اللوز الحلو ثم نخلط جيداً وبعد ذلك نحتفظ بالخليط في علبة نظيفة، ويتم تخزينها في الثلاجة لمدة 7 أيام. وإليكي كيفية إستخدام الكريم؛ حيث يطبق الكريم بعد تنظيف البشرة جيداً يطبق على بشرة الوجه والعنق، ثم يترك لمدة 30 دقيقة وتغسل البشرة بعد ذلك، ثم رطبي بشرتك جيداً بالمرطب الخاص بك والنتيجة بشرة بيضاء وصافية من أول إستعمال ستختفي التصبغات والتجاعيد إلى الأبد، ولافضل النتائج كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع.