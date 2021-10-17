انجح طريقة لعمل بسكوت النشادر عادى وبالقهوة دايب جدا وخفيف وهش طعمة روعة فطار للمدارس

بسكوت النشادر عادى وبالقهوة دايب جدا وخفيف وهش، يعتبر بسكويت النشادر من أهم أنواع البسكويت التي يتم تقديمها في الأعياد وفي كثير من المناسبات فهو له مذاق خاص عن باقي الأنواع الأخرى ويمكن تناوله في أي وقت مع وجبة الإفطار أو العشاء أو بين الوجبات ومناسب للأطفال مع وجبات المدارس كما يمكن عمله بأكثر من طريقة وإليكم التفاصيل. بسكوت النشادر عادى وبالقهوة دايب جدا وخفيف وهش بسكوت النشادر عادى وبالقهوة دايب جدا وخفيف وهش طريقة عمل بسكويت النشادر مكونات المطلوبة لعمل بسكويت النشادر مقدار كيلو من دقيق المخبوزات.

كوب إلا ربع من السكر البودرة.

نصف كيلو من الزبدة.

عدد اثنين بيضة.

ملعقة وسط من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

خمسة عشر جرام من النشا. طريقة التحضير بسكويت النشادر نحضر وعاء ونضع فيه السكر والزبدة ونخفق المكونات جيدًا ويُفضل استخدام المضرب الكهربائي أو العجان حتى نحصل على القوام المتجانس.

نضيف البيض بالتدريج ونستمر في الخفق حتى يختلط البيض مع المكونات.

وبعد ذلك نضيف النشادر والفانيليا مع الخفق باستمرار.

والفانيليا مع الخفق باستمرار. نضيف الدقيق بالتدريج مع البيكنج بودر ونخفق جميع المكونات برفق حتى نحصل على عجينة مرنة.

نترك العجينة حتى ترتاح قليلًا لمدة نصف ساعة.

نقوم بتشكيل العجينة إلى أصابع ويُفضل استخدام ماكينة عمل البسكويت حتى نحصل على أشكال البسكويت.

نحضر صينية وندهنها بالزبدة ونقوم برص أصابع البسكويت ونضعها في الفرن في درجة حرارة متوسطة.

ننتظر حتى يأخذ العجين اللون الذهبي اللذيذ ثم نخرجه. طريقة عمل بسكويت النشادر بالقهوة طريقة التحضير بسكويت النشادرطريقة عمل بسكويت النشادر بالقهوة مكونات لعمل بسكويت النشادر بالقهوة 2 كيلو دقيق.

ملعقة فانيليا.

كوبين من السمنة.

ثلاثة أكواب سكر ناعم.

ثلاث ملاعق نشادر.

عشر بيضات.

كوب ونصف من اللبن.

رشه ملح.

سمسم.

ثلاث ملاعق من القهوة طريقة التحضير بسكويت النشادر بالقهوة نقوم بخلط البيض مع السمن والسكر.

نصيف إلى المكونات اللبن والفانيليا ونستمر في الخلط.

نضيف النشادر والملح والبيكنج بودر والقهوة ونخلطهم حتى نحصل على عجينة مرنة.

ثم نترك العجينة حتى ترتاح قليلًا ثم نستخدم ماكينة البسكويت لعمل أصابع البسكويت.

نرص البسكويت في صينية ونضعها في الفرن حتى تنضج. طريقة التحضير بسكويت النشادر بالقهوة الوسوم

بسكوت النشادر عادى وبالقهوة دايب جدا وخفيف وهش، يعتبر بسكويت النشادر من أهم أنواع البسكويت التي يتم تقديمها في الأعياد وفي كثير من المناسبات فهو له مذاق خاص عن باقي الأنواع الأخرى ويمكن تناوله في أي وقت مع وجبة الإفطار أو العشاء أو بين الوجبات ومناسب للأطفال مع وجبات المدارس كما يمكن عمله بأكثر من طريقة وإليكم التفاصيل. بسكوت النشادر عادى وبالقهوة دايب جدا وخفيف وهش بسكوت النشادر عادى وبالقهوة دايب جدا وخفيف وهش طريقة عمل بسكويت النشادر مكونات المطلوبة لعمل بسكويت النشادر مقدار كيلو من دقيق المخبوزات.

كوب إلا ربع من السكر البودرة.

نصف كيلو من الزبدة.

عدد اثنين بيضة.

ملعقة وسط من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

خمسة عشر جرام من النشا. طريقة التحضير بسكويت النشادر نحضر وعاء ونضع فيه السكر والزبدة ونخفق المكونات جيدًا ويُفضل استخدام المضرب الكهربائي أو العجان حتى نحصل على القوام المتجانس.

نضيف البيض بالتدريج ونستمر في الخفق حتى يختلط البيض مع المكونات.

وبعد ذلك نضيف النشادر والفانيليا مع الخفق باستمرار.

والفانيليا مع الخفق باستمرار. نضيف الدقيق بالتدريج مع البيكنج بودر ونخفق جميع المكونات برفق حتى نحصل على عجينة مرنة.

نترك العجينة حتى ترتاح قليلًا لمدة نصف ساعة.

نقوم بتشكيل العجينة إلى أصابع ويُفضل استخدام ماكينة عمل البسكويت حتى نحصل على أشكال البسكويت.

نحضر صينية وندهنها بالزبدة ونقوم برص أصابع البسكويت ونضعها في الفرن في درجة حرارة متوسطة.

ننتظر حتى يأخذ العجين اللون الذهبي اللذيذ ثم نخرجه. طريقة عمل بسكويت النشادر بالقهوة طريقة التحضير بسكويت النشادرطريقة عمل بسكويت النشادر بالقهوة مكونات لعمل بسكويت النشادر بالقهوة 2 كيلو دقيق.

ملعقة فانيليا.

كوبين من السمنة.

ثلاثة أكواب سكر ناعم.

ثلاث ملاعق نشادر.

عشر بيضات.

كوب ونصف من اللبن.

رشه ملح.

سمسم.

ثلاث ملاعق من القهوة طريقة التحضير بسكويت النشادر بالقهوة نقوم بخلط البيض مع السمن والسكر.

نصيف إلى المكونات اللبن والفانيليا ونستمر في الخلط.

نضيف النشادر والملح والبيكنج بودر والقهوة ونخلطهم حتى نحصل على عجينة مرنة.

ثم نترك العجينة حتى ترتاح قليلًا ثم نستخدم ماكينة البسكويت لعمل أصابع البسكويت.

نرص البسكويت في صينية ونضعها في الفرن حتى تنضج. طريقة التحضير بسكويت النشادر بالقهوة

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