اعملي مخلل الليمون المعصفر المشطشط بكل سهولة وأحلى من الجاهز

الليمون المعصفر يعتبر من أفضل المخللات لدي الكثير من الأشخاص، كما جعله من أشهر المخللات في جميع المطابع، لأنه يضيف نكهة رائعة للطعام، ويمكن تحضيره بكل سهولة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة تخليل الليمون المعصفر. طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر المكونات 1000 جرام من حبات الليمون الأصفر.

6 أكواب كبيرة من عصير الليمون الفريش.

50 جرام من حبة البركة.

2 ملعقة صغيرة من الملح الغير ناعم.

20 جرام من الزعفران.

ربع ملعقة كبيرة من الشطة الحارة المطحونة. طريقة التحضير قومي بغسيل مقدار الليمون بالماء، ثم ضعيه بالمصفاة حتى يجف. أصنعي شق على هيئة حرف إكس في جميع حبات الليمون، ثم اخلطي الملح، والزعفران، وحبة البركة جيدا، ثم ضعي كمية مناسبة من الخليط داخل كل حبة ليمون. وزعي حبات الليمون داخل وعاء زجاجي بشكل متساوي، ثم ضيفي إليه عصير الليمون، وباقي المكونات، ثم اغلقي غطاء الوعاء. اتركي مخلل الليمون جانبا، لمدة 30 يوم، حتى يصبح مخلل الليمون المعصفر جاهز للتقديم. طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر السريع طريقة التحضيرطريقة عمل مخلل الليمون المعصفر السريع المكونات لتر إلا ربع من الماء الساخن.

1000 جرام من حبات الليمون الأصفر.

100 جرام عصير الليمون.

كأس صغير من العصفر.

2 ملعقة صغيرة من الملح الخشن.

50 جرام حبة البركة. طريقة التحضير ضعي كمية مناسبة الماء في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار حتى الغليان، ثم قومي بشق جميع حبات الليمون، ثم ضعيه في الماء، ثم اتركيه حتى يتم سلقه. قومي بتصفية الليمون، ثم اخلطي العصفر، وحبة البركة، وعصير الليمون، ومقدار زيت الذرة، ثم ضعي الخليط ف جميع حبات الليمون. وزعي الليمون في وعاء زجاجي، ثم اسكبي مقدار الماء، والملح، وباقي المكونات فوق الليمون، ثم اغلقي الوعاء، ثم اتركيه جانبا حتى ينضج. نصائح لعمل الليمون المخلل قومي بإضافة القليل من الشطة الحارة المخففة إلى خليط حبة البركة إذا تريدين أن يصبح المخلل حار. ضعي قشر الليمون الذي تم عصره بين حبات الليمون، حتى لا يتسرب الهواء بينهم، ثم يسبب عفن. قومي باستبدال عصير الليمون بالماء. احفظي الليمون المعصفر بعد انتهاء مدة تخليله داخل الثلاجة. طريقة التحضيرنصائح لعمل الليمون المخلل الوسوم

الليمون المعصفر يعتبر من أفضل المخللات لدي الكثير من الأشخاص، كما جعله من أشهر المخللات في جميع المطابع، لأنه يضيف نكهة رائعة للطعام، ويمكن تحضيره بكل سهولة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة تخليل الليمون المعصفر. طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر المكونات 1000 جرام من حبات الليمون الأصفر.

6 أكواب كبيرة من عصير الليمون الفريش.

50 جرام من حبة البركة.

2 ملعقة صغيرة من الملح الغير ناعم.

20 جرام من الزعفران.

ربع ملعقة كبيرة من الشطة الحارة المطحونة. طريقة التحضير قومي بغسيل مقدار الليمون بالماء، ثم ضعيه بالمصفاة حتى يجف. أصنعي شق على هيئة حرف إكس في جميع حبات الليمون، ثم اخلطي الملح، والزعفران، وحبة البركة جيدا، ثم ضعي كمية مناسبة من الخليط داخل كل حبة ليمون. وزعي حبات الليمون داخل وعاء زجاجي بشكل متساوي، ثم ضيفي إليه عصير الليمون، وباقي المكونات، ثم اغلقي غطاء الوعاء. اتركي مخلل الليمون جانبا، لمدة 30 يوم، حتى يصبح مخلل الليمون المعصفر جاهز للتقديم. طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر السريع طريقة التحضيرطريقة عمل مخلل الليمون المعصفر السريع المكونات لتر إلا ربع من الماء الساخن.

1000 جرام من حبات الليمون الأصفر.

100 جرام عصير الليمون.

كأس صغير من العصفر.

2 ملعقة صغيرة من الملح الخشن.

50 جرام حبة البركة. طريقة التحضير ضعي كمية مناسبة الماء في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار حتى الغليان، ثم قومي بشق جميع حبات الليمون، ثم ضعيه في الماء، ثم اتركيه حتى يتم سلقه. قومي بتصفية الليمون، ثم اخلطي العصفر، وحبة البركة، وعصير الليمون، ومقدار زيت الذرة، ثم ضعي الخليط ف جميع حبات الليمون. وزعي الليمون في وعاء زجاجي، ثم اسكبي مقدار الماء، والملح، وباقي المكونات فوق الليمون، ثم اغلقي الوعاء، ثم اتركيه جانبا حتى ينضج. نصائح لعمل الليمون المخلل قومي بإضافة القليل من الشطة الحارة المخففة إلى خليط حبة البركة إذا تريدين أن يصبح المخلل حار. ضعي قشر الليمون الذي تم عصره بين حبات الليمون، حتى لا يتسرب الهواء بينهم، ثم يسبب عفن. قومي باستبدال عصير الليمون بالماء. احفظي الليمون المعصفر بعد انتهاء مدة تخليله داخل الثلاجة. طريقة التحضيرنصائح لعمل الليمون المخلل

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